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Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 20/04/26 07h06
Será uma semana de amadurecimento emocional para os nativos (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Esta semana encerrará um ciclo de amadurecimento emocional e iniciará uma fase mais prática. O baralho cigano mostra colheitas proporcionais às escolhas feitas. Segundo o mestre Ravi Vidya, tudo retornará na medida da consciência.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Ilustração do signo de Áries em dourado em fundo preto
O ariano viverá um período de conquistas e clareza (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta “O Sol” indica vitória e clareza. Os caminhos se abrirão nesta semana. No amor, haverá energia positiva. No trabalho, virá o reconhecimento.

Touro

Ilustração do signo de Touro em dourado em um fundo preto
O taurino sentirá mais segurança e construirá bases sólidas (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta “A Âncora” reforça a segurança. A estabilidade crescerá nesta semana. No amor, será necessário firmeza. No trabalho, haverá constância.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos em dourado em um fundo preto
O geminiano receberá notícias e se comunicará melhor (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta “A Carta” indica notícias. Com isso, algo importante se confirmará nesta semana. No amor, haverá comunicação. No trabalho, surgirão propostas.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer em dourado em fundo preto
O canceriano fortalecerá vínculos e se conectará com mais sensibilidade (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta “O Coração” destaca o afeto. As emoções estarão equilibradas nesta semana. No amor, haverá conexão. No trabalho, haverá empatia.

Leão

Ilustração do signo de Leão em dourado em fundo preto
O leonino assumirá compromissos e consolidará relações importantes (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta “O Anel” indica compromisso. Assim, as relações se definirão nesta semana. No amor, haverá união. No trabalho, haverá acordos.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem em dourado em fundo preto
O virginiano encontrará oportunidades rápidas e momentos de sorte (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta “O Trevo” revela sorte. Surgirão oportunidades rápidas nesta semana. No amor, haverá leveza. No trabalho, haverá chances.

Libra

Ilustração do signo de Libra em dourado em fundo preto
O libriano precisará tomar decisões e buscar mais equilíbrio (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta “A Justiça” pede decisão. Será necessário posicionamento nesta semana. No amor, haverá equilíbrio. No trabalho, será necessário estratégia.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião em dourado em fundo preto
O escorpiano passará por transformações e encerrará ciclos necessários (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta “O Caixão” indica fim de ciclo. Haverá uma transformação inevitável nesta semana. No amor, será necessário desapego. No trabalho, ocorrerão mudanças.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário em dourado em fundo preto
O sagitariano viverá avanços e novidades no campo afetivo (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta “O Cavaleiro” indica avanço. Haverá um movimento positivo nesta semana. No amor, surgirão novidades. No trabalho, haverá progresso.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio em dourado em fundo preto
O capricorniano enfrentará desafios e demonstrará persistência (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta “A Montanha” mostra desafios. Com isso, será preciso persistência nesta semana. No amor, será necessário ter paciência. No trabalho, haverá superação.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário em dourado em um fundo preto
O aquariano encontrará soluções e abrirá novos caminhos (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta “A Chave” revela solução. Os caminhos se abrirão nesta semana. No amor, haverá clareza. No trabalho, haverá sucesso.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes em dourado em fundo preto
O pisciano vivenciará aprendizados e evoluirá espiritualmente (Imagem: TanyaFox | Shutterstock)

A carta “A Cruz” fala de aprendizado. Será uma semana de crescimento espiritual. No amor, haverá maturidade. No trabalho, haverá responsabilidade.

Por Ravi Vidya 

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.

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