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Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 31 de agosto a 06 de setembro de 2026

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 31/08/26 07h06
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A semana convidará os nativos a deixarem para trás o que já não faz sentido e escolherem os caminhos que desejam seguir (Imagem: Cristian Blazquez | Shutterstock)

As cartas do baralho cigano mostram que a semana pedirá movimento, encerramento de pendências e coragem para fazer escolhas. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, nem toda mudança chega fazendo barulho; algumas começam quando decidimos internamente que não queremos mais permanecer no mesmo lugar.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Ilustração do signo de áries em dourado, com estrelas ao redor, centralizada sobre fundo preto
Algo que estava parado poderá finalmente ganhar movimento na vida do ariano (Imagem: sivVector | Shutterstock)

Será uma semana de atitude e decisões. Algo que estava parado poderá finalmente ganhar movimento. No amor, tome cuidado com respostas impulsivas.

Conselho: escolha suas batalhas.

Touro

Ilustração do signo de touro em dourado, com estrelas ao redor, centralizada sobre fundo preto
Uma oportunidade poderá surgir ao taurino nesta semana (Imagem: sivVector | Shutterstock)

A organização financeira e emocional será essencial nesta semana. Uma oportunidade poderá surgir, mas observe todos os detalhes antes de decidir.

Conselho: segurança também se constrói com mudanças.

Gêmeos

Ilustração do signo de gêmeos em dourado, com estrelas ao redor, centralizada sobre fundo preto
Conversas, mensagens ou reencontros poderão trazer respostas importantes ao geminiano (Imagem: sivVector | Shutterstock)

A comunicação estará em alta nesta semana. Conversas, mensagens ou reencontros poderão trazer respostas importantes.

Conselho: fale o necessário, mas saiba também ouvir.

Câncer

Ilustração do signo de câncer em dourado, com estrelas ao redor, centralizada sobre fundo preto
O passado poderá tocar novamente à porta do canceriano (Imagem: sivVector | Shutterstock)

O passado poderá tocar novamente à sua porta, principalmente no campo emocional. Antes de reabrir ciclos, lembre-se do motivo pelo qual eles terminaram.

Conselho: acolha seus sentimentos sem se prender a eles.

Leão

Ilustração do signo de leão em dourado, com estrelas ao redor, centralizada sobre fundo preto
Nesta semana, o leonino poderá chamar atenção naturalmente (Imagem: sivVector | Shutterstock)

Será uma semana favorável para reconhecimento, autoestima e projetos pessoais. Você poderá chamar atenção naturalmente.

Conselho: brilhe sem precisar provar nada a ninguém.

Virgem

Ilustração do signo de virgem em dourado, com estrelas ao redor, centralizada sobre fundo preto
Pendências do virginiano poderão finalmente ser resolvidas (Imagem: sivVector | Shutterstock)

Será um momento de colocar ordem na vida e eliminar excessos. Nesta semana, pendências poderão finalmente ser resolvidas.

Conselho: nem tudo precisa estar perfeito para começar.

Libra

Ilustração do signo de libra em dourado, com estrelas ao redor, centralizada sobre fundo preto
Os relacionamentos do libriano estarão em evidência (Imagem: sivVector | Shutterstock)

Os relacionamentos estarão em evidência nesta semana. Uma conversa franca poderá definir os próximos passos de uma relação ou parceria.

Conselho: não aceite menos apenas para evitar conflitos.

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião em dourado, com estrelas ao redor, centralizada sobre fundo preto
A intuição do escorpiano estará extremamente aguçada (Imagem: sivVector | Shutterstock)

A sua intuição estará extremamente aguçada nesta semana. Por isso, preste atenção aos sonhos, às coincidências e às sensações. Algo escondido poderá se revelar.

Conselho: observe primeiro, aja depois.

Sagitário

Ilustração do signo de sagitário em dourado, com estrelas ao redor, centralizada sobre fundo preto
Uma oportunidade inesperada poderá abrir novos caminhos ao sagitariano (Imagem: sivVector | Shutterstock)

Novidades, convites e mudanças de planos movimentarão sua semana. Uma oportunidade inesperada poderá abrir novos caminhos.

Conselho: permita-se experimentar o novo.

Capricórnio

Ilustração do signo de capricórnio em dourado, com estrelas ao redor, centralizada sobre fundo preto
Trabalho e dinheiro pedirão estratégia ao capricorniano (Imagem: sivVector | Shutterstock)

Trabalho e dinheiro pedirão estratégia nesta semana. Resultados começarão a aparecer, mas será importante evitar a sobrecarga.

Conselho: produtividade não significa carregar tudo sozinho.

Aquário

Ilustração do signo de aquário em dourado, com estrelas ao redor, centralizada sobre fundo preto
Para o aquariano, ideias novas e desejo de liberdade estarão fortes (Imagem: sivVector | Shutterstock)

Ideias novas e desejo de liberdade estarão fortes. Uma situação poderá exigir que você escolha entre permanecer no conhecido ou experimentar algo diferente.

Conselho: mudança com consciência é evolução.

Peixes

Ilustração do signo de peixes em dourado, com estrelas ao redor, centralizada sobre fundo preto
A sensibilidade e a espiritualidade do pisciano ficarão mais intensas (Imagem: sivVector | Shutterstock)

A sensibilidade e a espiritualidade ficarão mais intensas nesta semana. Preserve sua energia e não absorva problemas que pertencem aos outros.

Conselho: cuide do seu campo emocional.

Por Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.

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