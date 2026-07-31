Baralho cigano: veja as previsões de agosto de 2026 para os 12 signos

Agosto chegará com uma energia de renovação, movimento e abertura de caminhos, marcado por oportunidades, decisões importantes e maior confiança para seguir novos rumos. De forma geral, segundo o baralho cigano, o mês favorecerá conquistas, crescimento pessoal e profissional, além da resolução de situações que antes pareciam bloqueadas. As cartas indicam um período de transformação, no qual intuição, coragem e equilíbrio serão essenciais para reconhecer novas possibilidades, fortalecer vínculos e aproveitar as oportunidades que surgirem.

Abaixo, a bruxa e astróloga Tânia Gori revela as previsões do baralho cigano para cada um dos signos. Confira!

Áries – cartas: O Cavaleiro, A Chave e O Sol

Áries terá um mês de movimento, novidades e oportunidades, com soluções para situações travadas e maior confiança para agir (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Agosto chegará trazendo movimento, novidades e oportunidades. A carta “O Cavaleiro” indica que notícias importantes, convites e novos caminhos poderão surgir rapidamente, trazendo mudanças positivas para diferentes áreas da vida. “A Chave” mostra que soluções para situações que pareciam travadas estarão mais próximas, enquanto “O Sol” revela conquistas, vitalidade, reconhecimento e mais confiança em si. Será um mês para agir com coragem, acreditar no próprio potencial e aproveitar as oportunidades que surgirem sem medo.

Touro – cartas: A Árvore, Os Lírios e O Jardim

Touro viverá um período de crescimento tranquilo, estabilidade e reconhecimento social, com tudo aquilo que foi cultivado começando a florescer (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Agosto será um período de crescimento tranquilo e consistente. A carta “A Árvore” indica que a saúde, a estabilidade e as raízes profundas construídas ao longo do tempo tenderão a se fortalecer. De acordo com “Os Lírios”, será importante agir com serenidade, equilíbrio e sabedoria diante das situações. “O Jardim” apresenta encontros, amizades, novas conexões e maior reconhecimento social. Tudo aquilo que você vem cultivando com dedicação começará a florescer, trazendo sensação de segurança e realização.

Gêmeos – cartas: Os Pássaros, A Raposa e A Lua

Gêmeos terá um mês de comunicação intensa, reencontros e novas informações, mas precisará agir com discernimento diante das situações (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Agosto será marcado por uma comunicação intensa e cheia de acontecimentos. A carta “Os Pássaros” indica conversas importantes, reencontros e troca de informações, mas a carta “A Raposa” aconselha discernimento para não acreditar em tudo o que ouvir nem em promessas sem fundamento. “A Lua” mostra que a criatividade, a intuição e a sensibilidade estarão ampliadas, favorecendo quem trabalha com ideias e expressão. Confie mais na sua percepção do que nas aparências e evite agir por impulso.

Câncer – cartas: A Casa, O Coração e A Estrela

Câncer fortalecerá os vínculos afetivos, com destaque para a família, os sentimentos e momentos de acolhimento emocional (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

O lar, a família e os sentimentos ganharão destaque ao longo do mês. A carta “A Casa” apresenta segurança, acolhimento e estabilidade emocional. “O Coração” mostra que o amor e os vínculos afetivos serão fortalecidos e que pessoas importantes estarão mais próximas. “A Estrela” indica proteção espiritual, esperança renovada e momentos de paz. Agosto será um convite para nutrir quem você ama, fortalecer seus laços e reservar um tempo para cuidar de si.

Leão – cartas: O Sol, A Coroa e A Carta

Leão viverá um período de brilho pessoal, reconhecimento e oportunidades por meio de parcerias, compromissos e comunicação (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Sol” revela que seu brilho pessoal estará maior, favorecendo o reconhecimento pelos seus esforços. “A Coroa” indica que parcerias, acordos e compromissos importantes serão fortalecidos, tanto na vida profissional quanto afetiva. “A Carta” mostra que documentos, convites, respostas ou mensagens poderão abrir novas portas. Agosto favorecerá alianças duradouras, boas negociações e oportunidades que chegarão por meio da comunicação.

Virgem – cartas: A Foice, A Montanha e O Trevo

Virgem passará por um período de decisões importantes e mudanças necessárias, com desafios que poderão ser superados com paciência e determinação (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Será preciso cortar o que não faz mais sentido para seguir em frente com mais leveza. A carta “A Foice” fala de decisões necessárias e mudanças importantes. “A Montanha” mostra que desafios temporários exigirão paciência e determinação. “O Trevo”, porém, garante pequenas vitórias, boas oportunidades e golpes de sorte que ajudarão a superar os obstáculos. Confie no processo e lembre-se de que cada escolha abrirá espaço para novos começos.

Libra – cartas: O Buquê, O Coração e A Âncora

Libra terá um mês de alegria, afeto e estabilidade, com fortalecimento dos relacionamentos e boas oportunidades surgindo (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Agosto trará alegria, afeto e uma sensação maior de estabilidade. “O Buquê” anuncia presentes, boas notícias, reconhecimento e momentos de felicidade compartilhados. Conforme a carta “O Coração”, os relacionamentos serão fortalecidos, pessoas queridas estarão mais próximas e demonstrações de carinho serão favorecidas. “A Âncora” mostra segurança na vida profissional ou emocional. Será um mês para valorizar as conquistas, manter o equilíbrio e agradecer pelas boas oportunidades que surgirem.

Escorpião – cartas: A Cobra, A Chave e A Cruz

Escorpião enfrentará momentos que exigirão maturidade e equilíbrio emocional (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Algumas provas exigirão maturidade, equilíbrio e inteligência emocional. A carta “A Cobra” alerta para ciúmes, conflitos ou pessoas difíceis que poderão desafiar sua paciência. “A Chave” mostra que existirá uma saída inteligente para qualquer situação, enquanto “A Cruz” revela um importante aprendizado espiritual e emocional. Agosto encerrará ciclos importantes, fortalecerá sua alma e mostrará que cada desafio poderá se transformar em crescimento.

Sagitário – cartas: O Navio, Os Caminhos e O Sol

Sagitário viverá um período de expansão, novas possibilidades e escolhas importantes que poderão abrir caminhos para o futuro (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Mudanças, viagens ou novos projetos ganharão ainda mais força neste período. De acordo com a carta “O Navio”, haverá expansão, crescimento e abertura para novos horizontes. “Os Caminhos” apresentam escolhas importantes que poderão definir os próximos passos da sua jornada. “O Sol” confirma que você terá sucesso, prosperidade e reconhecimento quando seguir aquilo que realmente faz sentido para o seu coração. Será um excelente período para ousar, explorar novas possibilidades e confiar na própria capacidade.

Capricórnio – cartas: O Urso, A Torre e A Árvore

Capricórnio verá sua liderança e disciplina serem fortalecidas, com crescimento consistente e resultados sólidos ao longo do tempo (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Urso” indica que seu poder pessoal, sua liderança e sua capacidade de enfrentar desafios estarão fortalecidos. “A Torre” pede organização, responsabilidade e foco nos objetivos de longo prazo, enquanto “A Árvore” mostra um crescimento consistente, saudável e duradouro. Agosto recompensará a disciplina, a perseverança e todas as sementes plantadas com dedicação, trazendo resultados sólidos ao longo do tempo.

Aquário – cartas: A Lua, A Criança e O Jardim

Aquário terá a criatividade em alta, com novas ideias, recomeços e conexões importantes favorecendo oportunidades (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A sua criatividade estará em alta durante todo o mês. A carta “A Lua” indica que a inspiração, a espiritualidade e a conexão com a própria intuição estarão ampliadas. “A Criança” convida a recomeços, novas ideias e experiências diferentes, enquanto “O Jardim” favorece grupos, eventos, amizades e conexões importantes. Em agosto, compartilhar seus talentos, conhecimentos e projetos poderá abrir portas inesperadas e trazer boas oportunidades.

Peixes – cartas: A Estrela, Os Peixes e A Chave

Peixes viverá um mês favorável, com proteção espiritual, prosperidade e novas oportunidades se abrindo (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Este será um mês muito favorável para diversas áreas da sua vida. A carta “A Estrela” indica que haverá proteção espiritual, esperança e confiança no futuro. “Os Peixes” apontam prosperidade, abundância, crescimento e maior fluidez financeira, enquanto “A Chave” confirma que portas importantes poderão se abrir no momento certo. Confie na sua intuição, pois ela será sua maior aliada para reconhecer as oportunidades e tomar boas decisões.

Mensagem geral de agosto

As cartas predominantes deste mês foram “A Estrela”, “O Sol” e “A Chave”, mostrando um período de clareza, renovação e conquistas. Agosto será um mês em que a esperança encontrará a ação, e aquilo que parecia distante poderá finalmente começar a se concretizar.

As cartas convidam a acreditar no próprio caminho, iluminar as escolhas com sabedoria e manter o coração aberto para as oportunidades que a vida colocará diante de você. Quanto mais confiança, equilíbrio e determinação houver em seus passos, maiores serão as chances de viver um período de crescimento, prosperidade e realizações.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.