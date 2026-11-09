Baralho cigano: veja as previsões para os 12 signos de 09 a 15 de novembro de 2026

A carta do baralho cigano regente desta semana é “A Chave”, que revela uma semana de soluções, decisões e abertura de possibilidades. Dessa maneira, os signos viverão um período favorável para fortalecer relações, organizar questões profissionais e aproveitar oportunidades.
Ao mesmo tempo, será importante evitar conflitos desnecessários, agir com prudência e respeitar os próprios limites. No campo afetivo, conversas sinceras, demonstrações de carinho e parcerias poderão ganhar destaque.
A seguir, a astróloga e taróloga Sol Viana revela as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!
Áries — O Chicote
A carta “O Chicote” indica a necessidade de evitar discussões repetitivas ao longo da semana. Será importante canalizar a energia para resolver problemas, em vez de prolongar conflitos.
Touro — A Árvore
A carta “A Árvore” pede cuidado com a estabilidade e respeito ao próprio ritmo ao longo da semana. Além disso, relações consistentes merecerão atenção e continuidade.
Gêmeos: A Carta
Mensagens, documentos e conversas ganharão importância, conforme “A Carta”. Dessa maneira, será importante ler tudo com atenção antes de assumir compromissos.
Câncer — A Criança
Uma nova perspectiva poderá renovar seus sentimentos nesta semana, segundo a carta “A Criança”. Assim, será importante se abrir ao novo, sem abandonar a prudência.
Leão — A Chave
A carta “A Chave” revela que uma solução poderá surgir quando você mudar a maneira de enxergar um problema. Por isso, confie na sua capacidade de tomar decisões.
Virgem — A Raposa
A carta “A Raposa” mostra que será importante observar os detalhes profissionais e negociar com inteligência ao longo da semana. No entanto, evite confundir prudência com desconfiança permanente.
Libra — O Coração
Afeto, reconciliação e aproximações ganharão espaço nesta semana, conforme a carta “O Coração”. Por isso, demonstre o que sente e observe a reciprocidade.
Escorpião — O Caixão
A carta “O Caixão” indica encerramentos simbólicos e desapego. Por isso, nesta semana, liberte-se de hábitos que não combinam com a pessoa que você deseja ser.
Sagitário: O Trevo
Pequenas oportunidades poderão trazer alegria nesta semana, conforme a carta “O Trevo”. Dessa maneira, aproveite o que surgir, sem apostar tudo na sorte.
Capricórnio: A Torre
A carta “A Torre” mostra que será importante refletir sobre limites, autonomia e objetivos de longo prazo. Assim, nesta semana, reservar um tempo para si poderá ajudar a reorganizar as prioridades.
Aquário: O Jardim
A vida social, os contatos e a divulgação estarão favorecidos nesta semana, segundo a carta “O Jardim”. Por isso, circule, compartilhe ideias e amplie sua rede.
Peixes: A Aliança
Segundo a carta “A Aliança”, parcerias e acordos pedirão clareza ao longo desta semana. No amor ou no trabalho, combine expectativas antes de assumir compromissos.
Por Sol Viana
Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.