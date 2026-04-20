Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026

Esta semana encerrará um ciclo de amadurecimento emocional e iniciará uma fase mais prática. O baralho cigano mostra colheitas proporcionais às escolhas feitas. Segundo o mestre Ravi Vidya, tudo retornará na medida da consciência.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

O ariano viverá um período de conquistas e clareza (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta “O Sol” indica vitória e clareza. Os caminhos se abrirão nesta semana. No amor, haverá energia positiva. No trabalho, virá o reconhecimento.

Touro

O taurino sentirá mais segurança e construirá bases sólidas (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta “A Âncora” reforça a segurança. A estabilidade crescerá nesta semana. No amor, será necessário firmeza. No trabalho, haverá constância.

Gêmeos

O geminiano receberá notícias e se comunicará melhor (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta “A Carta” indica notícias. Com isso, algo importante se confirmará nesta semana. No amor, haverá comunicação. No trabalho, surgirão propostas.

Câncer

O canceriano fortalecerá vínculos e se conectará com mais sensibilidade (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta “O Coração” destaca o afeto. As emoções estarão equilibradas nesta semana. No amor, haverá conexão. No trabalho, haverá empatia.

Leão

O leonino assumirá compromissos e consolidará relações importantes (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta “O Anel” indica compromisso. Assim, as relações se definirão nesta semana. No amor, haverá união. No trabalho, haverá acordos.

Virgem

O virginiano encontrará oportunidades rápidas e momentos de sorte (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta “O Trevo” revela sorte. Surgirão oportunidades rápidas nesta semana. No amor, haverá leveza. No trabalho, haverá chances.

Libra

O libriano precisará tomar decisões e buscar mais equilíbrio (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta “A Justiça” pede decisão. Será necessário posicionamento nesta semana. No amor, haverá equilíbrio. No trabalho, será necessário estratégia.

Escorpião

O escorpiano passará por transformações e encerrará ciclos necessários (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta “O Caixão” indica fim de ciclo. Haverá uma transformação inevitável nesta semana. No amor, será necessário desapego. No trabalho, ocorrerão mudanças.

Sagitário

O sagitariano viverá avanços e novidades no campo afetivo (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta “O Cavaleiro” indica avanço. Haverá um movimento positivo nesta semana. No amor, surgirão novidades. No trabalho, haverá progresso.

Capricórnio

O capricorniano enfrentará desafios e demonstrará persistência (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta “A Montanha” mostra desafios. Com isso, será preciso persistência nesta semana. No amor, será necessário ter paciência. No trabalho, haverá superação.

Aquário

O aquariano encontrará soluções e abrirá novos caminhos (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta “A Chave” revela solução. Os caminhos se abrirão nesta semana. No amor, haverá clareza. No trabalho, haverá sucesso.

Peixes

O pisciano vivenciará aprendizados e evoluirá espiritualmente (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta “A Cruz” fala de aprendizado. Será uma semana de crescimento espiritual. No amor, haverá maturidade. No trabalho, haverá responsabilidade.

Por Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.