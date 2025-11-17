Variedades

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 17 a 23 de novembro de 2025

Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 17/11/25 07h06
Nesta semana, será necessário coerência entre o sentir e o fazer (Imagem: SAG stock | Shutterstock)

As cartas do baralho cigano enfatizam a importância do alinhamento emocional e da clareza nas ambições. Segundo o Mestre Ravi Vidya, a semana convocará coerência entre o sentir e o fazer: a coesão trará resultados tangíveis; já as contradições gerarão fadiga.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Ilustração do signo de Áries com a cabeça de um carneiro estilizada, destacada por raios de luz e estrelas ao fundo
A energia do ariano estará em alta para liderar e realizar (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Sol” retorna trazendo vitalidade e oportunidades de destaque. Sua energia estará em alta para liderar e realizar, mas você precisará ter cuidado com o excesso de confiança. Ao compartilhar o mérito, conseguirá aliados duradouros.

Touro

Ilustração do signo de Touro com a cabeça de um touro estilizada, cercada por ramos e uma estrela central
O taurino deverá se concentrar em consolidar o que começou (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Âncora” reforça a necessidade de estabilidade: você deverá se concentrar em consolidar o que começou. Pequenos ajustes na rotina ou nas finanças trarão mais segurança. No amor, a consistência será mais valorizada do que gestos grandiosos.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos com dois rostos simétricos voltados para lados opostos
Para o geminiano, negociações caminharão bem se houver clareza e boa disposição para ouvir (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Os Pássaros” destaca diálogos que poderão transformar acordos. Negociações caminharão bem se houver clareza e boa disposição para ouvir. Nesta semana será importante evitar fofocas, pois elas reduzirão sua credibilidade; deverá manter o foco no que realmente importa.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer com um caranguejo estilizado, decorado com uma lua crescente e gotas ao redor
O canceriano deverá organizar o que estiver fora do lugar e proteger seu espaço emocional (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Casa” pede cuidado com o ambiente doméstico: você deverá organizar o que estiver fora do lugar e proteger seu espaço emocional. Uma conversa com um familiar poderá resolver mal-entendidos antigos e restaurar a harmonia.

Leão

Ilustração do signo de Leão com a cabeça de um leão estilizada, destacada por um sol e estrelas ao fundo
O silêncio ajudará o leonino a ouvir conselhos internos e evitar decisões precipitadas(Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Torre” indica a necessidade de recolhimento para reavaliar estratégias. Um período de introspecção permitirá que você retome projetos com mais sabedoria. O silêncio ajudará a ouvir conselhos internos e evitar decisões precipitadas.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem com o rosto de uma mulher estilizada, adornada com ramos e ao redor há estrelas
Assuntos legais ou acadêmicos demandarão atenção do virginiano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Livro” sinaliza que conhecimentos e documentos terão papel central. Assuntos legais ou acadêmicos demandarão sua atenção; investir em qualificação produzirá bons frutos. Será essencial guardar informações importantes com cuidado.

Libra

Ilustração do signo de Libra com uma balança estilizada, representando o equilíbrio, decorada com estrelas
Para o libriano, relações afetivas ganharão ternura e oportunidades de cura (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Coração” volta a falar de emoções profundas. Relações afetivas ganharão ternura e oportunidades de cura. Será um bom momento para demonstrar vulnerabilidade construtiva e fortalecer laços com sinceridade.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião com um escorpião estilizado, acompanhado de estrelas em volta
O escorpiano deverá ser firme ao estabelecer limites (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Serpente” alerta para cuidados com interesses ocultos de terceiros. Será importante ser firme ao estabelecer limites e fiscalizar acordos para não ser surpreendido(a). Sua intuição estará apurada, e você poderá confiar nela para identificar intenções verdadeiras.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário com um arco e flecha apontado para o alto, detalhes de estrelas e raios luminosos ao fundo
O sagitariano deverá ar atenção à saúde e aos hábitos diários que sustentam sua jornada (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Árvore” indica crescimento lento, porém consistente. Será importante dar atenção à saúde e aos hábitos diários que sustentam sua jornada. Pequenas melhorias práticas no cotidiano produzirão sensação de progresso e bem-estar.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio com um bode estilizado, adornado com folhas ao redor e um pequeno planeta ao fundo
O capricorniano deverá avaliar tudo com realismo antes de aceitar (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Cavaleiro” traz movimento profissional: propostas ou mudanças de responsabilidade poderão surgir. Será importante avaliar tudo com realismo antes de aceitar e negociar condições que preservem sua estabilidade.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário representada por um jarro estilizado vertendo água, com detalhes de vento e estrelas ao redor
O aquariano poderá apreciar o afeto e retribuir com autenticidade (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Buquê” traz boas surpresas nas relações sociais; convites agradáveis e presentes do destino aparecerão. Você poderá apreciar o afeto e retribuir com autenticidade, e esses laços abrirão portas inesperadas.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes com dois peixes nadando em direções opostas, estrelas e uma gota d'água ao fundo
O pisciano deverá deixar algo para trás com compaixão por si (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Foice” indica que algo precisará ser cortado para que você respire melhor. Uma atitude, hábito ou vínculo que consome energia deverá ser deixado para trás com compaixão por si. O espaço liberado permitirá uma reconstrução mais leve.

Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas. 

