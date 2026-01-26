Variedades

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 26 de janeiro a 01 de fevereiro de 2026

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 26/01/26 07h06
O baralho cigano revela um período de ajustes finais, no qual situações iniciadas no começo do ano passarão por testes de firmeza e coerência (Imagem: mechichi | Shutterstock)
O baralho cigano revela um período de ajustes finais, no qual situações iniciadas no começo do ano passarão por testes de firmeza e coerência (Imagem: mechichi | Shutterstock)

Esta semana encerrará o primeiro grande ciclo energético de 2026. O baralho cigano revela um período de ajustes finais, no qual situações iniciadas no começo do ano passarão por testes de firmeza e coerência. Será um momento de observar resultados, corrigir rotas e fortalecer aquilo que realmente merece continuidade. O Mestre Ravi Vidya explica que esta semana irá preparar o terreno para decisões mais ousadas em fevereiro, se houver disposição para agir com responsabilidade emocional e espiritual.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Ícone estilizado de Áries representado por um carneiro em tons de rosa
O ariano precisará de foco e organização no trabalho (Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock)

A carta “O Chicote” pede disciplina e controle emocional. Situações poderão gerar irritação, mas servirão como aprendizado. No amor, será importante evitar reações impulsivas. No trabalho, foco e organização evitarão desgastes desnecessários.

Touro

Ícone minimalista de Touro representado por um touro estilizado em tons de rosa, roxo e azul
Os vínculos do taurino no amor se aprofundarão com paciência (Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock)

A carta “A Árvore” indica crescimento sólido e cuidado com a saúde física e emocional. A semana favorecerá hábitos saudáveis e decisões voltadas ao longo prazo. No amor, os vínculos se aprofundarão com paciência. No trabalho, haverá uma evolução lenta, porém segura.

Gêmeos

Ícone estilizado de Gêmeos representando duas figuras humanas lado a lado em tons de rosa e azul
Para o geminiano, a semana favorecerá negociações, contratos e esclarecimentos (Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock)

A carta “A Carta” mostra mensagens, documentos e decisões importantes. A semana favorecerá negociações, contratos e esclarecimentos. No amor, diálogos sinceros resolverão pendências. No trabalho, a atenção aos detalhes será fundamental.

Câncer

Ícone ilustrativo de Câncer com a imagem de um caranguejo estilizado em tons de azul e roxo
Novidades estimularão o entusiasmo do canceriano no trabalho (Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock)

A carta “A Cegonha” anuncia mudanças positivas e renovação emocional. Algo se transformará de forma natural, trazendo leveza. No amor, um novo momento começará. No trabalho, novidades estimularão seu entusiasmo.

Leão

Ícone de Leão exibindo um leão estilizado com detalhes em tons de azul e roxo
O leonino se sentirá valorizado e acolhido (Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock)

A carta “O Buquê” mostra reconhecimento, elogios e boas surpresas. Você se sentirá valorizado(a) e acolhido(a). No amor, gestos carinhosos fortalecerão a relação. No trabalho, seu esforço começará a ser percebido.

Virgem

Ícone minimalista de Virgem exibindo a silhueta de uma mulher em tons de rosa, roxo e azul
A persistência do virginiano no trabalho trará vitória (Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock)

A carta “A Montanha” indica obstáculos temporários que exigirão paciência. Não será o momento de forçar resultados; o tempo será seu aliado. No amor, será importante evitar cobranças excessivas. No trabalho, a persistência trará vitória.

Libra

Ícone ilustrativo de Libra com a balança estilizada em tons de roxo e azul
Entendimento e clareza fortalecerão os vínculos do libriano (Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock)

A carta “A Chave” indica soluções práticas e abertura de caminhos. A semana destravará situações importantes. No amor, entendimento e clareza fortalecerão os vínculos. No trabalho, decisões acertadas trarão alívio.

Escorpião

Ícone de Escorpião com um escorpião desenhado em tons de roxo e azul
A semana pedirá ao escorpiano silêncio interior e reorganização emocional (Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock)

A carta “A Torre” indica a necessidade de recolhimento e reflexão. A semana pedirá silêncio interior e reorganização emocional. No amor, compreender seus próprios sentimentos será essencial. No trabalho, planejamento antes da ação será a chave.

Sagitário

Ícone de Sagitário com um arco e flecha estilizado em tons de roxo e rosa
A semana favorecerá o equilíbrio emocional e possíveis reconciliações ao sagitariano (Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock)

A carta “Os Lírios” mostra harmonia, maturidade e serenidade. A semana favorecerá o equilíbrio emocional e possíveis reconciliações. No amor, o clima será de paz. No trabalho, o ritmo será mais tranquilo, porém produtivo.

Capricórnio

Ícone de Capricórnio exibindo uma cabra com cauda de peixe em tons de roxo e azul
A segurança e a reciprocidade do capricorniano no amor se fortalecerão (Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock)

A carta “O Anel” reforça compromissos, alianças e responsabilidades. A semana favorecerá acordos e decisões duradouras. No amor, segurança e reciprocidade se fortalecerão. No trabalho, parcerias sólidas ganharão destaque.

Aquário

Ícone minimalista de Aquário com um jarro derramando água em tons de roxo e azul
A semana pedirá ao aquariano atenção aos sinais sutis (Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock)

A carta “O Trevo” mostra pequenas oportunidades e momentos de sorte inesperados. A semana pedirá atenção aos sinais sutis. No amor, haverá encontros leves e espontâneos. No trabalho, soluções simples resolverão grandes questões.

Peixes

Ícone de Peixes representando dois peixes nadando em círculo em tons de azul e roxo
A criatividade do pisciano no trabalho abrirá novos caminhos (Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock)

A carta “Os Peixes” amplia a prosperidade, a sensibilidade e o fluxo emocional. A semana favorecerá ganhos, inspiração e expansão. No amor, haverá conexão profunda e entrega sincera. No trabalho, a criatividade abrirá novos caminhos.

Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google