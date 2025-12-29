Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 29/12/2025 a 04/01/2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Esta semana marcará a transição vibracional entre os anos. O baralho cigano revela que este será um período de renascimento, cura e preparação energética para o novo ciclo que se iniciará. Haverá uma libertação profunda de padrões antigos, acompanhada de força espiritual para que os primeiros passos de 2026 aconteçam com clareza e intenção.

Será uma semana de alinhamento, na qual os pensamentos terão poder ampliado e cada escolha repercutirá com impacto ao longo do ano inteiro. O Mestre Ravi Vidya destaca que este será um momento ideal para meditar, agradecer, limpar a mente e visualizar tudo o que você desejar manifestar no próximo ciclo.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

O ariano iniciará 2026 com respostas esperadas há muito tempo (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “A Carta” mostra notícias importantes, mensagens que direcionarão o início do ano e decisões que definirão caminhos. Você iniciará 2026 com respostas esperadas há muito tempo. No amor, conversas significativas fortalecerão o vínculo.

Touro

A virada do ano será tranquila e fortalecedora para o taurino (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “A Casa” traz estabilidade, conforto e sensação de proteção emocional. A virada do ano será tranquila e fortalecedora. No amor, os laços se aprofundarão. No trabalho, o planejamento será essencial.

Gêmeos

Para o geminiano, o início de 2026 favorecerá ganhos (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “Os Peixes” traz prosperidade, oportunidades e um fluxo emocional positivo. O início de 2026 favorecerá ganhos e oferecerá clareza sobre objetivos profissionais. No amor, os sentimentos se intensificarão.

Câncer

Será um dos períodos mais positivos para o canceriano (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta do “O Sol” ilumina sua virada de ano com vitalidade, alegria e renovação. Será um dos períodos mais positivos para você. No amor, o clima será harmonioso e cheio de afeto. No trabalho, você terá coragem para recomeçar.

Leão

No amor, o leonino deverá evitar conclusões precipitadas (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “A Raposa” pede atenção estratégica no início do ano. Será importante observar antes de agir. No amor, deverá evitar conclusões precipitadas. No trabalho, será preciso cuidado com promessas excessivas, mas sua inteligência se manterá afiada.

Virgem

A virada do ano será movimentada e alegre para o virginiano (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “O Jardim” traz interações sociais e eventos significativos. A virada do ano será movimentada e alegre. No amor, abertura e leveza fortalecerão a relação. No trabalho, o networking favorecerá oportunidades.

Libra

No amor, uma conexão espiritual se fará presente para o libriano (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “A Lua” traz emoção, sensibilidade e compreensão profunda sobre os rumos do ciclo que se aproxima. No amor, uma conexão espiritual se fará presente. No trabalho, decisões intuitivas serão acertadas.

Escorpião

O escorpiano iniciará 2026 com força interna e determinação (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “O Chicote” pede disciplina, corte de hábitos nocivos e reorganização emocional. Você iniciará 2026 com força interna e determinação. No amor, deverá ter cuidado com impulsos. No trabalho, será essencial manter o foco absoluto.

Sagitário

Para o sagitariano, haverá segurança e estabilidade para o início do novo ano (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “A Âncora” mostra segurança e estabilidade para o início do novo ano. No amor, a relação se fortalecerá. No trabalho, decisões práticas consolidarão seu caminho. Será um começo firme e consciente.

Capricórnio

No amor, novidades positivas surgirão para o capricorniano (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “O Trevo” indica sorte, sincronicidades e oportunidades rápidas logo no início do ano. No amor, novidades positivas surgirão. No trabalho, avanços inesperados favorecerão seu crescimento.

Aquário

No amor, sentimentos profundos emergirão para o aquariano (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “A Torre” traz introspecção e necessidade de reorganizar a mente e as expectativas. No amor, sentimentos profundos emergirão. No trabalho, o planejamento será essencial antes de agir.

Peixes

O início de 2026 será cheio de ternura e harmonia para o pisciano (Imagem: backwoods_design | Shutterstock)

A carta “O Coração” abre o ano com sensibilidade, romantismo e reconexão profunda com sua essência. No amor, o início de 2026 será cheio de ternura e harmonia. No trabalho, criatividade e empatia guiarão seus passos.

Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.