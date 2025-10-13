Variedades

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de outubro de 2025

Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 13/10/25 07h06
Nesta semana, mesmo diante de contratempos, oportunidades inesperadas surgirão (Imagem: Golden Dayz | Shutterstock)

O baralho cigano revela que esta será uma semana marcada pela carta “Trevo”, símbolo da sorte e das pequenas vitórias. Segundo o Mestre Ravi Vidya, mesmo diante de contratempos, oportunidades inesperadas surgirão, exigindo atenção para aproveitar cada detalhe. Será tempo de confiar no acaso e perceber que, muitas vezes, os melhores resultados virão das situações mais simples.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Questões que pareciam difíceis para o ariano ganharão clareza (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

A carta “A Estrela” indica luz no seu caminho, trazendo esperança, inspiração e uma energia de renovação. Questões que pareciam difíceis ganharão clareza, e você se sentirá guiado(a) para tomar decisões mais corretas. No amor, será tempo de acreditar na força dos laços e deixar o coração falar mais alto.

Touro

Soluções chegarão de maneira inesperada para o taurino, principalmente em questões profissionais e financeiras (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

A carta “A Chave” abrirá portas que antes pareciam trancadas. Soluções chegarão de maneira inesperada, principalmente em questões profissionais e financeiras. No campo afetivo, será um período favorável para conversas esclarecedoras, decisões importantes e fortalecimento da confiança no relacionamento.

Gêmeos

Notícias rápidas ou convites inesperados gerarão entusiasmo para o geminiano (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

A carta “O Cavaleiro” indica dinamismo na sua semana, com novidades e mudanças que movimentarão a rotina. Notícias rápidas ou convites inesperados gerarão entusiasmo, mas também exigirão agilidade para lidar com imprevistos. No amor, a energia favorecerá encontros que renovarão o seu ânimo.

Câncer

Para o canceriano, a sabedoria em ouvir e dialogar será fundamental para evitar desgastes (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

A carta “A Raposa” pede atenção redobrada. Nesta semana, evite ilusões e não confie apenas nas aparências. No trabalho, cheque informações antes de agir, pois poderão existir armadilhas sutis. No campo amoroso, mal-entendidos poderão surgir, mas a sabedoria em ouvir e dialogar será fundamental para evitar desgastes.

Leão

Para o leonino, reconhecimento, conquistas e clareza em decisões estarão favorecidos (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

A carta “O Sol” aquecerá a sua semana com vitalidade e sucesso. Reconhecimento, conquistas e clareza em decisões estarão favorecidos. No campo profissional, os seus talentos serão notados, abrindo caminho para avanços. No amor, o momento trará alegria, paixão e intensidade nos encontros.

Virgem

O virginiano se envolverá em atividades que despertarão prazer (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

A carta “O Coração” indica que o lado emocional será o grande destaque desta semana. Emoções estarão em alta, e relações pessoais ganharão profundidade. No trabalho, você se envolverá em atividades que despertarão prazer. No amor, gestos de afeto e dedicação aproximarão ainda mais você de quem ama.

Libra

O libriano deverá abrir mão de algumas situações para que o novo possa chegar (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

A carta “A Foice” anuncia cortes e decisões necessárias. Será preciso abrir mão de algumas situações para que o novo possa chegar. No campo profissional, poderá ser a hora de encerrar ciclos que não agregam mais. No amor, um momento de avaliação poderá levar a escolhas importantes para o futuro.

Escorpião

O escorpiano deverá manter discrição e não expor todos os seus planos (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

A carta “O Livro” mostra que mistérios, aprendizados e verdades poderão vir à tona. Será uma semana para manter discrição e não expor todos os seus planos. No amor, segredos ou revelações mexerão com as suas emoções, pedindo paciência e análise antes de reagir.

Sagitário

A energia da semana favorecerá parcerias no trabalho e novos contatos para o sagitariano (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

A carta “O Jardim” indica expansão dos seus horizontes, trazendo convites, encontros e boas oportunidades sociais. A energia da semana favorecerá parcerias no trabalho e novos contatos. No campo amoroso, momentos alegres e descontraídos aproximarão você de pessoas queridas.

Capricórnio

Será o momento de o capricorniano planejar os próximos passos com calma (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

A carta “A Torre” sugere introspecção e a necessidade de refletir antes de agir. Será o momento de planejar os próximos passos com calma, sem pressa. No campo afetivo, a distância poderá ser necessária para repensar as expectativas e compreender melhor o que realmente deseja.

Aquário

Será hora de o aquariano confiar na sua capacidade de resiliência (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

A carta “A Cruz” aponta testes e desafios, mas também força interior para superar obstáculos. Será hora de confiar na sua capacidade de resiliência. No campo profissional, dificuldades se transformarão em aprendizado. No amor, paciência e fé serão essenciais para atravessar instabilidades.

Peixes

Os vínculos se fortalecerão, trazendo mais segurança e confiança para o pisciano (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

A carta “A Âncora” indica estabilidade e firmeza. No trabalho, projetos começarão a ganhar estrutura. No campo afetivo, os vínculos se fortalecerão, trazendo mais segurança e confiança. No entanto, será preciso ter cuidado para não cair em uma rotina excessiva, que poderá sufocar a espontaneidade.

Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas. 

