Baralho cigano: previsões de outubro para os 12 signos

As cartas do baralho cigano trazem orientações valiosas para outubro, destacando movimentos intensos, transformações necessárias e revelações profundas. Para cada signo, o baralho indica caminhos de coragem, cura, amor e expansão. Além de mostrar tendências, revela também conselhos espirituais que ajudarão cada nativo a viver o mês com mais clareza, equilíbrio e sabedoria.

Abaixo, a astróloga Tânia Gori revela o que cada signo pode esperar do período. Confira!

Áries – O chamado da coragem

Segundo o baralho cigano, outubro despertará no ariano a energia do início e da ação (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Cartas: Cavaleiro – Trevo – Sol

Outubro despertará em você a força do início e da ação. O “Cavaleiro” trará mensagens e movimentos rápidos, enquanto o “Trevo” abrirá portas para oportunidades inesperadas capazes de transformar seu caminho. O “Sol” coroará este ciclo com vitória, clareza e poder pessoal. Será um período para ousar, avançar e confiar plenamente nas sincronicidades do universo.

No campo espiritual, sua intuição estará afiada, guiando seus passos por caminhos que antes pareceriam arriscados. No amor, alguém poderá surgir de repente, reacendendo paixões. Na missão, portas se abrirão para novos projetos e reconhecimento.

Feitiço da coragem e expansão

Objetivo: atrair oportunidades e coragem para agir no caminho certo.

Materiais

1 vela vermelha

3 folhas de louro

1 colher de café em grãos

1 papel com seu nome e data de nascimento

1 cristal de jaspe vermelho

Modo de fazer

Em uma noite de Lua Crescente, escreva em um papel: “Eu abro meus caminhos com coragem e alegria”. Coloque-o sob a vela, cercado por folhas de louro e grãos de café. Ao acendê-la, repita: “Que o fogo desperte minha força, que a sorte me acompanhe e que o Sol ilumine meu caminho”. Deixe a vela queimar até o fim e, ao final, guarde o cristal com você como um talismã de coragem.

Touro – A colheita dos sonhos

O taurino sentirá a presença de seus guias e ancestrais mais próxima do que nunca (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Cartas: Árvore – Casa – Estrela

Outubro trará enraizamento e prosperidade para o signo de Touro. A “Árvore” anuncia crescimento constante e profunda conexão com a ancestralidade. A “Casa” aponta estabilidade e proteção espiritual, e a “Estrela” indica guiança divina e realização de metas antigas.

Neste mês, você sentirá a presença de seus guias e ancestrais mais próxima do que nunca. No amor, laços se fortalecerão e relações sérias se consolidarão. Na missão, tudo que você plantou no passado começará a dar frutos. Será o momento de acolher, agradecer e expandir.

Feitiço da colheita e abundância

Objetivo: atrair estabilidade, abundância e bênçãos espirituais.

Materiais

1 vela verde

1 maçã vermelha

3 moedas douradas

Mel e canela

1 folha de papel com seus desejos escritos

Modo de fazer

Em um altar, coloque a vela ao centro, a maçã cortada ao meio com um fio de mel e canela por cima, e distribua as moedas ao redor. Leia seus desejos em voz alta e declare: “Que a terra sustente meus sonhos, que a estrela guie meu destino e que a abundância floresça em minha vida”. Deixe a vela queimar por completo e, ao final, enterre a maçã aos pés de uma árvore junto das moedas, como oferenda à prosperidade.

Gêmeos – As vozes do destino

O período trará mudanças positivas e renascimento espiritual ao geminiano (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Cartas: Carta – Serpente – Cegonha

O mês de outubro será um portal de revelação para o nativo de Gêmeos. A “Carta” indica mensagens importantes do plano espiritual, algumas recebidas por meio de sonhos ou sincronicidades. A “Serpente” alerta sobre falsidades e lições de discernimento, lembrando que nem toda informação será confiável. Por sua vez, a “Cegonha” anuncia mudanças positivas e renascimento espiritual.

No amor, verdades ocultas virão à tona e promoverão transformações. Na missão, você poderá mudar de rota ao receber uma oportunidade inesperada; confie na sua inteligência e adaptabilidade.

Feitiço de clareza e transformação

Objetivo: aumentar a percepção espiritual e transformar desafios em sabedoria.

Materiais

1 vela lilás

1 folha de louro

3 gotas de óleo essencial de lavanda

1 taça com água

Modo de fazer

Em uma noite de lua crescente, escreva no louro: “Vejo a verdade além das ilusões”. Coloque a taça com água diante da vela e pingue o óleo essencial dentro. Acenda a vela e diga: “Que a luz revele o oculto, que a sabedoria guie minha mente e que eu renasça com clareza e propósito”. Após o ritual, use a água para lavar as mãos, simbolizando a purificação de tudo o que é enganoso.

Câncer – O Chamado do Sagrado Feminino

As cartas do baralho cigano anunciam um mês de uniões sagradas para o canceriano (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Cartas: Lua – Aliança – Jardim

Outubro despertará sua sensibilidade e poder de manifestação. A “Lua” aponta para intuições fortíssimas e mensagens por meio dos sonhos. A “Aliança” anuncia uniões sagradas e parcerias de alma, tanto no amor quanto em projetos de vida. O “Jardim” indica expansão social e oportunidades por meio de conexões. Será um mês em que a espiritualidade se manifestará por meio dos relacionamentos. Antigos laços se fortalecerão e novos acordos de alma se formarão. Sua missão envolverá nutrir, unir e expandir sua luz em grupo.

Feitiço da união e manifestação

Objetivo: atrair conexões espirituais e parcerias abençoadas.

Materiais

1 vela rosa

1 quartzo rosa

3 pétalas de rosa vermelha

Mel e água de rosas

Modo de fazer

Em uma sexta-feira de lua cheia, forme um círculo com as pétalas ao redor da vela. Coloque o quartzo ao lado e derrame um pouco de mel e água de rosas ao centro. Acenda a vela e diga: “Que a Deusa una meus caminhos aos daqueles que vibram em sintonia com minha alma. Que o amor, a amizade e a cooperação floresçam em minha vida”. Guarde o quartzo como talismã de união.

Leão – O Fogo do Propósito

Outubro será um mês de grande expansão e escolhas importantes para o leonino (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Cartas: Sol – Caminhos – Pássaros

Outubro será um mês de grande expansão e escolhas importantes. O “Sol” coloca luz sobre seus talentos e revela oportunidades que poderão mudar seu destino. Os “Caminhos” mostram que duas ou mais possibilidades estarão à sua frente, e sua missão será escolher com coragem aquilo que realmente fará seu coração vibrar. Os “Pássaros” anunciam comunicações poderosas, convites, propostas e encontros marcados pelo destino.

Na espiritualidade, será um mês de reconexão com seu propósito de alma e de maior contato com guias e mentores. No amor, conversas sinceras fortalecerão laços e atrairão novas conexões. No trabalho e na missão, uma decisão tomada agora poderá abrir portas duradouras.

Feitiço do caminho iluminado

Objetivo: atrair clareza, coragem e direção certa.

Materiais

1 vela amarela

1 quartzo citrino

3 folhas de louro

1 chave pequena

Modo de fazer

Em um domingo de manhã, acenda a vela com intenção clara e segure a chave entre as mãos dizendo: “Que a luz do Sol revele o caminho da minha alma. Que cada escolha me aproxime do meu destino”. Coloque a chave e o citrino ao lado da vela com as folhas de louro formando um triângulo ao redor. Quando a vela terminar, guarde a chave como amuleto de novas portas abertas.

Virgem – O chamado do curador

Estudos espirituais ou cursos poderão abrir caminhos surpreendentes ao virginiano (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Cartas: Trevo – Livro – Estrela

Outubro trará bênçãos inesperadas e sabedoria antiga. O “Trevo” indica oportunidades repentinas, muitas delas relacionadas a conhecimento e à expansão espiritual. O “Livro” mostra que você será chamado(a) a estudar, aprender ou ensinar algo profundamente transformador. A “Estrela” sela este ciclo com proteção divina e orientação dos planos superiores.

Será um mês para curar feridas antigas e transformar conhecimento em serviço. No amor, diálogos importantes revelarão verdades que trarão cura emocional. Na missão, estudos espirituais ou cursos poderão abrir caminhos surpreendentes e até iniciar uma nova jornada de alma.

Feitiço do saber ancestral

Objetivo: despertar sabedoria, dons de cura e conhecimento espiritual.

Materiais

1 vela azul-claro

1 pena (natural ou artificial)

1 folha de louro com seu nome escrito

3 gotas de óleo de alecrim

Modo de fazer

Durante a lua crescente, acenda a vela e segure a pena dizendo: “Que o vento leve minha mente aos registros da alma. Que o saber antigo desperte em mim e sirva ao bem maior”. Pingue o óleo de alecrim na vela e queime a folha de louro em seu prato, deixando que a fumaça leve seu pedido ao universo. Guarde a pena como símbolo de sabedoria contínua.

Libra – A alquimia dos relacionamentos

A espiritualidade do libriano o guiará a transmutar padrões e abrir espaço para vínculos mais saudáveis (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Cartas: Aliança – Lírios – Cegonha

Outubro será um mês de cura e renascimento profundo nos relacionamentos. A “Aliança” revela parcerias importantes sendo formadas, tanto amorosas quanto espirituais e profissionais. Os “Lírios” falam de harmonia, perdão e reconciliação. Já a “Cegonha” anuncia mudanças positivas, novos ciclos e até um novo amor ou recomeço em relações antigas.

Sua espiritualidade guiará você a transmutar padrões e abrir espaço para vínculos mais saudáveis e elevados. No trabalho e na missão, sociedades e colaborações estarão favorecidas. No amor, compromissos mais profundos e parcerias de alma se desenharão no horizonte.

Feitiço da harmonia e do amor elevado

Objetivo: atrair parcerias equilibradas e alinhar energias nos relacionamentos.

Materiais

1 vela rosa ou branca

1 quartzo rosa

7 pétalas de rosa-branca

Mel e essência de baunilha

Modo de fazer

Em uma sexta-feira de lua crescente, forme um círculo com as pétalas ao redor da vela. Coloque o quartzo rosa no centro e pingue algumas gotas de essência e um fio de mel. Acenda a vela dizendo: “Que a doçura e a harmonia envolvam meus laços. Que relações sagradas floresçam em minha vida”. Quando a vela terminar de queimar, lave o quartzo com água corrente e guarde-o no altar ou no quarto.

Escorpião – O Renascimento da Alma

O escorpiano terá um dos meses mais intensos e transformadores do ano (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Cartas: Caixão – Sol – Cegonha

Prepare-se para um dos meses mais intensos e transformadores do ano. O “Caixão” anuncia o fim de um ciclo: velhas dores, padrões e situações chegarão ao fim para abrir espaço ao novo. O “Sol” traz renascimento e expansão de poder pessoal. A “Cegonha” confirma que mudanças importantes estarão prestes a acontecer, muitas delas trazendo cura e libertação.

Na espiritualidade, você renascerá como uma fênix: mais forte, intuitivo(a) e consciente do seu propósito. No amor, relações que não servirem mais ficarão para trás, e novas conexões poderão surgir com força kármica. Na missão, um novo caminho se abrirá com propósito elevado.

Feitiço do renascimento e poder pessoal

Objetivo: romper padrões antigos e ativar a força da transformação.

Materiais

1 vela preta e 1 vela dourada

1 folha seca (simbolizando o passado)

1 pena vermelha

1 cristal obsidiana

Modo de fazer

Em uma noite de lua nova, escreva na folha tudo que deseja deixar para trás. Acenda a vela preta e queime a folha dizendo: “Que tudo que não serve mais se desfaça no fogo do esquecimento”. Em seguida, acenda a vela dourada segurando a pena e diga: “Renasço em minha força, guiado pela luz do meu propósito”. Guarde a obsidiana como talismã de proteção e renascimento.

Sagitário – O Chamado do Destino

Sinais e mensagens do universo chegarão ao sagitariano em outubro (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Cartas: Caminhos – Carta – Estrela

Outubro será um mês de destino em movimento para você. Os “Caminhos” mostram escolhas decisivas e oportunidades que exigirão clareza e fé. A “Carta” revela comunicações importantes, convites ou propostas que poderão mudar o rumo da sua vida. A “Estrela” traz proteção divina e confirma que você estará sendo guiado por forças superiores rumo ao seu verdadeiro propósito.

Na espiritualidade, sinais e mensagens do universo chegarão com frequência; será preciso estar atento aos sonhos e sincronicidades. No amor, conversas profundas selarão novos rumos. Na missão, poderá surgir uma parceria inesperada ou uma oportunidade que alinhará você com seu propósito maior.

Feitiço do destino e propósito

Objetivo: Alinhar-se ao caminho de alma e atrair oportunidades sagradas.

Materiais:

1 vela roxa

1 folha de louro com sua intenção escrita

1 quartzo transparente

1 incenso de mirra ou sândalo

Modo de fazer

Em uma noite de lua crescente, acenda o incenso e a vela. Segure o quartzo entre as mãos e diga: “Universo, guie meus passos ao destino que minha alma escolheu. Que eu siga com confiança a trilha que me pertence”. Queime a folha de louro na chama e sopre as cinzas ao vento, entregando seus desejos ao cosmos.

Capricórnio – A estrutura do sagrado

Outubro pedirá organização, estrutura e elevação espiritual ao capricorniano (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Cartas: Casa – Torre – Peixes

Outubro pedirá organização, estrutura e elevação espiritual. A “Casa” mostra a importância de fortalecer suas bases, tanto emocionais quanto materiais. A “Torre” indica momentos de introspecção e busca por sabedoria interior. Poderá ser necessário se afastar de distrações para ouvir a voz da alma. Os “Peixes” anunciam abundância fluindo, principalmente quando você se alinhar com seu propósito maior.

No campo espiritual, portais de sabedoria ancestral se abrirão. No amor, relações maduras e estáveis ganharão força. Na missão, oportunidades de prosperidade surgirão de forma sólida e estruturada.

Feitiço de prosperidade e estrutura

Objetivo: fortalecer bases materiais e espirituais e atrair abundância.

Materiais

1 vela marrom ou verde-escuro

3 moedas douradas

1 punhado de sal grosso

1 folha de louro

Modo de fazer

Em uma noite de lua cheia, desenhe um círculo de sal ao redor da vela. Coloque as moedas e a folha de louro ao lado e acenda a vela dizendo: “Que minha base seja firme como a terra e meu destino próspero como as águas. Que o sagrado se manifeste em meu lar e meu caminho”. Após a vela queimar, enterre a folha e as moedas em um vaso ou jardim para que cresçam com a energia da prosperidade.

Aquário – O despertar da visão

O aquariano poderá ter grandes revelações espirituais (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Cartas: Coruja – Serpente – Chave

Outubro será marcado por grandes revelações e despertares espirituais. As “Corujas” anunciam sabedoria profunda e mensagens vindas do plano superior. A “Serpente” alerta para testes espirituais: você precisará discernir entre ilusões e verdades. A “Chave” encerra o ciclo revelando respostas, soluções e portas que se abrirão após o aprendizado.

Na espiritualidade, dons psíquicos poderão aflorar. No amor, verdades ocultas aparecerão e purificarão laços. Na missão, soluções criativas e ideias inovadoras se tornarão realidade.

Feitiço da revelação e clareza

Objetivo: aumentar a percepção, abrir caminhos e acessar sabedoria oculta.

Materiais

1 vela roxa ou branca

1 ametista

1 folha de louro com a frase “Eu vejo a verdade”

1 tigela com água e sal

Modo de fazer

Durante a lua crescente, acenda a vela e coloque a ametista ao lado. Segure a tigela de água e sal acima da chama e diga: “Que a luz revele o oculto e que a sabedoria se manifeste diante dos meus olhos”. Mergulhe a folha de louro na água e, ao final, use-a para lavar suas mãos, simbolizando a purificação e a abertura dos caminhos.

Peixes – O Chamado dos Sonhos

Os dons mediúnicos do pisciano se ampliarão em outubro (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Cartas: Lua – Cigana – Navio

Outubro será profundamente intuitivo, místico e transformador para você. A “Lua” intensifica sua conexão com o invisível e traz mensagens importantes por meio dos sonhos. A “Cigana” mostra seu poder de manifestar realidades por meio da fé e da magia pessoal. O “Navio” anuncia uma grande jornada, interna ou externa, que o levará ao encontro de seu destino de alma.

Na espiritualidade, dons mediúnicos e intuitivos se ampliarão. No amor, encontros kármicos e reencontros de almas serão possíveis. Na missão, um novo ciclo se iniciará, alinhado ao seu verdadeiro chamado.

Feitiço da manifestação dos sonhos

Objetivo: potencializar dons intuitivos e atrair caminhos alinhados ao destino.

Materiais

1 vela branca

1 ametista ou quartzo azul

1 papel com seus sonhos escritos

1 punhado de lavanda seca

Modo de fazer

Em uma noite de lua cheia, acenda a vela e coloque o cristal sobre o papel com seus desejos. Espalhe a lavanda ao redor e diga: “Que a maré dos meus sonhos encontre seu porto. Que a magia dos meus desejos navegue até a realidade”. Ao final, guarde o papel e o cristal embaixo do travesseiro por 7 noites.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.