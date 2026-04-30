Baralho cigano: veja as previsões de maio de 2026 para os 12 signos

Maio se apresentará como um mês de movimento, decisões e alinhamento energético. O baralho cigano revela um período em que ação e consciência precisarão caminhar juntas. Não bastará agir, será preciso saber por que e para onde se está indo.

A energia espiritual estará ativa, trazendo proteção, mas também exigindo responsabilidade emocional e clareza nas escolhas. Será um mês de ajustes, de cortes necessários, de crescimento e de abertura de caminhos. Cada signo será conduzido a um ponto importante de evolução, seja no amor, no trabalho ou no campo interno.

Abaixo, a bruxa e astróloga Tânia Gori traz não apenas leituras, mas também afirmações e rituais para potencializar essa energia ao longo do mês. Confira!

Áries – cartas: O Cavaleiro, O Chicote e O Sol

Para Áries, maio será um período de intensidade, ação e superação de padrões, com vitórias que irão surgir da consciência nas escolhas (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Maio chegará intenso. Segundo as cartas “O Cavaleiro”, “O Chicote” e “O Sol”, haverá movimento, decisões rápidas e possíveis conflitos ou repetições de padrões. Mas tudo isso levará à vitória e à clareza. Será um mês de ação com consciência — não entre em batalhas desnecessárias.

Afirmação: “Eu ajo com sabedoria e transformo desafios em força e luz.”

Ritual: acenda uma vela amarela. Convide os elementais do Fogo e do Ar. Escreva algo que deseja transformar e queime o papel com cuidado, mentalizando renovação e força.

Touro – cartas: A Árvore, A Casa e O Jardim

Touro viverá um mês de fortalecimento emocional, com estabilidade, expansão de laços e projetos com base sólida (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Estabilidade, crescimento e expansão estarão em alta. De acordo com as cartas “A Árvore”, “A Casa” e “O Jardim”, maio trará segurança emocional e oportunidades sociais. Poderá ser um mês muito bom para estruturar projetos e fortalecer relações.

Afirmação: “Eu cresço com segurança e me abro para conexões verdadeiras.”

Ritual: coloque uma planta perto de você. Convide os elementais da Terra. Regue com intenção, pedindo prosperidade e estabilidade.

Gêmeos – cartas: Os Pássaros, A Carta e Os Caminhos

Para Gêmeos, o período será de muitas informações e decisões, exigindo organização mental e cautela para não agir por impulso (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Muitas conversas, notícias e decisões para o período. As cartas “Os Pássaros”, “A Carta” e “Os Caminhos” mostram que maio poderá trazer ansiedade se você não organizar sua mente. Escolhas importantes surgirão — evite agir na pressa.

Afirmação: “Minha mente é clara e minhas escolhas são feitas com consciência.”

Ritual: escreva suas dúvidas em um papel. Convide os elementais do Ar. Dobre o papel e deixe sob um livro por 3 dias, pedindo clareza.

Câncer – cartas: A Lua, A Criança e O Coração

Câncer passará por um ciclo de sensibilidade e recomeços afetivos, com destaque para emoções mais profundas e processos de cura (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Será um mês emocional, sensível e cheio de recomeços afetivos. Conforme as cartas “A Lua”, “A Criança” e “O Coração”, amor, leveza e cura emocional estarão presentes em maio. Escute seu coração.

Afirmação: “Eu me permito sentir, recomeçar e amar com leveza.”

Ritual: em uma noite, coloque um copo de água ao lado da cama. Convide os elementais da Água e mentalize cura emocional antes de dormir.

Leão – cartas: O Sol, A Estrela e O Buquê

Leão será favorecido por brilho, reconhecimento e boas surpresas, com uma fase de abertura e proteção espiritual (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Será um dos melhores meses do ano para você, pois brilho, reconhecimento e alegria estarão em alta. Segundo as cartas “O Sol”, “A Estrela” e “O Buquê”, maio abrirá caminhos com proteção espiritual e boas surpresas.

Afirmação: “Eu brilho com verdade e recebo as bênçãos do universo.”

Ritual: tome um banho com ervas suaves (como camomila ou lavanda). Convide todos os elementais e agradeça pela luz na sua vida.

Virgem – cartas: A Raposa, O Livro e A Torre

Para Virgem, maio trará necessidade de observação, introspecção e análise cuidadosa antes de tomar decisões importantes (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Tenha cuidado com o excesso de controle ou a desconfiança. De acordo com as cartas “A Raposa”, “O Livro” e “A Torre”, maio pedirá observação, estudo e momentos de introspecção. Nem tudo precisa ser resolvido agora.

Afirmação: “Eu confio no tempo e na sabedoria que habita em mim.”

Ritual: separe um momento de silêncio. Convide os elementais da Terra e escreva aprendizados do momento.

Libra – cartas: A Aliança, O Coração e Os Lírios

Libra viverá um período de harmonia nos relacionamentos, com fortalecimento de vínculos e possíveis reconciliações (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Relacionamentos estarão em destaque. Assim, amor, harmonia e vínculos ficarão mais maduros. As cartas “A Aliança”, “O Coração” e “Os Lírios” indicam que poderá ser um mês de reconciliações ou fortalecimento afetivo.

Afirmação: “Eu construo relações equilibradas e cheias de amor.”

Ritual: acenda um incenso suave. Convide os elementais do Ar e mentalize seus vínculos em harmonia.

Escorpião – cartas: A Cobra, A Foice e A Estrela

Escorpião enfrentará cortes e encerramentos necessários, abrindo espaço para renovação e novas direções (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Cortes serão necessários. Conforme as cartas “A Cobra”, “A Foice” e “A Estrela”, algo precisará ser finalizado para que a proteção e a luz entrem. Maio pedirá coragem para encerrar ciclos.

Afirmação: “Eu libero o que não me serve e sigo protegido(a) e guiado(a).”

Ritual: escreva algo que deseja encerrar. Convide os elementais do Fogo e queime o papel com intenção de libertação.

Sagitário – cartas: O Cavaleiro, O Navio e O Jardim

Para Sagitário, o mês será de expansão, movimento e novas experiências, com oportunidades surgindo em diferentes áreas (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Movimento, viagens, expansão e novas experiências marcarão o mês. Segundo as cartas “O Cavaleiro”, “O Navio” e “O Jardim”, maio abrirá caminhos e trará novidades positivas.

Afirmação: “Eu sigo meu caminho com liberdade e confiança.”

Ritual: coloque um objeto que represente movimento (chave, moeda). Convide os elementais do Ar e peça abertura de caminhos.

Capricórnio – cartas: O Urso, Os Peixes e A Casa

Capricórnio deverá focar estabilidade financeira e construção de segurança material ao longo do período (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Haverá força material, foco em dinheiro e estrutura. De acordo com as cartas “O Urso”, “Os Peixes” e “A Casa”, maio favorecerá estabilidade financeira e segurança.

Afirmação: “Eu construo prosperidade com equilíbrio e segurança.”

Ritual: separe moedas e coloque em um pote. Convide os elementais da Terra e mentalize abundância.

Aquário – cartas: A Estrela, Os Pássaros e Os Caminhos

Aquário será guiado pela intuição, mas precisará manter o foco para não se dispersar diante de tantas possibilidades (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A intuição guiará as decisões. Muitas ideias e possibilidades poderão surgir. As cartas “A Estrela”, “Os Pássaros” e “Os Caminhos” indicam que maio pedirá foco para não se dispersar.

Afirmação: “Eu escolho com clareza e sigo minha intuição.”

Ritual: respire profundamente por alguns minutos. Convide os elementais do Ar e peça direção.

Peixes – cartas: A Lua, Os Peixes e O Coração

Para Peixes, maio trará sensibilidade elevada, intuição forte e possíveis ganhos emocionais e materiais em equilíbrio (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Haverá sensibilidade, intuição e conexão com emoções e prosperidade. Conforme as cartas “A Lua”, “Os Peixes” e “O Coração”, maio poderá trazer crescimento emocional e financeiro.

Afirmação: “Eu confio na minha sensibilidade e recebo abundância com amor.”

Ritual: coloque água em um recipiente e uma moeda dentro. Convide os elementais da Água e agradeça pela prosperidade.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.