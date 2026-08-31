Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 31 de agosto a 06 de setembro de 2026

As cartas do baralho cigano mostram que a semana pedirá movimento, encerramento de pendências e coragem para fazer escolhas. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, nem toda mudança chega fazendo barulho; algumas começam quando decidimos internamente que não queremos mais permanecer no mesmo lugar.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Algo que estava parado poderá finalmente ganhar movimento na vida do ariano (Imagem: sivVector | Shutterstock)

Será uma semana de atitude e decisões. Algo que estava parado poderá finalmente ganhar movimento. No amor, tome cuidado com respostas impulsivas.

Conselho: escolha suas batalhas.

Touro

Uma oportunidade poderá surgir ao taurino nesta semana (Imagem: sivVector | Shutterstock)

A organização financeira e emocional será essencial nesta semana. Uma oportunidade poderá surgir, mas observe todos os detalhes antes de decidir.

Conselho: segurança também se constrói com mudanças.

Gêmeos

Conversas, mensagens ou reencontros poderão trazer respostas importantes ao geminiano (Imagem: sivVector | Shutterstock)

A comunicação estará em alta nesta semana. Conversas, mensagens ou reencontros poderão trazer respostas importantes.

Conselho: fale o necessário, mas saiba também ouvir.

Câncer

O passado poderá tocar novamente à porta do canceriano (Imagem: sivVector | Shutterstock)

O passado poderá tocar novamente à sua porta, principalmente no campo emocional. Antes de reabrir ciclos, lembre-se do motivo pelo qual eles terminaram.

Conselho: acolha seus sentimentos sem se prender a eles.

Leão

Nesta semana, o leonino poderá chamar atenção naturalmente (Imagem: sivVector | Shutterstock)

Será uma semana favorável para reconhecimento, autoestima e projetos pessoais. Você poderá chamar atenção naturalmente.

Conselho: brilhe sem precisar provar nada a ninguém.

Virgem

Pendências do virginiano poderão finalmente ser resolvidas (Imagem: sivVector | Shutterstock)

Será um momento de colocar ordem na vida e eliminar excessos. Nesta semana, pendências poderão finalmente ser resolvidas.

Conselho: nem tudo precisa estar perfeito para começar.

Libra

Os relacionamentos do libriano estarão em evidência (Imagem: sivVector | Shutterstock)

Os relacionamentos estarão em evidência nesta semana. Uma conversa franca poderá definir os próximos passos de uma relação ou parceria.

Conselho: não aceite menos apenas para evitar conflitos.

Escorpião

A intuição do escorpiano estará extremamente aguçada (Imagem: sivVector | Shutterstock)

A sua intuição estará extremamente aguçada nesta semana. Por isso, preste atenção aos sonhos, às coincidências e às sensações. Algo escondido poderá se revelar.

Conselho: observe primeiro, aja depois.

Sagitário

Uma oportunidade inesperada poderá abrir novos caminhos ao sagitariano (Imagem: sivVector | Shutterstock)

Novidades, convites e mudanças de planos movimentarão sua semana. Uma oportunidade inesperada poderá abrir novos caminhos.

Conselho: permita-se experimentar o novo.

Capricórnio

Trabalho e dinheiro pedirão estratégia ao capricorniano (Imagem: sivVector | Shutterstock)

Trabalho e dinheiro pedirão estratégia nesta semana. Resultados começarão a aparecer, mas será importante evitar a sobrecarga.

Conselho: produtividade não significa carregar tudo sozinho.

Aquário

Para o aquariano, ideias novas e desejo de liberdade estarão fortes (Imagem: sivVector | Shutterstock)

Ideias novas e desejo de liberdade estarão fortes. Uma situação poderá exigir que você escolha entre permanecer no conhecido ou experimentar algo diferente.

Conselho: mudança com consciência é evolução.

Peixes

A sensibilidade e a espiritualidade do pisciano ficarão mais intensas (Imagem: sivVector | Shutterstock)

A sensibilidade e a espiritualidade ficarão mais intensas nesta semana. Preserve sua energia e não absorva problemas que pertencem aos outros.

Conselho: cuide do seu campo emocional.

Por Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.