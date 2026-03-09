Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 09 a 15 de março de 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Esta semana aprofundará reflexões sobre responsabilidade e compromisso. O baralho cigano mostra que as promessas feitas agora precisarão de coerência. Segundo o Mestre Ravi Vidya, maturidade é agir com consciência das consequências.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

No amor, o ariano deverá evitar discussões desnecessárias (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

A carta “O Chicote” pede controle emocional. Conflitos poderão surgir caso haja impulsividade. No amor, você deverá evitar discussões desnecessárias. No trabalho, a disciplina será decisiva.

Touro

A semana do taurino favorecerá decisões firmes (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

A carta “A Âncora” traz estabilidade e perseverança. A semana favorecerá decisões firmes. No amor, a segurança emocional se fortalecerá. No trabalho, a constância gerará resultados.

Gêmeos

Para o geminiano, conversas poderão redefinir rumos (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

A carta “A Carta” indica mensagens importantes. Conversas poderão redefinir rumos. No amor, a sinceridade evitará dúvidas. No trabalho, será importante ter atenção com documentos.

Câncer

O canceriano deverá evitar alimentar inseguranças (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

A carta “A Lua” revela sensibilidade elevada. Você deverá evitar alimentar inseguranças. No amor, será importante escutar a sua intuição com equilíbrio. No trabalho, a criatividade estará em destaque.

Leão

A semana do leonino exigirá coerência (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

A carta “O Anel” fala de compromissos e acordos. A semana exigirá coerência. No amor, as relações pedirão maturidade. No trabalho, as parcerias se fortalecerão.

Virgem

O virginiano deverá aproveitar o momento com atenção (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

A carta “O Trevo” traz oportunidades rápidas. Você deverá aproveitar o momento com atenção. No amor, a leveza favorecerá encontros. No trabalho, pequenas chances renderão frutos.

Libra

O libriano deverá evitar tentar agradar a todos (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

A carta “A Justiça” pede decisões equilibradas. Você deverá evitar tentar agradar a todos. No amor, a honestidade trará paz. No trabalho, agir com ética será essencial.

Escorpião

Para o escorpiano, aceitar finais evitará prolongar o sofrimento (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

A carta “O Caixão” anuncia encerramentos necessários. Aceitar finais evitará prolongar o sofrimento. No amor, será necessário cultivar o desapego consciente. No trabalho, uma transformação estará à vista.

Sagitário

A semana do sagitariano pedirá ação com foco (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

A carta “O Cavaleiro” indica movimento e novidades. A semana pedirá ação com foco. No amor, poderão surgir encontros inesperados. No trabalho, haverá avanço rápido.

Capricórnio

A persistência do capricorniano será testada (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

A carta “A Montanha” mostra desafios temporários. A persistência será testada. No amor, a paciência evitará afastamentos. No trabalho, o esforço contínuo superará barreiras.

Aquário

Algo que parecia difícil se destravará para o aquariano (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

A carta “A Chave” revela a solução para um impasse. Algo que parecia difícil se destravará. No amor, o diálogo resolverá conflitos. No trabalho, virá uma resposta positiva.

Peixes

A semana do pisciano favorecerá conexões sinceras (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

A carta “O Coração” destaca sentimentos verdadeiros. A semana favorecerá conexões sinceras. No amor, haverá intensidade e entrega. No trabalho, a empatia fortalecerá as relações.

Por Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.