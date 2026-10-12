Baralho cigano: veja as previsões para os 12 signos de 12 a 18 de outubro

A semana será marcada por decisões, oportunidades e novos começos para os signos. Segundo o baralho cigano, situações que estavam paradas poderão avançar, enquanto notícias, convites e revelações ajudarão a definir os próximos passos. No campo profissional e financeiro, poderão surgir chances de crescimento, reconhecimento e novas responsabilidades, exigindo atenção para aproveitar as oportunidades no momento certo.
A seguir, a astróloga e taróloga Sol Viana revela as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!
Áries – A Chave
Conforme a carta “A Chave”, uma solução aparecerá. Problemas que pareciam travados poderão finalmente encontrar uma saída. A semana favorecerá decisões, contratos e oportunidades profissionais. Não ignore as portas que se abrirem inesperadamente.
Touro – O Jardim
Conforme a carta “O Jardim”, a vida social ficará movimentada, com convites e novos contatos. Uma amizade ou um encontro casual poderá trazer uma oportunidade importante. No amor, se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém por meio de amigos ou eventos.
Gêmeos – A Carta
Documentos, mensagens e respostas ganharão destaque, revela a carta “A Carta”. Poderá chegar uma notícia esperada sobre trabalho, estudos ou dinheiro. No amor, alguém poderá finalmente dizer aquilo que vinha guardando.
Câncer – A Árvore
A palavra da semana será crescimento, indica a carta “A Árvore”. Situações que vêm sendo construídas lentamente começarão a criar raízes. Também será um período favorável para cuidar melhor do corpo, da mente e da rotina.
Leão – O Buquê
Conforme a carta “O Buquê”, surpresas agradáveis, elogios e reconhecimento marcarão a semana. Você poderá receber um convite ou presente inesperado. No trabalho, haverá chance de destaque. No amor, os dias irão favorecer encontros e reconciliações.
Virgem – A Foice
Será hora de cortar aquilo que não funciona mais. Isso poderá envolver um hábito, uma amizade, um trabalho ou uma situação afetiva desgastante. Apesar de representar encerramentos, a carta “A Foice” também abre espaço para novos começos.
Libra – Os Caminhos
Segundo a carta “Os Caminhos”, você terá uma decisão importante pela frente. Duas possibilidades poderão parecer igualmente atraentes, mas será necessário escolher. No amor, indefinições precisarão ser resolvidas.
Escorpião – O Urso
Força, poder e dinheiro marcarão a semana, indica a carta “O Urso”. Você poderá assumir uma posição de maior responsabilidade. Porém, será necessário ter cuidado com disputas de ego e comportamentos controladores nos relacionamentos.
Sagitário – O Trevo
Uma oportunidade inesperada poderá aparecer quando menos se esperar. A carta “O Trevo” fala de sorte rápida, coincidências e pequenas vitórias. Será importante agir quando a oportunidade surgir, pois ela poderá não permanecer disponível por muito tempo.
Capricórnio – A Torre
Segundo a carta “A Torre”, a semana favorecerá a introspecção e o planejamento. Você poderá sentir necessidade de se afastar um pouco das opiniões externas para tomar uma decisão. Além disso, questões envolvendo empresas ou instituições também poderão ganhar destaque.
Aquário – A Criança
Um novo ciclo começará. Projetos, relacionamentos ou ideias poderão nascer. A carta “A Criança” pede leveza e coragem para experimentar algo diferente sem carregar os medos do passado.
Peixes – O Livro
Segredos e revelações aparecem na leitura da carta “O Livro”. Uma informação que estava escondida poderá chegar ao seu conhecimento. Também será um ótimo período para estudos, cursos e aprofundamento espiritual.
Por Sol Viana
Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.