Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 15 a 21 de junho de 2026

A semana trará necessidade de equilíbrio entre razão e emoção. O baralho cigano mostra que situações se reorganizarão lentamente, exigindo mais maturidade nas escolhas. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, respeitar o próprio tempo evitará desgastes e fortalecerá decisões mais conscientes.
A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!
Áries
A carta “A Foice” aponta encerramentos e cortes necessários. Evite insistir no que já demonstra desgaste. No amor, posicionamentos claros trarão alívio. No trabalho, mudanças poderão abrir novos caminhos.
Touro
A carta “A Árvore” revela crescimento gradual e fortalecimento emocional. A semana favorecerá estabilidade e segurança. No amor, relações maduras ganharão mais profundidade. No trabalho, a evolução acontecerá de forma constante.
Gêmeos
A carta “A Carta” anuncia notícias e esclarecimentos importantes. Conversas pendentes tenderão a ganhar definição. No amor, a sinceridade será essencial. No trabalho, negociações e respostas favorecerão o momento.
Câncer
A carta “O Coração” destaca emoções verdadeiras e a necessidade de acolhimento. A semana favorecerá vínculos afetivos e aproximações sinceras. No amor, a entrega emocional fortalecerá as relações. No trabalho, a colaboração ajudará nos resultados.
Leão
A carta “A Raposa” pede atenção ao excesso de confiança e às promessas ilusórias. Observe melhor as intenções ao redor. No amor, a prudência evitará frustrações. No trabalho, detalhes importantes poderão estar ocultos.
Virgem
A carta “As Estrelas” favorece clareza, inspiração e confiança no futuro. A semana trará uma sensação de direcionamento. No amor, os sentimentos ficarão mais transparentes. No trabalho, as ideias ganharão força.
Libra
A carta “O Livro” revela aprendizados e situações ainda não totalmente esclarecidas. Evite conclusões precipitadas. No amor, o silêncio e a observação serão importantes. No trabalho, agir com discrição será essencial.
Escorpião
A carta “O Chicote” indica tensão emocional e a necessidade de controlar impulsos. Evite confrontos desnecessários. No amor, conversas delicadas exigirão maturidade. No trabalho, a pressão poderá gerar desgaste.
Sagitário
A carta “O Navio” aponta mudanças e abertura para novos caminhos. A semana favorecerá decisões ligadas ao futuro. No amor, novas possibilidades surgirão de forma inesperada. No trabalho, oportunidades poderão aparecer por meio de contatos.
Capricórnio
A carta “A Âncora” traz estabilidade e fortalecimento das decisões. A semana favorecerá segurança e planejamento. No amor, a confiança fortalecerá os vínculos. No trabalho, a persistência trará resultados positivos.
Aquário
A carta “Os Pássaros” revela excesso de pensamentos e a necessidade de desacelerar. Evite a ansiedade diante de situações simples. No amor, conversas ajudarão no entendimento. No trabalho, a comunicação exigirá atenção.
Peixes
A carta “A Criança” indica renovação emocional e novos começos. A semana favorecerá leveza e criatividade. No amor, aproximações espontâneas fortalecerão as relações. No trabalho, ideias novas poderão trazer bons resultados.
Sol Viana
Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.