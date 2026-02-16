Variedades

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 16 a 22 de fevereiro de 2026

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 16/02/26 07h06
Esta semana convidará os nativos à revisão de posturas e escolhas emocionais (Imagem: ImageSymphony | Shutterstock)
Esta semana convidará os nativos à revisão de posturas, atitudes e escolhas emocionais. O baralho cigano mostra que pequenas ações feitas agora poderão evitar conflitos maiores no futuro. Conforme o Mestre Ravi Vidya, este será um período de autocontrole, clareza e responsabilidade diante das próprias decisões.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Ilustração do símbolo astrológico de Áries, representado por dois traços curvos superiores que lembram os chifres de um carneiro, conectados a um traço central, sobre um fundo rosa
O nativo de Áries enfrentará tensões que exigirão maturidade emocional (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta “O Chicote” aponta para tensões que exigirão maturidade emocional. Reações impulsivas poderão gerar desgastes evitáveis. No amor, o silêncio consciente valerá mais do que discussões. No trabalho, disciplina e foco serão fundamentais.

Touro

Ilustração do símbolo astrológico de Touro, representado por um círculo com dois traços curvos superiores simulando os chifres de um touro
O nativo de Touro precisará exercitar a paciência para manter o que está sólido (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta “A Âncora” traz estabilidade e segurança, mas pede paciência. A semana favorecerá a manutenção do que está sólido. No amor, a constância fortalecerá os vínculos. No trabalho, perseverar trará resultados consistentes.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, com duas linhas verticais paralelas unidas por traços horizontais na parte superior e inferior
O nativo de Gêmeos lidará com excesso de pensamentos e deverá redobrar a atenção com a comunicação (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta “Os Pássaros” indica excesso de pensamentos e conversas. Será importante evitar ansiedade e ruídos na comunicação. No amor, falar com clareza evitará dúvidas. No trabalho, será importante ter atenção a informações desencontradas.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, com dois círculos interconectados por linhas curvas opostas
O nativo de Câncer viverá emoções intensas e precisará equilibrar sensibilidade e segurança interior (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta “A Lua” revela sensibilidade elevada e emoções profundas. Será preciso cuidado com inseguranças e ilusões. No amor, confiar mais em si e menos em suposições fará diferença. No trabalho, a intuição deverá ser usada com equilíbrio.

Leão

Ilustração do signo de Leão, com um traço curvado que forma um círculo em uma das extremidades
A energia do nativo de Leão chamará atenção naturalmente (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta “O Sol” ilumina caminhos e favorece o reconhecimento. Sua energia chamará atenção naturalmente. No amor, a generosidade fortalecerá as relações. No trabalho, visibilidade e bons resultados ganharão destaque.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, representado por um símbolo estilizado em forma de "M" com um traço curvado final
O nativo de Virgem passará por aprendizados importantes e deverá agir com mais discrição (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta “O Livro” fala de aprendizados e assuntos que pedem discrição. Nem tudo deverá ser revelado neste momento. No amor, observar mais antes de agir será essencial. No trabalho, estudo e planejamento serão aliados.

Libra

Ilustração do signo de Libra com duas linhas horizontais, sendo a superior arqueada, simbolizando a balança e o equilíbrio, sobre um fundo rosa
O nativo de Libra precisará tomar decisões conscientes e se posicionar com equilíbrio (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta “A Justiça” pede decisões conscientes e equilíbrio. Evitar posicionamentos apenas prolongará desconfortos. No amor, será importante ser honesto sobre limites. No trabalho, agir com ética trará tranquilidade.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, representado por uma linha que forma um "M" estilizado com uma seta voltada para cima
O nativo de Escorpião realizará cortes necessários e encerrará situações desgastadas (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta “A Foice” anuncia cortes necessários. Situações desgastadas pedirão encerramento. No amor, desapegar poderá doer, mas libertará. No trabalho, eliminar excessos trará renovação.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário com uma flecha apontando para cima, representando o arqueiro
O nativo de Sagitário viverá movimentações importantes e deverá agir com iniciativa e direção (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta “O Cavaleiro” traz movimento e novidades. A semana pedirá iniciativa, mas com direção. No amor, será preciso evitar promessas impulsivas. No trabalho, oportunidades surgirão rapidamente.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, com o símbolo de uma linha curva que se transforma em uma espiral na base, representando o cabrito com cauda de peixe, sobre um fundo rosa
O nativo de Capricórnio estará focado nos assuntos profissionais (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta “A Torre” indica foco, responsabilidade e estrutura. Assuntos profissionais ganharão prioridade. No amor, será necessário cuidado com o isolamento emocional. O equilíbrio será essencial.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário representado por duas linhas onduladas horizontais paralelas, que simbolizam as ondas de água, sobre um fundo rosa
O nativo de Aquário encontrará soluções por meio da inspiração prática (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta “A Estrela” traz esperança e novos horizontes. A semana favorecerá sonhos com base prática. No amor, expressar sentimentos com mais presença fortalecerá vínculos. No trabalho, a inspiração gerará soluções.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes com dois traços curvados horizontais que se cruzam no centro, simbolizando os dois peixes conectados, sobre um fundo rosa
O nativo de Peixes precisará organizar recursos para sustentar o próprio crescimento (Imagem: Victor Metelskiy | Shutterstock)

A carta “Os Peixes” aponta fluxo emocional e material. Será importante atenção a excessos e dispersão. No amor, o equilíbrio evitará confusões. No trabalho, a organização sustentará o crescimento.

Por Ravi Vidya 

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.

