Baralho cigano: veja as previsões de setembro de 2026 para os 12 signos

Setembro chegará trazendo movimento, escolhas e oportunidades de renovação. As cartas do baralho cigano indicam um período em que mudanças poderão surgir de diferentes formas, trazendo oportunidades de crescimento, novos caminhos e maior clareza sobre aquilo que precisa ser deixado para trás. Ao mesmo tempo, será necessário agir com equilíbrio, evitando a ansiedade e a impulsividade. A intuição, a estratégia e a capacidade de reconhecer o momento adequado para avançar serão grandes aliadas ao longo do mês.

Abaixo, a bruxa e astróloga Tânia Gori revela as previsões do baralho cigano de setembro para cada um dos signos. Confira!

Áries – cartas: O Cavaleiro, O Coração e Os Peixes

O ariano terá uma fase de novidades, convites e caminhos que começarão a se movimentar (Imagem: Yolen | Shutterstock)

A carta “O Cavaleiro” anuncia novidades, convites e caminhos que começarão a se movimentar. Por isso, ao longo do mês, tome a iniciativa, mas evite agir com impaciência. No amor, “O Coração” favorece declarações, aproximações e sentimentos sinceros. Para quem estiver só, poderá surgir alguém que despertará entusiasmo. No trabalho, “Os Peixes” indicam circulação financeira e novas possibilidades de ganhos. No entanto, organize-se para não gastar por impulso.

Conselho: avance com coragem, sem esquecer de ouvir o coração.

Touro – cartas: A Árvore, A Aliança e O Urso

Relações verdadeiras do taurino poderão ganhar mais estabilidade (Imagem: Yolen | Shutterstock)

A carta “A Árvore” fala de crescimento lento, seguro e duradouro. Por isso, em setembro, cuide do corpo, das emoções e das suas raízes. No amor, “A Aliança” fortalece compromissos e conversas sobre o futuro. Assim, relações verdadeiras poderão ganhar mais estabilidade. “O Urso”, por outro lado, anuncia força para defender seus interesses e melhorar a vida financeira. Contudo, evite disputas de poder.

Conselho: tudo o que possui raízes firmes resiste às mudanças.

Gêmeos – cartas: Os Pássaros, O Jardim e A Chave

O geminiano deverá ter cuidado com ansiedade, boatos e excesso de compromissos (Imagem: Yolen | Shutterstock)

A carta “Os Pássaros” indica conversas, encontros e muitas informações. Por isso, ao longo do mês, tenha cuidado com ansiedade, boatos e excesso de compromissos. No amor, “O Jardim” favorece paqueras, reencontros e momentos agradáveis em grupo. Dessa maneira, será um ótimo período para sair, socializar e se permitir conhecer pessoas. “A Chave”, por fim, revela solução, oportunidade e abertura de caminhos profissionais. Logo, uma resposta importante poderá chegar.

Conselho: a palavra certa abre a porta necessária.

Câncer – cartas: A Casa, A Lua e O Navio

O canceriano terá uma fase de expansão, mudança ou oportunidade ligada a viagens, internet e pessoas de outros lugares (Imagem: Yolen | Shutterstock)

A carta “A Casa” pede acolhimento, segurança e atenção à família. Em setembro, organizar o lar ajudará a colocar os pensamentos em ordem. No amor, “A Lua” intensifica o romantismo e a sensibilidade. Por isso, evite criar expectativas sem antes conversar com clareza. “O Navio”, por outro lado, indica expansão, mudança ou oportunidade ligada a viagens, internet e pessoas de outros lugares.

Conselho: honre suas emoções, mas não permita que o medo impeça sua jornada.

Leão – cartas: O Sol, O Buquê e A Raposa

A presença do leonino estará especialmente magnética (Imagem: Yolen | Shutterstock)

A carta “O Sol” anuncia brilho, reconhecimento e vitalidade. Assim, setembro favorecerá iniciativas nas quais você poderá mostrar seus talentos. No amor, “O Buquê” traz encanto, presentes, gentileza e momentos felizes. Dessa maneira, a sua presença estará especialmente magnética. No trabalho, “A Raposa” pede estratégia e atenção aos detalhes. Por isso, observe bem propostas, documentos e promessas.

Conselho: brilhe com confiança, mantendo os olhos bem abertos.

Virgem – cartas: O Livro, A Cegonha e O Trevo

O virginiano terá pequenas oportunidades e soluções inesperadas (Imagem: Yolen | Shutterstock)

A carta “O Livro” revela estudos, descobertas e conhecimentos que ainda serão revelados. Em setembro, nem tudo precisará ser decidido de imediato. No amor, “A Cegonha” anuncia renovação afetiva. Assim, uma relação poderá entrar em nova fase. Quem estiver solteiro(a), poderá mudar sua maneira de amar. No trabalho, “O Trevo” traz pequenas oportunidades e soluções inesperadas. Logo, aproveite a sorte quando ela aparecer.

Conselho: uma pequena mudança pode transformar todo o caminho.

Libra – cartas: Os Lírios, O Cão e Os Caminhos

Uma amizade do libriano poderá revelar sentimentos mais profundos (Imagem: Yolen | Shutterstock)

A carta “Os Lírios” pede serenidade, maturidade e busca pela harmonia. Em setembro, resolva os conflitos sem alimentar discussões desnecessárias. No amor, “O Cão” fala de fidelidade, companheirismo e confiança. Assim, uma amizade poderá revelar sentimentos mais profundos. No trabalho, “Os Caminhos” indica escolhas profissionais ou financeiras importantes. Dessa maneira, analise as opções antes de decidir.

Conselho: escolha aquilo que também traz paz ao seu coração.

Escorpião – cartas: A Serpente, A Foice e A Estrela

Projetos do escorpiano ligados à criatividade e à comunicação serão favorecidos (Imagem: Yolen | Shutterstock)

A carta “A Serpente” aconselha prudência diante de situações complexas, ciúmes ou disputas. Em setembro, utilize sua inteligência para não cair em provocações. “A Foice” anuncia decisões e cortes necessários no amor. Assim, será tempo de interromper padrões que causam sofrimento e abrir espaço para o novo. “A Estrela”, por fim, oferece inspiração, proteção e visibilidade no trabalho. Logo, projetos ligados à criatividade e à comunicação serão favorecidos.

Conselho: cortar o que o(a) enfraquece permite que sua luz apareça.

Sagitário – cartas: O Navio, O Sol e A Carta

Mudanças poderão trazer crescimento ao sagitariano em setembro (Imagem: Yolen | Shutterstock)

A carta “O Navio” desperta desejo de liberdade, aventura e novos horizontes. Assim, em setembro, mudanças poderão trazer crescimento. “O Sol” aquece as relações e favorece momentos felizes no amor. Para quem estiver só, uma aproximação cheia de entusiasmo poderá acontecer. No trabalho, “A Carta” anuncia mensagens, contratos, inscrições ou respostas profissionais. Por isso, leia tudo com atenção antes de confirmar.

Conselho: uma notícia pode colocar seus planos em movimento.

Capricórnio – cartas: A Montanha, A Âncora e Os Peixes

Relações estáveis do capricorniano se fortalecerão, mas será preciso evitar a rotina excessiva (Imagem: Yolen | Shutterstock)

A carta “A Montanha” representa desafios que exigem paciência e perseverança. Por isso, em setembro, não confunda demora com impossibilidade. “A Âncora” busca segurança e permanência no amor. Dessa maneira, relações estáveis se fortalecerão, mas será preciso evitar a rotina excessiva. “Os Peixes”, por sua vez, favorece negociações e crescimento material. Logo, valorize seu trabalho e administre melhor seus recursos.

Conselho: sua constância vence aquilo que a pressa não consegue superar.

Aquário – cartas: A Estrela, A Criança e O Jardim

Um sonho do aquariano poderá começar a encontrar um caminho concreto (Imagem: Yolen | Shutterstock)

A carta “A Estrela” traz inspiração, esperança e proteção. Dessa forma, em setembro, um sonho poderá começar a encontrar um caminho concreto. “A Criança” anuncia leveza, espontaneidade e novos começos no amor. Por isso, deixe para trás antigas comparações e permita-se viver o presente. No trabalho, “O Jardim” favorece divulgação, contatos e projetos coletivos. Logo, sua rede de relacionamentos poderá abrir portas.

Conselho: mostre suas ideias ao mundo com simplicidade e confiança.

Peixes – cartas: A Lua, A Cruz e A Chave

O período trará uma solução importante e a abertura de um novo caminho ao pisciano (Imagem: Yolen | Shutterstock)

A carta “A Lua” amplia a intuição, os sonhos e a sensibilidade. Em setembro, preserve sua energia e não absorva todas as emoções ao redor. No amor, “A Cruz” fala de aprendizados profundos e da necessidade de aliviar antigas dores. Por isso, não carregue sozinho(a) aquilo que precisa ser conversado. No trabalho, “A Chave” anuncia uma solução importante e a abertura de um novo caminho. Logo, confie em sua capacidade de decidir.

Conselho: quando você transforma a dor em sabedoria, uma nova porta se abre.

Mensagem geral de setembro

A carta coletiva “A Cegonha” indica que setembro será um mês de renovação, movimento e mudanças necessárias. Algumas transformações poderão começar discretamente, mas terão força para conduzir a uma fase mais fértil e promissora. Abra espaço para o novo. Mude aquilo que já não combina com sua caminhada e receba as oportunidades com consciência, coragem e esperança.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.