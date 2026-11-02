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Baralho cigano: veja as previsões para os 12 signos de 02 a 08 de novembro de 2026

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 02/11/26 10h06
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Os nativos poderão tirar ideias do papel e buscar caminhos diferentes nesta semana (Imagem: Goodwin Mallorca | Shutterstock)

A carta do baralho cigano regente desta semana é “O Cavaleiro”, indicando a chegada de notícias, o surgimento de oportunidades e o avanço de projetos. Para os signos, o período poderá reservar encontros inesperados, conversas importantes e situações que favorecerão novos começos. 

O momento também será propício para tirar ideias do papel, movimentar a vida profissional e buscar caminhos diferentes para alcançar objetivos. No entanto, será importante agir com consciência e avaliar as escolhas antes de tomar decisões por impulso. 

A seguir, a astróloga e taróloga Sol Viana revela as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries – O Cavaleiro 

Símbolo do signo de Áries em cinza-escuro, centralizado dentro de um círculo grande em tom de branco-creme. O desenho é formado por duas linhas curvas que se elevam nas laterais e se encontram na parte inferior central, formando uma figura semelhante a dois chifres de carneiro. As extremidades superiores são arredondadas, enquanto o traço central desce verticalmente. O fundo de toda a imagem é roxo fechado, em tom de ameixa.
Nesta semana, o ariano precisará pensar mais antes de agir (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Nesta semana, você poderá acelerar os seus projetos, mas precisará pensar antes de agir, conforme indica a carta “O Cavaleiro”. No amor, uma conversa poderá movimentar a relação.

Touro – A Casa

Símbolo do signo de Touro em cinza-escuro, centralizado dentro de um círculo branco-creme. A figura apresenta um círculo vazado na parte inferior, ligado a duas linhas curvas que se elevam nas laterais e terminam em pequenas pontas arredondadas, lembrando a cabeça de um touro com chifres. O fundo é roxo-ameixa.
O taurino deverá organizar as finanças e valorizar quem oferece apoio (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta “A Casa” mostra que a família, a segurança e a estabilidade estarão em destaque nesta semana. Será um bom momento para organizar as finanças e valorizar quem oferece apoio verdadeiro.

Gêmeos – Os Pássaros

Símbolo do signo de Gêmeos em cinza-escuro, centralizado dentro de um círculo branco-creme. O desenho apresenta duas hastes verticais paralelas, unidas por duas linhas horizontais curvas, uma na parte superior e outra na inferior. As extremidades dessas linhas são arredondadas, formando uma representação estilizada do algarismo romano II. O fundo é roxo-ameixa.
O geminiano poderá ampliar sua rede de contatos ao longo desta semana (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Conversas importantes e contatos serão favorecidos nesta semana, segundo a carta “Os Pássaros”. No entanto, evite alimentar fofocas ou criar preocupações desnecessárias.

Câncer – A Lua

Símbolo do signo de Câncer em cinza-escuro, centralizado dentro de um círculo branco-creme. A figura é formada por duas linhas curvas opostas, que apresentam extremidades arredondadas e pequenos círculos vazados. Os traços se conectam por curvas que lembram o formato do número 69 disposto horizontalmente. O fundo é roxo-ameixa.
O canceriano estará com a intuição em alta ao longo da semana (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A sua intuição estará em evidência, conforme indica a carta “A Lua”. No amor, será importante acolher os sentimentos sem confundir desejos com certezas.

Leão – O Sol

Símbolo do signo de Leão em cinza-escuro, centralizado dentro de um círculo branco-creme. O desenho apresenta uma linha curva que forma uma pequena volta circular na parte superior esquerda, seguida de uma haste alongada que sobe, contorna a região superior e desce em direção à direita, terminando em uma curva semelhante a um gancho. O fundo é roxo-ameixa.
O leonino terá uma semana de confiança e reconhecimento (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta “O Sol” mostra que será uma semana de brilho, confiança e reconhecimento. Você poderá aproveitar esse período para divulgar seu trabalho e mostrar seus talentos.

Virgem – O Livro

Símbolo do signo de Virgem em cinza-escuro, centralizado dentro de um círculo branco-creme. A figura lembra a letra M desenhada com traços contínuos e arredondados. Possui três hastes verticais, com pequenas curvas na parte superior, e a última delas se prolonga para baixo, formando uma volta arredondada na extremidade direita. O fundo é roxo-ameixa.
O virginiano deverá se atentar para não tirar conclusões precipitadas (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Conforme a carta “O Livro”, informações importantes poderão exigir pesquisa e paciência. Por isso, nesta semana, estude, observe e não tire conclusões precipitadas.

Libra – O Buquê

Símbolo do signo de Libra em cinza-escuro, centralizado dentro de um círculo branco-creme. O desenho apresenta um arco arredondado na parte superior, semelhante a um sol nascendo no horizonte, com duas pequenas extremidades horizontais nas laterais. Abaixo dele, há uma segunda linha horizontal, reta e paralela à primeira. O fundo é roxo-ameixa.
O libriano poderá receber convites, carinho e oportunidades de aproximação (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta “O Buquê” mostra que convites, gentilezas e possibilidades de aproximação poderão chegar nesta semana. Permita-se receber carinho e reconhecer seu próprio valor.

Escorpião – A Cobra

Símbolo do signo de Escorpião em cinza-escuro, centralizado dentro de um círculo branco-creme. A figura lembra a letra M, formada por três hastes verticais com pequenas curvas arredondadas na parte superior. A última haste se prolonga para baixo e termina em uma ponta curvada para a direita, formando uma seta estilizada que representa o ferrão do escorpião. O fundo é roxo-ameixa.
O escorpiano deverá agir com cautela diante de situações complexas (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta “A Cobra” pede cautela diante de situações complexas e promessas sedutoras. Por isso, utilize a inteligência estratégica sem alimentar desconfianças.

Sagitário – O Navio

Símbolo do signo de Sagitário em cinza-escuro, centralizado dentro de um círculo branco-creme. O desenho representa uma seta diagonal que aponta para o canto superior direito. Uma haste atravessa a figura na diagonal, formando um X na parte inferior esquerda, enquanto a extremidade superior apresenta uma ponta angular com duas pequenas linhas que formam a ponta da flecha. O fundo é roxo-ameixa.
O sagitariano buscará mudanças e novos horizontes nesta semana (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta “O Navio” mostra desejo de mudança, expansão e novos horizontes. Nesse contexto, planejar os próximos passos com entusiasmo e responsabilidade será importante.

Capricórnio – A Âncora 

Símbolo do signo de Capricórnio em cinza-escuro, centralizado dentro de um círculo branco-creme. A figura apresenta uma haste vertical alongada, com uma pequena curva na parte superior, que desce e se conecta a uma forma arredondada na lateral direita. Essa terminação lembra um pequeno círculo ou laço, formando o símbolo característico do signo. O fundo é roxo-ameixa.
O capricorniano deverá ser persistente mesmo que os resultados sejam discretos (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Persistência e foco serão seus aliados ao longo desta semana, mostra a carta “A âncora”. Continue construindo, mesmo que os resultados ainda sejam discretos.

Aquário – A Estrela 

Símbolo do signo de Aquário em cinza-escuro, centralizado dentro de um círculo branco-creme. O desenho é composto por duas linhas horizontais paralelas, ambas formadas por três pequenas ondulações angulares, semelhantes a zigue-zagues. Os traços têm extremidades arredondadas. O fundo é roxo-ameixa.
O aquariano estará com a criatividade em alta e poderá transformar sonhos em planos (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta “A Estrela” traz inspiração, criatividade e esperança para esta semana. Uma ideia poderá ganhar força quando você transformar sonhos em planos.

Peixes – Os Peixes

Símbolo do signo de Peixes em cinza-escuro, centralizado dentro de um círculo branco-creme. A figura apresenta duas linhas curvas espelhadas, posicionadas uma de cada lado, com as extremidades superiores e inferiores voltadas para fora. As duas formas são unidas por uma pequena barra horizontal no centro, compondo o símbolo tradicional do signo. O fundo é roxo-ameixa.
O pisciano deverá organizar as finanças e reconhecer as próprias capacidades (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Segundo a carta “Os Peixes”, será um momento de refletir sobre prosperidade, recursos e merecimento. Nesta semana, tente administrar melhor o dinheiro e reconhecer suas capacidades.

Por Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.

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