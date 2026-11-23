A carta do baralho cigano regente desta semana é “A Cegonha”, que indica mudanças, renovação e preparação para uma nova etapa. Para os signos, o período favorecerá a iniciativa e oportunidades de crescimento, mas exigirá a revisão de prioridades, escolhas conscientes e cortes de excessos.

Os próximos dias também serão propícios para fortalecer relações, estabelecer novos contatos e compartilhar conhecimentos. Ainda assim, será importante agir com equilíbrio e respeitar os próprios limites.

A seguir, a astróloga e taróloga Sol Viana revela as previsões do baralho cigano para cada um dos signos. Confira!

Áries — O Cavaleiro

O ariano deverá tomar iniciativa e colocar projetos em movimento (Imagem: Oliver Hoffmann | Shutterstock)

Segundo a carta “O Cavaleiro”, a semana será ideal para tomar a iniciativa e colocar projetos em movimento. No entanto, antes de aceitar uma proposta, confira as condições.

Touro — A Casa

O taurino precisará cuidar do seu espaço e fortalecer vínculos confiáveis (Imagem: Oliver Hoffmann | Shutterstock)

A carta “A Casa” mostra que o acolhimento e a organização doméstica ganharão destaque. Assim, será importante cuidar do seu espaço e fortalecer vínculos confiáveis.

Gêmeos — A Chave

O geminiano deverá fazer escolhas com base em possibilidades reais (Imagem: Oliver Hoffmann | Shutterstock)

Uma decisão poderá ajudar a destravar um assunto, revela a carta “A Chave”. Por isso, será importante fazer escolhas com base em possibilidades reais, e não apenas no entusiasmo.

Câncer — O Coração

O afeto e a sensibilidade pedirão atenção ao canceriano (Imagem: Oliver Hoffmann | Shutterstock)

Segundo a carta “O Coração”, o afeto e a sensibilidade pedirão atenção. Nesta semana, procure relações em que carinho e respeito caminhem juntos.

Leão — O Jardim

A presença do leonino poderá abrir portas (Imagem: Oliver Hoffmann | Shutterstock)

A carta “O Jardim” revela que a sua presença poderá abrir portas. Por isso, nesta semana, aproveite encontros e oportunidades de divulgação sem perder a autenticidade.

Virgem — A Foice

O virginiano deverá cortar excessos e rever prioridades (Imagem: Oliver Hoffmann | Shutterstock)

A carta “A Foice” sugere cortar excessos e rever prioridades. Dessa maneira, evite decisões impulsivas, principalmente em questões financeiras.

Libra — A Aliança

Uma conversa franca poderá fortalecer uma parceria importante do libriano (Imagem: Oliver Hoffmann | Shutterstock)

A cooperação e os acordos estarão em pauta, conforme a carta “A Aliança”. Com isso, uma conversa franca poderá fortalecer uma parceria importante.

Escorpião — A Árvore

O escorpiano deverá dar tempo aos processos e evitar exigir resultados imediatos (Imagem: Oliver Hoffmann | Shutterstock)

A estabilidade se constrói com constância. Por isso, segundo a carta “A Árvore”, você deverá dar tempo aos processos e evitar exigir resultados imediatos.

Sagitário — O Sol

O sagitariano deverá valorizar suas conquistas e compartilhar seu conhecimento (Imagem: Oliver Hoffmann | Shutterstock)

O entusiasmo e a iniciativa favorecerão seus planos, conforme a carta “O Sol”. Dessa maneira, valorize suas conquistas e compartilhe seu conhecimento.

Capricórnio — Os Caminhos

As escolhas profissionais ou pessoais do capricorniano merecerão reflexão (Imagem: Oliver Hoffmann | Shutterstock)

Nesta semana, segundo a carta “Os Caminhos”, escolhas profissionais ou pessoais merecerão reflexão. Por isso, compare alternativas antes de definir a direção.

Aquário — A Cegonha

O aquariano deverá renovar hábitos e experimentar novas estratégias (Imagem: Oliver Hoffmann | Shutterstock)

A carta “A Cegonha” indica a necessidade de renovar hábitos e experimentar novas estratégias. Nesse processo, mudanças graduais serão mais sustentáveis do que rupturas.

Peixes — A Estrela

O pisciano deverá reencontrar sua inspiração e estabelecer metas para dezembro (Imagem: Oliver Hoffmann | Shutterstock)

A carta “A Estrela” sugere reencontrar sua inspiração e estabelecer metas para dezembro. Para isso, será importante aliar a esperança à ação.

Por Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.