Variedades

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 25 a 31 de maio de 2026

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 25/05/26 08h06
O mês será encerrado com energia de colheita e avaliação (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

Esta semana encerrará o mês com energia de colheita e avaliação. O baralho cigano, por sua vez, mostra que os resultados começarão a se manifestar. Segundo o Mestre Ravi Vidya, tudo que foi plantado retornará.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Ilustração do signo de Áries, na cor amarela, em um círculo rosa com borda amarela, sobre um fundo verde
O ariano será chamado a honrar seus compromissos e agir com responsabilidade (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “O Anel” indica compromisso e definições. A semana pedirá responsabilidade nas escolhas. No amor, as relações se firmarão. No trabalho, acordos importantes surgirão.

Touro

Ilustração do signo de Touro, na cor roxa, em um círculo azul-escuro com borda azul-claro, sobre um fundo verde
O taurino receberá confirmações e boas notícias ao longo da semana (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “A Carta” indica respostas e confirmações. Algo esperado se concretizará. No amor, a comunicação ficará mais clara. No trabalho, notícias positivas chegarão.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, na cor amarela, em um círculo rosa com borda amarela, sobre um fundo verde
O geminiano viverá um período de sorte e oportunidades que surgirão rapidamente (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “O Trevo” mostra sorte e oportunidades rápidas. Pequenas chances poderão crescer. No amor, haverá mais leveza. No trabalho, bons momentos se abrirão.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, na cor roxa, em um círculo azul-escuro com borda azul-claro, sobre um fundo verde
O canceriano encontrará segurança e acolhimento no amor e no trabalho (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “A Casa” indica segurança e estabilidade. A semana favorecerá o conforto emocional. No amor, haverá proteção e acolhimento. No trabalho, uma base sólida se consolidará.

Leão

Ilustração do signo de Leão, na cor amarela, em um círculo rosa com borda amarela, sobre um fundo verde
O leonino precisará tomar decisões difíceis e encerrar o que não serve mais (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “A Foice” indica corte e decisão. Algo precisará ser encerrado. No amor, busque se posicionar. No trabalho, uma mudança possivelmente será imposta.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, na cor roxa, em um círculo azul-escuro com borda azul-claro, sobre um fundo verde
O virginiano deverá observar com atenção antes de tomar qualquer decisão (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “O Livro” indica aprendizado e análise. Observar antes de agir será fundamental. No amor, haverá mistério. No trabalho, a estratégia prevalecerá.

Libra

Ilustração do signo de Libra, na cor amarela, em um círculo rosa com borda amarela, sobre um fundo verde
O libriano viverá uma semana de expansão e novas conexões enriquecedoras (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “O Jardim” aponta para expansão e novas conexões. A semana favorecerá as trocas. No amor, haverá leveza. No trabalho, oportunidades se abrirão.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, na cor roxa, em um círculo azul-escuro com borda azul-claro, sobre um fundo verde
O escorpiano deverá se afastar de intrigas e jogos emocionais nesta semana (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “A Serpente” alerta para conflitos e jogos emocionais. As intrigas deverão ser evitadas. No amor, tenha cuidado. No trabalho, a estratégia será a aliada.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, na cor amarela, em um círculo rosa com borda amarela, sobre um fundo verde
O sagitariano viverá uma semana de movimento, avanços e novidades (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “O Cavaleiro” indica movimento e avanços. As situações se acelerarão. No amor, novidades surgirão. No trabalho, haverá progresso concreto.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, na cor roxa, em um círculo azul-escuro com borda azul-claro, sobre um fundo verde
O capricorniano enfrentará obstáculos, mas a resistência trará resultados concretos (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “A Montanha” mostra desafios, mas também superação. A persistência será necessária. No amor, haverá paciência. No trabalho, a resistência trará frutos.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, na cor amarela, em um círculo rosa com borda amarela, sobre um fundo verde
O aquariano encontrará soluções e verá os caminhos se abrirem nesta semana (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “A Chave” sugere solução e desbloqueio. Algo se resolverá. No amor, a clareza chegará. No trabalho, os caminhos ficarão mais abertos.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, na cor roxa, em um círculo azul-escuro com borda azul-claro, sobre um fundo verde
O pisciano crescerá ao aceitar os desafios com maturidade e responsabilidade (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “A Cruz” indica aprendizado e responsabilidade. Aceitar os desafios trará crescimento. No amor, haverá maturidade. No trabalho, o compromisso se fortalecerá.

Por Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.

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