Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 22 a 28 de dezembro de 2025

Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 22/12/25 07h06
Será uma semana de profunda conexão espiritual (Imagem: Velstadt | Shutterstock)

Esta é a semana que antecede a virada do ano energético e emocional. O baralho cigano revela que este período funcionará como um grande espelho: tudo aquilo que você viveu ao longo de 2025 retornará agora como compreensão, aprendizado e fechamento de ciclo. Será uma fase de profunda conexão espiritual, em que o universo falará por meio de sinais claros, sonhos intensos e sincronicidades.

O Mestre Ravi Vidya explica que, entre o Natal e a virada vibracional, existirá um portal silencioso que limpará dores antigas e trará entendimento sobre o caminho espiritual que será construído em 2026. Será um momento perfeito para descanso, gratidão e renovação interna.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Símbolo e nome do signo de áries em fundo preto
Será um período de profunda luz interna para o ariano (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A carta “A Estrela” traz proteção espiritual, esperança renovada e intuições claras. A semana abrirá caminhos e trará sinais do universo que confirmarão que você está no trilho certo. No amor, a relação ganhará leveza e entendimento. Será um período de profunda luz interna.

Touro

Símbolo e nome do signo de touro em fundo preto
O taurino se sentirá mais firme, especialmente em situações que exigirão liderança emocional (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A carta “O Urso” surge novamente trazendo força, poder de realização e proteção. Você se sentirá mais firme, especialmente em situações que exigirão liderança emocional. No amor, haverá necessidade de cuidado com a possessividade. No trabalho, a firmeza gerará resultados concretos.

Gêmeos

Símbolo e nome do signo de gêmeos em fundo preto
Para o geminiano, questões paradas há meses encontrarão resolução (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A carta “A Chave” revela soluções importantes chegando antes do fim do ano. Questões paradas há meses encontrarão resolução. No amor, diálogos curarão feridas antigas. No trabalho, portas se abrirão de maneira inesperada.

Câncer

Símbolo e nome do signo de câncer em fundo preto
A semana será excelente para o canceriano descansar (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A carta “A Âncora” traz estabilidade emocional, segurança e sensação de pertencimento. A semana será excelente para descansar, fortalecer vínculos e nutrir afetos. No amor, momentos de intimidade reforçarão a relação. No trabalho, tudo se manterá seguro.

Leão

Símbolo e nome do signo de leão em fundo preto
Será um dos melhores períodos do mês para o leonino (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A carta “O Sol” ilumina sua semana com brilho, reconhecimento e vitalidade. Será um dos melhores períodos do mês para você. No amor, alegria e harmonia prevalecerão. No trabalho, resultados positivos surgirão naturalmente.

Virgem

Símbolo e nome do signo de virgem em fundo preto
A semana favorecerá interações, celebrações e reconexões importantes para o virginiano (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A carta “O Jardim” indica encontros, convivência e abertura social. A semana favorecerá interações, celebrações e reconexões importantes. No amor, o clima será leve e agradável. No trabalho, o networking gerará oportunidades.

Libra

Símbolo e nome do signo de libra em fundo preto
A energia trará movimento e recomeços emocionais para o libriano (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A carta “A Cegonha” anuncia mudanças positivas, novidades e renovações. A energia trará movimento e recomeços emocionais. No amor, a semana favorecerá expansão e aproximação. No trabalho, boas notícias chegarão.

Escorpião

Símbolo e nome do signo de escorpião em fundo preto
O escorpiano encerrará o ano eliminando padrões antigos e se preparando para renascer (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A carta “A Serpente” pede atenção, mas também revela capacidade de cura emocional. Você encerrará o ano eliminando padrões antigos e se preparando para renascer. No amor, será importante evitar desconfianças. No trabalho, estratégia será fundamental.

Sagitário

Símbolo e nome do signo de sagitário em fundo preto
No amor, novidades positivas surgirão para o sagitariano (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A carta “O Navio” mostra movimento, viagens, deslocamentos e transição para uma fase mais leve. No amor, novidades positivas surgirão. No trabalho, expansão e novas oportunidades estarão a caminho.

Capricórnio

Símbolo e nome do signo de capricórnio em fundo preto
Para o capricorniano, a semana favorecerá autoanálise e fechamento de ciclos importantes (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A carta “O Livro” traz reflexão, sabedoria e aprofundamento emocional. A semana favorecerá autoanálise e fechamento de ciclos importantes. No amor, conversas profundas fortalecerão a relação. No trabalho, estudos e organização serão essenciais.

Aquário

Símbolo e nome do signo de aquário em fundo preto
A energia da semana será rápida e positiva para o aquariano (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A carta “O Trevo” mostra que sorte, fluidez e oportunidades rápidas aparecerão quase sem aviso. No amor, situações inesperadas trarão leveza. No trabalho, boas surpresas surgirão. A energia será rápida e positiva.

Peixes

Símbolo e nome do signo de peixes em fundo preto
Sonhos reveladores ajudarão o pisciano a compreender caminhos do passado (Imagem: yourbay | Shutterstock)

A carta “A Lua” reforça sensibilidade, intuição e emoções à flor da pele. Sonhos reveladores ajudarão a compreender caminhos do passado e do futuro. No amor, a conexão espiritual se destacará. No trabalho, deverá confiar mais na própria percepção.

Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas. 

