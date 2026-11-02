Baralho cigano: veja as previsões para os 12 signos de 02 a 08 de novembro de 2026

A carta do baralho cigano regente desta semana é “O Cavaleiro”, indicando a chegada de notícias, o surgimento de oportunidades e o avanço de projetos. Para os signos, o período poderá reservar encontros inesperados, conversas importantes e situações que favorecerão novos começos.

O momento também será propício para tirar ideias do papel, movimentar a vida profissional e buscar caminhos diferentes para alcançar objetivos. No entanto, será importante agir com consciência e avaliar as escolhas antes de tomar decisões por impulso.

A seguir, a astróloga e taróloga Sol Viana revela as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries – O Cavaleiro

Nesta semana, o ariano precisará pensar mais antes de agir (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Nesta semana, você poderá acelerar os seus projetos, mas precisará pensar antes de agir, conforme indica a carta “O Cavaleiro”. No amor, uma conversa poderá movimentar a relação.

Touro – A Casa

O taurino deverá organizar as finanças e valorizar quem oferece apoio (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta “A Casa” mostra que a família, a segurança e a estabilidade estarão em destaque nesta semana. Será um bom momento para organizar as finanças e valorizar quem oferece apoio verdadeiro.

Gêmeos – Os Pássaros

O geminiano poderá ampliar sua rede de contatos ao longo desta semana (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Conversas importantes e contatos serão favorecidos nesta semana, segundo a carta “Os Pássaros”. No entanto, evite alimentar fofocas ou criar preocupações desnecessárias.

Câncer – A Lua

O canceriano estará com a intuição em alta ao longo da semana (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A sua intuição estará em evidência, conforme indica a carta “A Lua”. No amor, será importante acolher os sentimentos sem confundir desejos com certezas.

Leão – O Sol

O leonino terá uma semana de confiança e reconhecimento (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta “O Sol” mostra que será uma semana de brilho, confiança e reconhecimento. Você poderá aproveitar esse período para divulgar seu trabalho e mostrar seus talentos.

Virgem – O Livro

O virginiano deverá se atentar para não tirar conclusões precipitadas (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Conforme a carta “O Livro”, informações importantes poderão exigir pesquisa e paciência. Por isso, nesta semana, estude, observe e não tire conclusões precipitadas.

Libra – O Buquê

O libriano poderá receber convites, carinho e oportunidades de aproximação (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta “O Buquê” mostra que convites, gentilezas e possibilidades de aproximação poderão chegar nesta semana. Permita-se receber carinho e reconhecer seu próprio valor.

Escorpião – A Cobra

O escorpiano deverá agir com cautela diante de situações complexas (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta “A Cobra” pede cautela diante de situações complexas e promessas sedutoras. Por isso, utilize a inteligência estratégica sem alimentar desconfianças.

Sagitário – O Navio

O sagitariano buscará mudanças e novos horizontes nesta semana (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta “O Navio” mostra desejo de mudança, expansão e novos horizontes. Nesse contexto, planejar os próximos passos com entusiasmo e responsabilidade será importante.

Capricórnio – A Âncora

O capricorniano deverá ser persistente mesmo que os resultados sejam discretos (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Persistência e foco serão seus aliados ao longo desta semana, mostra a carta “A âncora”. Continue construindo, mesmo que os resultados ainda sejam discretos.

Aquário – A Estrela

O aquariano estará com a criatividade em alta e poderá transformar sonhos em planos (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta “A Estrela” traz inspiração, criatividade e esperança para esta semana. Uma ideia poderá ganhar força quando você transformar sonhos em planos.

Peixes – Os Peixes

O pisciano deverá organizar as finanças e reconhecer as próprias capacidades (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Segundo a carta “Os Peixes”, será um momento de refletir sobre prosperidade, recursos e merecimento. Nesta semana, tente administrar melhor o dinheiro e reconhecer suas capacidades.

Por Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.