Baralho cigano: veja as previsões de outubro de 2026 para os 12 signos

Outubro será marcado por movimento, escolhas conscientes e renovação interior. As cartas do baralho cigano indicam um período em que os signos poderão se deparar com novas possibilidades, conversas importantes, mudanças de planos e oportunidades de crescimento, mas também precisarão respeitar o próprio tempo antes de tomar decisões.

Ao mesmo tempo, haverá um forte convite para fortalecer as bases, cuidar das emoções e deixar para trás aquilo que não faz mais sentido. A intuição terá papel importante ao longo do mês, ajudando os nativos a perceberem caminhos e reconhecerem chances com mais clareza.

Abaixo, a bruxa e astróloga Tânia Gori revela as previsões do baralho cigano de outubro para cada um dos signos. Confira!

Áries — cartas: O Cavaleiro, Os Caminhos e O Sol

Uma notícia, um convite ou um encontro poderá trazer uma possibilidade que o ariano não esperava (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Outubro começará com movimento. Uma notícia, um convite ou um encontro poderá trazer uma possibilidade que você não esperava. A carta “Os Caminhos” mostra que será preciso escolher onde colocar sua energia, em vez de tentar seguir em todas as direções ao mesmo tempo. Por isso, confie na sua coragem, mas dê a si um momento para decidir. “O Sol” ilumina escolhas feitas com consciência e favorece conquistas, alegria e reconhecimento.

Touro — cartas: A Árvore, A Casa e Os Peixes

O taurino deverá organizar a vida prática e permitir que a abundância encontre um lugar para permanecer (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Este será um mês para fortalecer suas bases. A carta “A Árvore” pede atenção ao corpo, ao descanso e às mudanças que crescem devagar. “A Casa”, por outro lado, lembra o valor de cuidar do seu espaço e das pessoas que fazem você se sentir acolhido(a). “Os Peixes” traz o tema da prosperidade, inclusive a forma como você administra seus recursos. Outubro favorecerá as construções feitas com paciência: organize a vida prática e permita que a abundância encontre um lugar para permanecer.

Gêmeos — cartas: Os Pássaros, A Carta e A Chave

Uma mensagem poderá esclarecer um mal-entendido, trazer uma resposta aguardada ou apresentar uma solução ao geminiano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Conversas importantes marcarão seu mês. Uma mensagem poderá esclarecer um mal-entendido, trazer uma resposta aguardada ou apresentar uma solução. A carta “Os Pássaros” também pede cuidado com a ansiedade e com informações repetidas sem confirmação. Por isso, escute, pergunte e expresse com clareza o que você precisa. “A Chave”, por sua vez, indica que a saída poderá estar em uma conversa simples, feita no momento certo.

Câncer — cartas: A Lua, O Coração e As Estrelas

Em outubro, o canceriano será convidado a reconhecer os próprios sentimentos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Sua sensibilidade estará especialmente presente neste mês. As cartas “A Lua” e “O Coração” o(a) convidam a reconhecer os seus sentimentos, inclusive aqueles que você tentou deixar para depois. Além disso, poderá haver mais ternura nas relações e vontade de se aproximar de quem faz bem ao seu coração. “As Estrelas” lembram que seus sonhos continuam vivos. Acolha suas emoções, mas deixe espaço para a esperança mostrar novos caminhos.

Leão — cartas: O Sol, O Jardim e O Buquê

O leonino viverá uma fase favorável para encontros, oportunidades e reconhecimento (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Outubro o(a) convidará a ocupar seu espaço com alegria. A carta “O Jardim” favorece encontros, eventos, amizades e oportunidades que nascem quando você se mostra ao mundo. “O Buquê” fala de convites, carinho e reconhecimento por algo que você oferece com generosidade. Por isso, neste mês, aceite os elogios e celebre suas conquistas, mesmo as pequenas. Sua luz crescerá quando você permitir que outras pessoas se aproximem dela.

Virgem — cartas: A Foice, O Livro e A Âncora

O virginiano terá que tomar decisões firmes em outubro (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Algo pedirá uma decisão firme em outubro. No entanto, a carta “O Livro” aconselha a conhecer melhor a situação antes de agir. “A Foice” ajuda a fazer o corte necessário. Assim, poderá ser hora de encerrar um hábito, rever um plano ou abandonar uma preocupação que ocupa espaço demais. “A Âncora” mostra o desejo de encontrar segurança depois disso. Você não precisará resolver tudo de uma vez. Escolha o que merece permanecer e comece por uma mudança concreta.

Libra — cartas: Os Caminhos, O Anel e Os Lírios

O libriano poderá ter que definir o próximo passo de uma parceria ou conversar sobre expectativas que ficaram implícitas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

As relações e os compromissos ganharão destaque em outubro. Talvez você precise definir o próximo passo de uma parceria ou conversar sobre expectativas que ficaram implícitas. A carta “O Anel” fala de acordos, enquanto “Os Lírios” pede maturidade, respeito e tranquilidade para fazê-los. Por isso, busque harmonia sem esconder o que é importante para você. A escolha mais bonita de outubro será aquela em que sua paz também estiver presente.

Escorpião — cartas: A Serpente, A Torre e A Chave

Outubro pedirá que o escorpiano tenha mais atenção aos detalhes (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Uma situação poderá parecer mais complicada do que se apresentava. A carta “A Serpente” pede atenção aos detalhes e aos sentimentos que surgem quando algo não está claro. “A Torre” aconselha um pouco de distância para observar sem se deixar levar pela intensidade do momento. Por isso, evite conclusões apressadas e proteja seus limites. “A Chave” mostra que, com calma, você encontrará uma maneira de lidar com o que atualmente parece difícil.

Sagitário — cartas: O Navio, O Trevo e O Cavaleiro

Outubro trará uma oportunidade inesperada ao sagitariano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

O desejo de novidade voltará a chamar por você. A carta “O Navio” fala de viagem, mudança de planos, estudo ou vontade de ampliar seus horizontes. “O Trevo” sugere uma oportunidade inesperada, talvez pequena no começo, mas capaz de abrir uma porta. Com “O Cavaleiro”, notícias chegarão e as coisas ganharão velocidade. Por isso, tenha seus planos em mente para reconhecer o momento de dar o primeiro passo.

Capricórnio — cartas: A Montanha, A Âncora e O Sol

O capricorniano precisará de paciência e constância em outubro (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nem tudo avançará no ritmo que você gostaria. A carta “A Montanha” pede paciência diante de um obstáculo. “A Âncora” lembra a força da constância: aquilo que você faz todos os dias também transforma sua realidade. Procure apoio quando precisar e ajuste a rota sem abandonar o que importa. “O Sol” encerra a leitura, trazendo clareza. Aos poucos, você poderá perceber o quanto já caminhou.

Aquário — cartas: As Estrelas, O Jardim e Os Caminhos

Outubro favorecerá trocas, encontros e conversas do aquariano com pessoas que enxergam a vida de maneiras diferentes (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Suas ideias precisarão de espaço para circular. Outubro favorecerá trocas, encontros e conversas com pessoas que enxergam a vida de maneiras diferentes. A carta “As Estrelas” renova sua inspiração, enquanto “Os Caminhos” apresenta mais de uma possibilidade para o futuro. Você não precisará decidir tudo imediatamente. Explore, observe o que desperta entusiasmo e escolha a direção que fizer sentido para quem você está se tornando.

Peixes — cartas: O Coração, A Lua e A Árvore

Outubro pedirá mais atenção do pisciano aos sentimentos profundos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Outubro pedirá carinho com sua vida interior. As cartas “O Coração” e “A Lua” mostram sentimentos profundos, memórias e desejos que talvez estejam buscando expressão. Fale sobre o que sente com alguém de confiança e respeite seus momentos de recolhimento. “A Árvore” lembra que a cura e o crescimento têm seu próprio tempo. Cuide das suas raízes: é delas que virá a força para florescer novamente.

Mensagem de outubro

Cada caminho se revela passo a passo. Escute sua intuição, observe os sinais da vida e participe das escolhas que deseja ver florescer.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.