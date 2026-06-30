Baralho cigano: veja as previsões de julho de 2026 para os 12 signos

Julho chegará com uma energia de expansão, movimento e amadurecimento emocional, marcado por escolhas importantes e pela necessidade de confiar mais na própria jornada. De forma geral, segundo o baralho cigano, o mês favorecerá decisões conscientes, abertura de caminhos e maior clareza sobre aquilo que precisa ser encerrado para que novos ciclos possam começar. Haverá uma forte vibração de crescimento, mas que não acontecerá de maneira apressada: ele virá acompanhado de reflexão, ajustes e alinhamento interno.

Abaixo, a bruxa e astróloga Tânia Gori revela as previsões do baralho cigano para cada um dos signos. Confira!

Áries – cartas: O Cavaleiro, Os Caminhos e O Sol

O ariano terá um mês de movimento, escolhas importantes e novas oportunidades surgindo de forma inesperada (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

O mês de julho chegará trazendo movimento e renovação. De acordo com a carta “O Cavaleiro“, notícias, convites e oportunidades poderão surgir de forma inesperada. “Os Caminhos“ mostra que você estará diante de escolhas importantes, especialmente relacionadas a trabalho, estudos ou projetos pessoais. A carta “O Sol “ indica clareza, sucesso e reconhecimento.

Será um mês para agir com coragem, mas sem precipitação. Nem toda porta aberta precisará ser atravessada imediatamente. Avalie suas opções e siga aquilo que desperta entusiasmo genuíno. No amor, a sinceridade será essencial para evitar mal-entendidos.

Banho mágico: utilize alecrim, louro e manjericão para atrair coragem, prosperidade e abertura de caminhos.

Touro – cartas: A Árvore, O Jardim e Os Peixes

O taurino viverá um período de crescimento, estabilidade emocional e prosperidade em projetos de longo prazo (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Julho favorecerá o seu crescimento em todas as áreas da vida. “A Árvore“ indica fortalecimento interior, saúde e amadurecimento emocional. Segundo a carta “O Jardim“, os contatos sociais serão ampliados, trazendo encontros, convites e oportunidades de colaboração. “Os Peixes“ anuncia prosperidade e abundância, especialmente se investir em projetos de longo prazo.

Será um período para confiar no tempo natural das coisas. Nem tudo florescerá imediatamente, mas aquilo que você tem cultivado com dedicação começará a dar sinais de recompensa. O amor pedirá leveza e mais momentos de convivência.

Banho mágico: utilize camomila, alfazema e hortelã para atrair equilíbrio emocional, serenidade e prosperidade.

Gêmeos – cartas: Os Pássaros, A Carta e As Estrelas

O geminiano terá um mês de conversas decisivas, revelações e maior clareza mental para suas escolhas (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Julho será marcado por conversas importantes, revelações e inspiração. A carta “Os Pássaros” indica comunicação intensa, reuniões, trocas e aprendizado. “A Carta” mostra que notícias ou informações que esclarecem situações que estavam confusas chegarão. De acordo com a carta “As Estrelas”, seus caminhos espirituais serão iluminados e sua intuição, fortalecida.

Atenção para não dispersar sua energia em muitos assuntos ao mesmo tempo. Algumas respostas chegarão por meio de sonhos, coincidências e mensagens aparentemente simples. Por isso, observe os sinais.

Banho mágico: utilize erva-doce, lavanda e melissa para atrair clareza mental, inspiração e proteção espiritual.

Câncer – cartas: A Lua, A Criança e O Coração

O canceriano fortalecerá a vida emocional, com novos começos e cura de antigas feridas afetivas (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Julho trará renovação afetiva e emocional. Conforme a carta “A Lua”, sua sensibilidade e percepção intuitiva se intensificarão. “A Criança” mostra novos começos e oportunidades para recomeçar algo que parecia perdido. De acordo com a carta “O Coração”, haverá amor, afeto e cura emocional.

Este poderá ser um mês muito importante para curar feridas antigas e permitir-se viver novas experiências. Relacionamentos tenderão a ganhar mais profundidade e sinceridade. Escute sua intuição e permita-se sentir sem medo.

Banho mágico: utilize rosa branca, camomila e melissa para atrair acolhimento emocional e fortalecimento da intuição.

Leão – cartas: O Sol, O Buquê e O Cavaleiro

O leonino viverá um período de destaque, reconhecimento e oportunidades (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

O seu brilho leonino em destaque durante todo o mês. Segundo a carta “O Sol“, o mês favorecerá conquistas, reconhecimento e visibilidade. “O Buquê“ anuncia alegrias, presentes e momentos especiais. “O Cavaleiro“ indica novidades rápidas e oportunidades inesperadas.

Julho favorecerá apresentações, lançamentos, cursos, eventos e qualquer atividade que coloque seus talentos em evidência. No amor, haverá potencial para encontros marcantes e fortalecimento dos vínculos já existentes.

Banho mágico: utilize girassol, alecrim e canela para atrair magnetismo, prosperidade e sucesso.

Virgem – cartas: A Chave, A Âncora e A Árvore

O virginiano terá um mês de estabilidade, crescimento e maior organização financeiras (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Julho será um mês de soluções e estabilidade. Conforme a carta “A Chave“, portas que pareciam fechadas serão abertas e trarão respostas aguardadas há muito tempo. “A Âncora“ fala de segurança e consolidação. De acordo com a carta “A Árvore“, haverá crescimento sólido e duradouro.

Durante o mês, você perceberá que algumas dificuldades serviram para fortalecer suas bases. Além disso, o momento favorecerá a organização financeira e o planejamento e construção de metas de longo prazo.

Banho mágico: utilize boldo, alecrim e manjerona para atrair equilíbrio, proteção e clareza.

Libra – cartas: O Buquê, O Coração e As Estrelas

O libriano viverá harmonia nas relações, com reconciliações, encontros e fortalecimento afetivo (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Julho promete harmonia e beleza. Segundo a carta “O Buquê“, o mês trará alegrias e reconhecimento. “O Coração“ indica que relacionamentos, amizades e reconciliações serão favorecidos. “As Estrelas” mostra que sua conexão espiritual se ampliará e ajudará na realização de desejos.

Durante o mês, a energia amorosa estará especialmente forte. Mesmo quem está solteiro poderá viver encontros significativos. Aproveite para cuidar de si, investir na autoestima e fortalecer relações verdadeiras.

Banho mágico: utilize rosa, lavanda e erva-doce para atrair amor, harmonia e encanto pessoal.

Escorpião – cartas: A Cobra, A Foice e A Chave

O escorpiano passará por transformações importantes, com cortes necessários e novos caminhos se abrindo (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Julho será um mês transformador para você. A carta “A Cobra“ alerta para situações que exigirão sabedoria e discernimento. “A Foice“ mostra cortes necessários e libertações importantes. De acordo com a carta “A Chave“, essas mudanças abrirão novos caminhos.

Conforme a tiragem, o que sair da sua vida neste período provavelmente já cumpriu seu papel. Evite insistir em situações desgastadas. Grandes oportunidades surgirão justamente após o encerramento de ciclos antigos.

Banho mágico: utilize arruda, guiné e alecrim para limpeza energética e proteção.

Sagitário – cartas: O Navio, Os Caminhos e O Sol

O sagitariano terá um mês de expansão, aprendizados e novas experiências fora da rotina (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Julho convidará à expansão dos seus horizontes. A carta “O Navio“ indica viagens, estudos ou novas experiências. Segundo “Os Caminhos“, haverá decisões importantes. “O Sol“ garante proteção e sucesso nas escolhas feitas com consciência.

Será um excelente período para aprender algo novo, conhecer pessoas diferentes e explorar oportunidades fora da rotina habitual. O universo favorecerá quem se movimentar.

Banho mágico: utilize hortelã, louro e manjericão para atrair expansão, sorte e prosperidade.

Capricórnio – cartas: A Montanha, A Âncora e Os Peixes

O capricorniano verá sua perseverança ser recompensada com estabilidade e ganhos materiais (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

A sua perseverança será recompensada. De acordo com a carta “A Montanha“, desafios serão superados. “A Âncora“ indica que a estabilidade se fortalecerá. Segundo “Os Peixes“, haverá ganhos materiais e prosperidade.

Mesmo que algumas situações avancem lentamente, não desanime. O progresso estará acontecendo nos bastidores. Continue investindo em seus objetivos e colhendo resultados de forma consistente.

Banho mágico: utilize louro, canela e alecrim para atrair prosperidade, força e sucesso financeiro.

Aquário – cartas: As Estrelas, O Jardim e Os Pássaros

O aquariano viverá conexões sociais importantes, com criatividade em alta e oportunidades (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Julho favorecerá amizades, grupos e projetos coletivos. Conforme a carta “As Estrelas“, sua criatividade será ampliada. “O Jardim“ indica novas conexões sociais. Já a carta “Os Pássaros” mostra diálogos importantes e a troca de conhecimentos ao longo do período.

Você poderá se destacar por ideias inovadoras e inspiradoras. Escute diferentes opiniões, mas mantenha sua autenticidade. Grandes oportunidades poderão surgir por meio de amizades.

Banho mágico: utilize lavanda, artemísia e hortelã para atrair inspiração, proteção e criatividade.

Peixes – cartas: A Lua, As Estrelas e O Coração

O pisciano terá um período de sensibilidade elevada, intuição forte e cura emocional profunda (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Julho será profundamente espiritual para você. Segundo a carta “A Lua“, a mediunidade e a sensibilidade serão intensificadas. “As Estrelas“ indicam que o caminho da alma será iluminado. A carta “O Coração“ mostra que haverá relacionamentos e cura emocional.

Neste mês, sonhos, pressentimentos e sincronicidades terão grande importância. Confie mais em sua sabedoria interior. Além disso, o amor tenderá a florescer quando você se permitir viver com autenticidade.

Banho mágico: utilize jasmim, melissa e rosa branca para atrair intuição, amor e paz espiritual.

Mensagem geral de julho



As cartas predominantes deste mês foram “As Estrelas”, “O Sol”, “O Coração” e “Os Caminhos”, mostrando um período de expansão, escolhas conscientes e fortalecimento dos laços afetivos. Julho pedirá confiança na própria jornada, coragem para encerrar o que não faz mais sentido e disposição para acolher as oportunidades que o destino colocará diante de cada um. Que a Deusa ilumine seus caminhos e que a magia floresça em cada passo de sua caminhada.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.