Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 19 a 25 de janeiro de 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Esta semana marcará um ponto de consolidação das escolhas feitas desde o início do ano. O baralho cigano indica que o universo começará a responder de forma mais concreta às atitudes tomadas nas semanas anteriores. Será um período em que as responsabilidades se tornarão mais evidentes, exigindo maturidade emocional, clareza de intenção e coerência entre pensamento e ação.

Segundo o Mestre Ravi Vidya, esta será uma semana de aterramento: aquilo que foi idealizado precisará ganhar forma prática, e tudo o que estiver desalinhado tenderá a se mostrar com clareza para ser ajustado.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

No amor, o ariano deverá ter cuidado para não confundir proteção com autoritarismo (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

A carta “O Urso” traz força, liderança e a necessidade de assumir o controle da própria vida. Você será chamado a se posicionar com mais firmeza, tanto no trabalho quanto nas relações pessoais. No amor, será importante ter cuidado para não confundir proteção com autoritarismo; o equilíbrio será essencial. No campo profissional, sua determinação poderá gerar avanços importantes, desde que o poder seja usado com consciência.

Touro

Para o taurino, a semana favorecerá a organização da vida pessoal (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

A carta “A Casa” reforça segurança, estabilidade e foco nas bases emocionais. A semana favorecerá a organização da vida pessoal, os assuntos familiares e decisões ligadas ao conforto e ao bem-estar. No amor, o desejo de segurança se intensificará, fortalecendo vínculos mais sólidos. No trabalho, planejamento e constância trarão resultados duradouros.

Gêmeos

A semana colocará o geminiano diante de decisões que influenciarão diretamente os próximos meses (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

A carta “Os Caminhos” indica que escolhas definitivas não poderão mais ser adiadas. A semana colocará você diante de decisões que influenciarão diretamente os próximos meses. No amor, será o momento de definir expectativas e alinhar desejos. No trabalho, escolher uma direção com clareza ajudará a evitar dispersão e desgaste mental.

Câncer

O canceriano estará mais intuitivo e atento aos sinais do ambiente (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

A carta “A Lua” intensifica emoções, sensibilidade e percepção espiritual. Você estará mais intuitivo(a) e atento(a) aos sinais do ambiente. No amor, sentimentos profundos virão à tona, exigindo maturidade para lidar com inseguranças. No trabalho, confiar na intuição será importante, mas será necessário evitar agir apenas pela emoção.

Leão

Para o leonino, esta será uma das semanas mais positivas do mês (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

A carta “O Sol” garante clareza, vitalidade e reconhecimento. Esta será uma das semanas mais positivas do mês, trazendo resultados concretos e sensação de avanço. No amor, a energia será de alegria, cumplicidade e conexão verdadeira. No trabalho, sua presença se destacará de forma natural.

Virgem

Para o virginiano, observar mais, falar menos e agir na hora certa será essencial (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

A carta “A Raposa” pede estratégia e discrição. Nem tudo deverá ser compartilhado neste momento. Observar mais, falar menos e agir na hora certa será essencial. No amor, será importante evitar suspeitas desnecessárias; a clareza virá com o tempo. No trabalho, a inteligência prática será seu maior trunfo.

Libra

A semana do libriano favorecerá encontros importantes (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

A carta “O Jardim” amplia contatos, convites e interações sociais. A semana favorecerá encontros importantes e oportunidades que surgirão por meio de outras pessoas. No amor, leveza e diálogo fluirão com facilidade. No trabalho, o networking poderá abrir portas significativas.

Escorpião

A semana do escorpiano exigirá maturidade e autocontrole para evitar conflitos desnecessários (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

A carta “A Serpente” alerta para tensões emocionais, ciúmes ou jogos de poder. A semana exigirá maturidade e autocontrole para evitar conflitos desnecessários. No amor, a transparência será fundamental. No trabalho, será indicado evitar disputas e manter o foco na estratégia.

Sagitário

O sagitariano poderá sentir vontade de mudar algo importante ou explorar novos caminhos (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

A carta “O Navio” traz expansão, movimento e novas perspectivas. Você poderá sentir vontade de mudar algo importante ou explorar novos caminhos. No amor, a necessidade de liberdade precisará ser equilibrada com compromisso. No trabalho, oportunidades fora do padrão surgirão.

Capricórnio

O capricorniano seguirá firme na construção dos seus objetivos (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

A carta “A Âncora” reforça estabilidade, foco e persistência. Você seguirá firme na construção dos seus objetivos, mesmo que os resultados ainda estejam em fase inicial. No amor, a segurança emocional se fortalecerá. No trabalho, a disciplina garantirá avanços consistentes.

Aquário

As ideias ganharão clareza, e o aquariano se sentirá mais conectado com o próprio propósito (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

A carta “A Estrela” traz inspiração, esperança e alinhamento espiritual. As ideias ganharão clareza, e você se sentirá mais conectado(a) com seu propósito. No amor, conexões especiais se aprofundarão. No trabalho, criatividade e visão de futuro se destacarão.

Peixes

A semana do pisciano trará mais sensibilidade, empatia e desejo de conexão profunda (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

A carta “O Coração” intensifica sentimentos e favorece trocas afetivas verdadeiras. A semana trará mais sensibilidade, empatia e desejo de conexão profunda. No amor, entrega e romantismo fortalecerão os vínculos. No trabalho, seguir o que tocar seu coração trará maior satisfação.

Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.