Baralho cigano: veja as previsões de março de 2026 para os 12 signos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Março chegará com uma energia de movimento, decisões e revelações importantes. O baralho cigano mostra que este será um mês de posicionamentos claros, encerramentos necessários e oportunidades que surgirão quando houver coragem para agir. Não será um período de estagnação – exigirá maturidade emocional, inteligência estratégica e fé no próprio caminho.

Haverá signos que viverão cortes libertadores, outros experimentarão crescimento sólido e alguns passarão por transformações profundas. A espiritualidade estará ativa, protegendo, mas também exigindo responsabilidade nas escolhas.

Abaixo, confira a bruxa e astróloga Tânia Gori revela as previsões do baralho cigano para cada um dos signos. Confira!

Áries – cartas: A Foice, O Cavaleiro e O Sol

Para o ariano, março favorecerá protagonismo e decisões corajosas (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Março será um mês de decisões rápidas e definitivas. A carta “A Foice” não corta devagar; ela encerra aquilo que não serve. Poderá ser um padrão emocional, uma relação desgastada ou até uma postura profissional que não representa mais quem você é. “O Cavaleiro” traz novidades, convites, propostas ou movimento repentino. Você será chamado(a) a agir sem medo. “O Sol” finaliza com vitória, clareza e reconhecimento.

Resumo energético: cortar doerá, mas libertará você para uma fase muito mais luminosa. Este mês favorecerá protagonismo e decisões corajosas.

Touro – cartas: A Âncora, A Árvore e O Trevo

Para o taurino, março não será explosivo, mas será constante e próspero (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Março falará de base sólida e segurança. A carta “A Âncora” mostra estabilidade, especialmente no trabalho e na vida material. “A Árvore” indica crescimento contínuo, fortalecimento e cuidado com a saúde física e emocional. “O Trevo” traz pequenas sortes inesperadas, oportunidades discretas que poderão mudar o rumo do mês se você estiver atento(a).

Resumo energético: estabilidade com oportunidades sutis. Março não será explosivo, mas será constante e próspero.

Gêmeos – cartas: Os Pássaros, A Carta e A Lua

O geminiano deverá cuidar da ansiedade, pois tudo girará em torno da comunicação (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Movimento mental e emocional intenso marcará o mês. Conversas decisivas poderão acontecer, inclusive revelações importantes. “A Carta” indica informação formal, contrato, notícia ou mensagem relevante. “A Lua” aponta sensibilidade, exposição e até reconhecimento público.

Resumo energético: você deverá cuidar da ansiedade. Tudo girará em torno da comunicação. Seu brilho estará ligado à sua forma de se expressar.

Câncer – cartas: A Casa, O Coração e A Aliança

Para o canceriano, será um mês de consolidação (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Março colocará foco total nos vínculos afetivos e familiares, conforme as cartas “A Casa”, “O Coração” e “A Aliança”. Poderá haver fortalecimento de relacionamento amoroso ou decisões importantes sobre família e convivência. “A Aliança” indica compromisso firmado, seja no amor ou em parceria profissional.

Resumo energético: será um mês de consolidação. O que for verdadeiro se fortalecerá. O que não tiver base revelará fragilidade.

Leão – cartas: O Chicote, A Montanha e O Sol

Para o leonino, março exigirá força, mas preparará um cenário muito mais favorável adiante (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

O início do mês poderá trazer tensão, cobranças ou conflitos repetitivos. A carta “A Montanha” indica obstáculos que parecerão grandes ou demorados. Mas “O Sol” garante superação, destaque e vitória após esforço.

Resumo energético: você vencerá pela persistência. Março exigirá força, mas preparará um cenário muito mais favorável adiante.

Virgem – cartas: O Livro, A Raposa e A Estrela

O virginiano não deverá confiar totalmente em tudo que escutar (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Segredos, estratégias e cautela marcarão o mês. A carta “O Livro” revela aprendizado ou algo que ainda não terá sido totalmente exposto. “A Raposa” alerta para agir com inteligência, e não com ingenuidade. “A Estrela” traz proteção espiritual e clareza intuitiva.

Resumo energético: você não deverá confiar totalmente em tudo que escutar. Sua intuição estará forte e será sua melhor aliada.

Libra – cartas: O Buquê, A Torre e O Jardim

O libriano terá um excelente mês para imagem pública, parcerias e exposição positiva (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Março favorecerá reconhecimento profissional e social. A carta “A Torre” fala de estrutura, empresas, instituições ou autoridade. “O Jardim” amplia visibilidade, eventos, redes sociais e expansão de contatos.

Resumo energético: será um excelente mês para imagem pública, parcerias e exposição positiva. Você poderá ser notado por algo muito favorável.

Escorpião – cartas: A Cobra, A Lua e O Caixão

Algo terminará para que o escorpiano renasça mais forte (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Transformação emocional profunda marcará o período. A carta “A Cobra” pode indicar ciúmes, rivalidades ou situações complexas que exigirão maturidade. “A Lua” intensifica emoções. “O Caixão” aponta encerramento definitivo de algo que já terá cumprido seu ciclo.

Resumo energético: algo terminará para que você renasça mais forte. Março será um mês de limpeza interna e renovação profunda.

Sagitário – cartas: O Navio, A Estrela e O Homem

Para o sagitariano, haverá crescimento, novos horizontes e decisões estratégicas (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Movimento e expansão definirão o mês. A carta “O Navio” fala de viagens físicas ou mudanças de direção importantes. “A Estrela” indica proteção espiritual e inspiração. “O Homem” representa ação concreta ou apoio masculino significativo.

Resumo energético: haverá crescimento, novos horizontes e decisões estratégicas. Será um excelente mês para planejar algo maior.

Capricórnio – cartas: A Âncora, O Chicote e A Chave

Para o capricorniano, o esforço agora trará estabilidade duradoura depois (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Março será de trabalho intenso e cobranças, conforme as cartas “A Âncora”, “O Chicote” e “A Chave”. Poderá haver conflitos profissionais ou sobrecarga. “A Chave” mostra solução definitiva para uma pendência antiga.

Resumo energético: o esforço agora trará estabilidade duradoura depois. Março resolverá aquilo que vinha sendo adiado.

Aquário – cartas: As Nuvens, A Carta e O Sol

Para o aquariano, a verdade aparecerá e trará solução positiva (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

O mês poderá começar com confusão, mal-entendidos ou informações incompletas, conforme as cartas “As Nuvens”, “A Carta” e “O Sol”. “A Carta”, em especial, traz esclarecimento, resposta ou comunicação decisiva. “O Sol” finaliza com clareza e êxito.

Resumo energético: você deverá esperar antes de reagir. A verdade aparecerá e trará solução positiva.

Peixes – cartas: A Lua, O Coração e A Estrela

Para o pisciano, será um mês romântico, intuitivo e conectado ao invisível (Imagem: VresStudio | Shutterstock)

Sensibilidade elevada, espiritualidade ativa e intensidade afetiva marcarão o mês, conforme as cartas “A Lua”, “O Coração” e “A Estrela”. A carta “A Estrela”, em especial, protege, abre caminhos e fortalece sua fé.

Resumo energético: será um mês romântico, intuitivo e conectado ao invisível. Será excelente para artes, espiritualidade e autocuidado emocional.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.