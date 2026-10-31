Baralho cigano: veja as previsões de novembro de 2026 para os 12 signos

Com a chegada de novembro, as energias se renovarão e os caminhos poderão ganhar novas direções. Para alguns signos, o período trará oportunidades no amor e crescimento financeiro. Para outros, será um momento de reflexão, encerramento de ciclos e fortalecimento espiritual.

Abaixo, a bruxa e astróloga Tânia Gori revela as previsões do baralho cigano de novembro para cada um dos signos. Confira!

Áries – cartas: O Cavaleiro (1), O Coração (24) e A Chave (33)

Para Áries, o mês trará novidades no amor, oportunidades financeiras e fortalecimento da confiança interior (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

No amor, uma novidade poderá movimentar sua vida afetiva. Além disso, conversas sinceras abrirão portas para reconciliações ou novos relacionamentos. Quanto à prosperidade, oportunidades chegarão por meio de contatos e iniciativas. A chave do sucesso será agir no momento certo. Em relação à espiritualidade, a combinação das cartas “O Cavaleiro”, “O Coração” e “A Chave” indica a abertura de caminhos e o fortalecimento da confiança interior. Para isso, será importante escutar seu coração antes de tomar decisões.

Conselho cigano: a porta se abre para quem tem coragem de seguir o coração.

Touro – cartas: A Árvore (5), Os Peixes (34) e O Sol (31)

Para Touro, novembro favorecerá a estabilidade amorosa, o crescimento financeiro gradual e a conexão com a natureza (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

No amor, relações sólidas tenderão a se fortalecer. Para isso, o carinho e a estabilidade emocional serão fundamentais. Quanto à prosperidade, “A Árvore”, “Os Peixes” e “O Sol” é uma combinação favorável para crescimento financeiro gradual. Assim, projetos cultivados com paciência poderão começar a apresentar resultados. Em relação à espiritualidade, a energia da natureza será uma grande aliada. Nesse sentido, será importante buscar equilíbrio, vitalidade e conexão com suas raízes.

Conselho cigano: tudo aquilo que é cultivado com amor encontra seu tempo de florescer.

Gêmeos – cartas: Os Pássaros (12), A Carta (27) e As Estrelas (16)

Para Gêmeos, conversas importantes poderão esclarecer questões afetivas, abrir oportunidades profissionais e fortalecer a intuição (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

No amor, as cartas “Os Pássaros”, “A Carta” e “As Estrelas” mostram que mensagens, encontros e conversas poderão trazer esclarecimentos importantes. Além disso, será necessário evitar alimentar dúvidas sem buscar respostas. Em relação à prosperidade, propostas, documentos e contatos profissionais merecerão atenção. Uma comunicação bem conduzida poderá abrir novas oportunidades. Quanto à espiritualidade, a intuição se manifestará por meio de sonhos, palavras e inspirações. Assim, observe os sinais simbólicos presentes no cotidiano.

Conselho cigano: quando a mente silencia, a alma encontra sua maneira de falar.

Câncer – cartas: A Casa (4), A Lua (32) e O Cão (18)

Para Câncer, o mês favorecerá os laços afetivos, as parcerias financeiras e a conexão com a ancestralidade (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

No amor, segundo as cartas “A Casa”, “A Lua” e “O Cão”, o mês favorecerá a intimidade, a lealdade e o fortalecimento dos laços familiares. Para isso, busque a companhia de pessoas que transmitam segurança emocional. Em relação à prosperidade, parcerias de confiança poderão contribuir para a estabilidade financeira. No entanto, evite decisões motivadas apenas pelas emoções. Quanto à espiritualidade, a ancestralidade, os sonhos e as memórias ganharão destaque. Será um bom momento para honrar suas raízes e fortalecer sua proteção espiritual.

Conselho cigano: a verdadeira proteção nasce dos vínculos construídos com amor e confiança.

Leão – cartas: O Buquê (9), O Sol (31) e O Anel (25)

Para Leão, novembro trará harmonia no amor, oportunidades de reconhecimento profissional e fortalecimento espiritual (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Para o amor, a combinação das cartas “O Buquê”, “O Sol” e “O Anel” se mostra favorável à harmonia, aos encontros e aos compromissos. Nesse contexto, os relacionamentos poderão entrar em uma nova fase de alegria e cumplicidade. Quanto à prosperidade, o reconhecimento profissional e as boas parcerias serão temas centrais. Seu talento poderá atrair convites e oportunidades. Em relação à espiritualidade, a gratidão fortalecerá sua luz interior. Para isso, será importante celebrar as conquistas e reconhecer a importância das pessoas que caminham ao seu lado.

Conselho cigano: o brilho mais bonito é aquele que também ilumina quem está por perto.

Virgem – cartas: Os Caminhos (22), A Raposa (14) e O Livro (26)

O período exigirá de Virgem maturidade nas relações, planejamento financeiro e dedicação ao autoconhecimento (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

No amor, conforme as cartas “Os Caminhos”, “A Raposa” e “O Livro”, uma escolha importante poderá exigir maturidade. Nesse contexto, será necessário observar as atitudes, e não apenas as palavras, antes de depositar sua confiança em alguém. Em relação à prosperidade, o planejamento e a estratégia serão essenciais. Isso porque informações ainda desconhecidas poderão influenciar decisões profissionais. Quanto à espiritualidade, o mês favorecerá os estudos, o autoconhecimento e o aprofundamento dos saberes espirituais. Nem todas as respostas precisam surgir imediatamente.

Conselho cigano: a sabedoria está em compreender antes de escolher.

Libra – cartas: O Anel (25), O Trevo (2) e Os Lírios (30)

Para Libra, o mês favorecerá os relacionamentos, trará oportunidades financeiras inesperadas e estimulará a busca pelo equilíbrio emocional (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

No amor, conforme as cartas “O Anel”, “O Trevo” e “Os Lírios”, pequenos gestos poderão fortalecer grandes compromissos. Além disso, o equilíbrio e a serenidade favorecerão a vida afetiva. Em relação à prosperidade, oportunidades inesperadas poderão surgir por meio de acordos e parcerias. Nesse contexto, será importante aproveitar as ocasiões sem deixar de avaliar os riscos. Quanto à espiritualidade, a busca pela paz interior será essencial. Para isso, busque cultivar práticas que tragam harmonia e ajudem a equilibrar suas emoções.

Conselho cigano: a sorte encontra espaço onde existe equilíbrio.

Escorpião – cartas: A Cegonha (17), A Foice (10) e O Sol (31)

Para Escorpião, novembro será marcado por transformações amorosas, reorganização financeira e renovação espiritual (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

No amor, mudanças importantes poderão transformar sua vida afetiva. Isso porque o encerramento de padrões desgastantes abrirá espaço para relações mais saudáveis. Quanto à prosperidade, será um período favorável para cortar desperdícios e reorganizar prioridades. Além disso, uma decisão objetiva poderá favorecer novos resultados. Em relação à espiritualidade, a combinação das cartas “A Cegonha”, “A Foice” e “O Sol” indica renovação. “O Sol”, em especial, ilumina aquilo que precisa ser deixado para trás.

Conselho cigano: quando você tem coragem de encerrar um ciclo, permite que uma nova luz entre em sua vida.

Sagitário – cartas: O Navio (3), O Jardim (20) e A Chave (33)

Para Sagitário, novas experiências movimentarão a vida amorosa, abrirão caminhos profissionais e favorecerão o crescimento espiritual (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Viagens, encontros e novas experiências poderão movimentar os relacionamentos. Além disso, o amor se fortalecerá por meio da liberdade e do diálogo. Em relação à prosperidade, as cartas “O Navio”, “O Jardim” e “A Chave” revelam que contatos sociais, eventos e oportunidades fora da rotina poderão abrir caminhos profissionais. Quanto à espiritualidade, a expansão da consciência será o grande tema do mês. Assim, conhecer novas culturas, filosofias e tradições poderá trazer descobertas significativas.

Conselho cigano: o mundo se abre para quem aceita atravessar novos horizontes.

Capricórnio – cartas: A Âncora (35), O Urso (15) e A Árvore (5)

O mês exigirá de Capricórnio cuidado com os relacionamentos, organização financeira e fortalecimento interior (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

No amor, relações duradouras precisarão de cuidado e presença. Além disso, será importante evitar transformar a proteção em controle. Em relação à prosperidade, a combinação das cartas “A Âncora”, “O Urso” e “A Árvore” destaca estabilidade, liderança e crescimento consistente. Para isso, tente organizar seus recursos e manter o foco nos objetivos de longo prazo. Quanto à espiritualidade, o fortalecimento interior acontecerá por meio da disciplina e da conexão com a natureza. Dessa maneira, priorize respeitar seu próprio ritmo.

Conselho cigano: a força verdadeira é aquela que sustenta sem aprisionar.

Aquário – cartas: A Serpente (7), O Chicote (11) e As Estrelas (16)

Novembro exigirá de Aquário mudanças de comportamento no amor, cautela no trabalho e superação de padrões antigos (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

No amor, as cartas “A Serpente”, “O Chicote” e “As Estrelas” mostram que situações repetitivas e conflitos emocionais poderão exigir uma nova postura. Dessa maneira, será importante evitar alimentar ciúmes e discussões desnecessárias. Em relação à prosperidade, tenha atenção às disputas profissionais e aos desgastes provocados pelo excesso de cobranças. A criatividade poderá ajudar a encontrar soluções. Quanto à espiritualidade, “As Estrelas” indicam a possibilidade de superar padrões antigos por meio da consciência. Transforme experiências difíceis em aprendizado.

Conselho cigano: você não precisa repetir o passado para compreender suas lições.

Peixes – cartas: As Nuvens (6), Os Peixes (34) e A Lua (32)

O período trará para Peixes emoções intensas, exigirá atenção às decisões financeiras e favorecerá o autoconhecimento (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

No amor, sentimentos intensos poderão provocar dúvidas. Assim, será importante evitar idealizações e procurar compreender o que realmente deseja. Em relação à prosperidade, as cartas “As Nuvens”, “Os Peixes” e “A Lua” mostram que a sensibilidade ajudará a identificar oportunidades, mas as decisões financeiras exigirão clareza e organização. Quanto à espiritualidade, sonhos, emoções e intuições estarão em destaque. Dessa maneira, práticas de meditação e conexão com o elemento água serão capazes de favorecer o autoconhecimento.

Conselho cigano: mesmo quando as nuvens escondem o caminho, sua luz interior continua existindo.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.