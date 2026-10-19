Baralho cigano: veja as previsões para os 12 signos de 19 a 25 de outubro de 2026

A semana de 19 a 25 de outubro será marcada por encerramentos, recomeços e oportunidades de crescimento para os signos. Segundo o baralho cigano, situações que estavam paradas poderão avançar, enquanto notícias, convites e parcerias ajudarão a definir os próximos passos. No campo profissional e financeiro, surgirão chances de prosperidade, reconhecimento e novas responsabilidades, que pedirão atenção e estratégia para serem aproveitadas no momento certo.

A seguir, a astróloga e taróloga Sol Viana revela as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries — A Montanha

O nativo de Áries terá mais chance de avançar ao trocar a pressa pelo planejamento (Imagem: Paragorn Dangsombroon | Shutterstock)

Nem tudo acontecerá na velocidade que você gostaria, mostra a carta “A Montanha”. Obstáculos e atrasos poderão exigir paciência. Insistir pela força tenderá a piorar a situação. A estratégia será mais importante do que a pressa.

Touro — O Anel

O nativo de Touro terá a oportunidade de dar um passo importante no amor e no trabalho (Imagem: Paragorn Dangsombroon | Shutterstock)

Compromissos e parcerias serão favorecidos, mostra a carta “O Anel”. No amor, relações poderão dar um passo importante. No trabalho, contratos e sociedades ganharão força. Será uma semana para observar com quem realmente vale a pena construir algo duradouro.

Gêmeos — O Chicote

O nativo de Gêmeos tenderá a reviver discussões que pedirão mais equilíbrio (Imagem: Paragorn Dangsombroon | Shutterstock)

Discussões ou assuntos repetitivos poderão voltar à tona. Por isso, evite entrar em conflitos desnecessários. A carta “O Chicote” pede que quebre padrões e não continue alimentando situações que sempre terminam da mesma maneira.

Câncer — O Cão

O nativo de Câncer tenderá a contar com amizades verdadeiras e pessoas leais (Imagem: Paragorn Dangsombroon | Shutterstock)

Amizades verdadeiras e pessoas leais estarão por perto, mostra a carta “O Cão”. Uma pessoa de confiança poderá ser fundamental para resolver um problema. No amor, a amizade dentro da relação será tão importante quanto a paixão.

Leão — O Cavaleiro

O nativo de Leão poderá receber notícias e convites inesperados (Imagem: Paragorn Dangsombroon | Shutterstock)

Notícias chegarão rapidamente, mostra a carta “O Cavaleiro”. Poderá surgir uma oportunidade profissional, convite ou proposta. A semana será agitada e exigirá decisões rápidas. No amor, alguém procurará você inesperadamente.

Virgem — Os Lírios

O nativo de Virgem tenderá a viver uma semana de tranquilidade e equilíbrio (Imagem: Paragorn Dangsombroon | Shutterstock)

Depois de semanas mais intensas, chegará uma energia de tranquilidade e equilíbrio, revela a carta “Os Lírios”. Questões familiares poderão se harmonizar. No amor, relações maduras serão beneficiadas e conversas sinceras ajudarão a recuperar a paz.

Libra — Os Peixes

O nativo de Libra poderá organizar investimentos e buscar novas fontes de renda (Imagem: Paragorn Dangsombroon | Shutterstock)

Prosperidade e expansão financeira aparecerão, indica a carta “Os Peixes”. Será uma boa semana para organizar investimentos, negociar valores ou buscar novas fontes de renda. Evite gastar apenas para agradar outras pessoas.

Escorpião — O Caixão

O nativo de Escorpião terá a oportunidade de se transformar ao deixar para trás o que não funciona mais (Imagem: Paragorn Dangsombroon | Shutterstock)

Um ciclo chegará ao fim para que outro possa começar, revela a carta “O Caixão”. Algo que você já percebeu que não funciona mais poderá, finalmente, ser encerrado. A transformação será necessária, mesmo que inicialmente provoque desconforto.

Sagitário — O Sol

O nativo de Sagitário tenderá a viver uma semana de brilho, conquistas e reconhecimento (Imagem: Paragorn Dangsombroon | Shutterstock)

A carta “O Sol” mostra que será uma semana de brilho e conquistas. Você poderá receber reconhecimento ou viver uma situação muito desejada. O período também favorecerá viagens, encontros e novos projetos.

Capricórnio — A Raposa

O nativo de Capricórnio deverá ter atenção no ambiente profissional (Imagem: Paragorn Dangsombroon | Shutterstock)

A carta “A Raposa” pede para redobrar a atenção no ambiente profissional. Poderá haver competição ou alguém tentando obter vantagem. Não significa que algo ruim necessariamente acontecerá, mas será importante conferir documentos, informações e promessas.

Aquário — O Coração

O nativo de Aquário tenderá a ver a vida afetiva ganhar protagonismo (Imagem: Paragorn Dangsombroon | Shutterstock)

A vida afetiva ganhará protagonismo, revela “O Coração”. Uma relação poderá se aprofundar ou um novo interesse surgir. A carta também pede para voltar a fazer coisas que você realmente ama.

Peixes — A Estrela

O nativo de Peixes poderá investir em criatividade, espiritualidade e projetos pessoais (Imagem: Paragorn Dangsombroon | Shutterstock)

A carta “A Estrela” indica renovação da esperança. Um desejo antigo poderá começar a se aproximar da realidade. A semana favorecerá criatividade, espiritualidade e projetos pessoais. Confie mais na própria capacidade.

Por Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.