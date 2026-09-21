Baralho cigano: veja as previsões para os 12 signos de 21 a 27 de setembro

A semana trará uma energia de reorganização, escolhas e busca por equilíbrio. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, será um período importante para observar o que está funcionando e o que precisa ser ajustado antes de seguir adiante.

Com a chegada de uma nova fase do ciclo astrológico, relacionamentos, acordos e decisões ganharão destaque. Nem tudo precisará ser resolvido imediatamente: algumas respostas aparecerão quando diminuirmos a ansiedade e observamos os acontecimentos com mais clareza.

No amor, diálogos poderão definir caminhos. No trabalho e nas finanças, a organização será fundamental. Espiritualmente, a semana pedirá menos preocupação com aquilo que está fora do nosso controle e mais atenção à nossa própria energia.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Uma conversa poderá esclarecer uma situação que vem causando incômodo ao ariano (Imagem: Katyau | Shutterstock)

O ariano poderá sentir necessidade de resolver tudo rapidamente, mas a semana pedirá estratégia. No trabalho, evite assumir responsabilidades que não são suas. Uma conversa poderá esclarecer uma situação que vem causando incômodo. No campo afetivo, evite responder no impulso. Se estiver em um relacionamento, diálogo e paciência serão essenciais. Se estiver solteiro, poderá perceber alguém se aproximando de maneira discreta. Nas finanças, controle gastos motivados pela ansiedade ou pela vontade de resolver tudo de uma vez.

Conselho espiritual: nem toda batalha precisa ser travada.

Palavra da semana: equilíbrio.

Touro

Mudanças no trabalho ou na rotina tenderão a abrir novas possibilidades ao taurino (Imagem: Katyau | Shutterstock)

O taurino poderá perceber que chegou a hora de sair de uma situação confortável, porém limitada. Mudanças no trabalho ou na rotina tenderão a abrir novas possibilidades. No amor, demonstre o que sente. Uma relação poderá precisar de mais presença e menos suposições. Se estiver solteiro, alguém diferente do padrão habitual poderá chamar atenção. Nas finanças, será uma boa semana para reorganizar contas e planejar os próximos meses.

Conselho espiritual: não confunda estabilidade com estagnação.

Palavra da semana: movimento.

Gêmeos

Conversas importantes poderão trazer esclarecimentos ao geminiano no setor afetivo (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A semana favorecerá conversas, contatos, negociações e novas ideias. Porém, será preciso ter cuidado para não falar antes de compreender completamente uma situação. Nas relações afetivas, conversas importantes poderão trazer esclarecimentos. Se estiver solteiro, poderá receber uma mensagem ou perceber uma aproximação inesperada. No setor financeiro, uma oportunidade poderá surgir por meio de contatos ou indicações.

Conselho espiritual: use suas palavras para construir, não para alimentar conflitos.

Palavra da semana: comunicação.

Câncer

O canceriano terá uma necessidade maior de segurança afetiva (Imagem: Katyau | Shutterstock)

O canceriano estará mais sensível às energias ao redor. Preserve seus limites e não carregue emocionalmente problemas que pertencem a outras pessoas. No amor, haverá uma necessidade maior de segurança afetiva. Evite interpretar o silêncio como rejeição. Se estiver solteiro, o passado poderá voltar aos pensamentos — mas isso não significa necessariamente que deva voltar à sua vida. Nas finanças, evite tomar decisões baseadas apenas na emoção.

Conselho espiritual: proteja sua energia sem fechar o coração.

Palavra da semana: proteção.

Leão

Algo que o leonino vem construindo poderá começar a receber atenção (Imagem: Katyau | Shutterstock)

O leonino entrará em uma semana favorável para mostrar seus talentos e ocupar espaços. Algo que você vem construindo poderá começar a receber atenção. No amor, o magnetismo estará em alta. Nos relacionamentos, tenha cuidado apenas com disputas por atenção. Se estiver solteiro, poderá despertar interesse por onde passar. No setor financeiro, haverá possibilidade de crescimento, negociação ou reconhecimento profissional.

Conselho espiritual: brilhar não significa competir com a luz de ninguém.

Palavra da semana: reconhecimento.

Virgem

Algumas relações do virginiano precisarão de espontaneidade (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A semana marcará um momento importante de avaliação. Depois de uma fase de muitas cobranças, será necessário decidir o que realmente merece continuar recebendo sua energia. No amor, não tente controlar todos os detalhes. Algumas relações precisarão de espontaneidade. Se estiver solteiro, evite comparar novas pessoas com experiências antigas. Nas finanças, será um excelente período para colocar documentos e contas em ordem.

Conselho espiritual: o novo precisa de espaço para entrar.

Palavra da semana: renovação.

Libra

A semana favorecerá decisões pessoais, mudanças de postura e novos projetos do libriano (Imagem: Katyau | Shutterstock)

O libriano entrará em um período de maior protagonismo. A semana favorecerá decisões pessoais, mudanças de postura e novos projetos. Coloque-se novamente como prioridade. No amor, os relacionamentos entrarão em fase de definição. O que estiver equilibrado tenderá a se fortalecer; o que estiver desgastado pedirá conversa. No setor financeiro, novas ideias poderão gerar oportunidades futuras. Evite gastar apenas para agradar outras pessoas.

Conselho espiritual: escolher a si mesmo também é uma forma de equilíbrio.

Palavra da semana: recomeço.

Escorpião

Emoções profundas do escorpiano poderão vir à tona (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Sua intuição estará bastante aguçada. Situações mal explicadas poderão começar a mostrar sua verdadeira natureza. Observe antes de confrontar. No amor, emoções profundas poderão vir à tona. Evite alimentar ciúmes sem evidências. Se estiver solteiro, poderá viver uma aproximação intensa. Nas finanças, seja discreto com seus planos e negociações.

Conselho espiritual: nem toda verdade precisa ser descoberta à força.

Palavra da semana: revelação.

Sagitário

Uma oportunidade poderá surgir para o sagitariano por meio de alguém próximo (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A semana favorecerá novos contatos, projetos, estudos e planejamento de mudanças. Uma oportunidade poderá aparecer por meio de alguém próximo. Nas relações afetivas, será um momento mais leve. Se estiver solteiro, poderá conhecer alguém por meio de amigos, trabalho ou redes sociais. Nas finanças, haverá possibilidade de novas fontes de renda, mas será preciso planejamento.

Conselho espiritual: caminhos aparecem para quem aceita olhar além do conhecido.

Palavra da semana: expansão.

Capricórnio

O esforço do capricorniano poderá começar a produzir resultados (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Questões profissionais ganharão força. Seu esforço poderá começar a produzir resultados, mas será preciso cuidado para não transformar responsabilidade em sobrecarga. No amor, não deixe que trabalho e as preocupações ocupem todo o espaço da vida afetiva. Se estiver solteiro, poderá se interessar por alguém mais maduro ou reservado. Financeiramente, será uma semana positiva para planejamento, negociações e decisões de longo prazo.

Conselho espiritual: você não precisa carregar tudo sozinho.

Palavra da semana: conquista.

Aquário

Algumas crenças antigas começarão a perder sentido para o aquariano (Imagem: Katyau | Shutterstock)

O aquariano poderá sentir forte necessidade de mudança. Ideias novas surgirão, e algumas crenças antigas começarão a perder sentido. No amor, respeitar o espaço individual será fundamental. Se estiver solteiro, poderá viver uma conexão inesperada com alguém bastante diferente. Nas finanças, evite decisões impulsivas envolvendo projetos ainda pouco estruturados.

Conselho espiritual: mudar de ideia também pode ser sinal de evolução.

Palavra da semana: liberdade.

Peixes

Sonhos, pressentimentos e percepções poderão trazer mensagens importantes ao pisciano (Imagem: Katyau | Shutterstock)

O pisciano entrará em uma semana de sensibilidade elevada. Sonhos, pressentimentos e percepções poderão trazer mensagens importantes, mas procure separar intuição de preocupação. No campo afetivo, emoções intensas pedirão clareza. Não idealize demais quem ainda está mostrando quem realmente é. Nos relacionamentos, o acolhimento favorecerá aproximações. Nas finanças, tenha atenção a empréstimos, promessas ou gastos feitos para ajudar outras pessoas.

Conselho espiritual: escute sua intuição, mas mantenha os pés no chão.

Palavra da semana: intuição.

Mensagem da semana

Segundo Sol Viana, a mensagem da semana traz um reflexão sobre equilíbrio, mudanças e a importância de reconhecer o momento certo para seguir novos caminhos. “Equilíbrio não é permanecer parado. É saber quando avançar, quando esperar e, principalmente, quando deixar para trás aquilo que já cumpriu seu papel. Nesta semana, não tenha medo de reorganizar caminhos. Algumas portas se fecham porque outras precisam finalmente ser percebidas. Confie na sua intuição, respeite seu tempo e lembre-se: quando você muda sua energia, também muda a forma como os caminhos se apresentam diante de você”, diz a astróloga.

Por Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.