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Baralho Cigano: previsão para os 12 signos de 06 a 12 de julho de 2026

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 06/07/26 08h06
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Nesta semana, pequenos acontecimentos poderão indicar grandes mudanças (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock)

A semana favorecerá a reorganização, as decisões conscientes e a abertura para novos caminhos. O baralho cigano indica que muitas situações começarão a se definir, mas apenas para quem estiver disposto a abandonar velhos padrões. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, toda transformação começa quando aceitamos enxergar os sinais com serenidade e coragem. A intuição estará aguçada, e pequenos acontecimentos poderão indicar grandes mudanças.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Ilustração do signo de áries, dentro de um círculo rosa, sobre um fundo preto
O ariano terá uma semana movimentada com oportunidades inesperadas (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta “O Cavaleiro” anuncia movimento, novidades e oportunidades inesperadas. Será um período favorável para iniciar projetos e resolver pendências. No amor, alguém poderá tomar a iniciativa ou surgirá um contato importante. No trabalho, agilidade e determinação abrirão caminhos.

Touro

Ilustração do signo de touro, dentro de um círculo rosa, sobre um fundo preto
O taurino deverá evitar mudanças precipitadas e confiar no que está construindo (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta “A Âncora” traz estabilidade, segurança e perseverança. Será importante evitar mudanças precipitadas e confiar naquilo que você está construindo. No amor, relações sólidas tenderão a se fortalecer. No trabalho, sua dedicação começará a gerar resultados concretos.

Gêmeos

Ilustração do signo de gêmeos, dentro de um círculo rosa, sobre um fundo preto
O geminiano fortalecerá as relações por meio do diálogo (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta “Os Pássaros” destaca conversas, encontros e troca de ideias. Será importante evitar alimentar a ansiedade ou interpretar tudo rapidamente. No amor, o diálogo será essencial para fortalecer a relação. No trabalho, negociações e parcerias ganharão força.

Câncer

Ilustração do signo de câncer, dentro de um círculo rosa, sobre um fundo preto
Para o canceriano, crescerá o desejo de estabilidade no amor (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta “A Casa” favorece o equilíbrio, o acolhimento e o fortalecimento dos vínculos familiares. Organizar a vida pessoal refletirá positivamente em outras áreas. No amor, crescerá o desejo de estabilidade. No trabalho, será importante construir bases sólidas antes de expandir.

Leão

Ilustração do signo de leão, dentro de um círculo rosa, sobre um fundo preto
O leonino será reconhecido por seu talento no trabalho (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta “O Sol” ilumina a semana com vitalidade, reconhecimento e confiança. O momento favorecerá conquistas e boas notícias. No amor, alegria e cumplicidade fortalecerão os laços. No trabalho, seu brilho tenderá a ser reconhecido.

Virgem

Ilustração do signo de virgem, dentro de um círculo rosa, sobre um fundo preto
O virginiano encontrará soluções para questões que pareciam sem saída (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta “A Chave” revela soluções e desbloqueios importantes. Questões que pareciam travadas começarão a encontrar um caminho. No amor, esclarecimentos trarão tranquilidade. No trabalho, oportunidades poderão surgir de forma inesperada.

Libra

Ilustração do signo de libra, dentro de um círculo rosa, sobre um fundo preto
O libriano terá uma semana com encontros e conexões que abrirão portas importantes (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta “O Jardim” amplia sua vida social e favorece novos contatos. Encontros e conexões poderão abrir portas importantes. No amor, o momento favorecerá a leveza e a aproximação. No trabalho, networking e boas parcerias serão valiosas.

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião, dentro de um círculo rosa, sobre um fundo preto
O escorpiano deverá evitar alimentar desconfianças sem motivos concretos (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta “A Raposa” pede prudência e atenção aos detalhes. Nem tudo será exatamente como parece. No amor, será importante evitar alimentar desconfianças sem motivos concretos. No trabalho, revise informações antes de tomar decisões.

Sagitário

Ilustração do signo de sagitário, dentro de um círculo rosa, sobre um fundo preto
O sagitariano deverá aproveitar as oportunidades que surgirem no trabalho (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta “O Trevo” anuncia sorte em pequenas oportunidades. A semana favorecerá soluções rápidas e acontecimentos positivos. No amor, encontros leves poderão surpreender. No trabalho, aproveite as oportunidades assim que surgirem.

Capricórnio

Ilustração do signo de capricórnio, dentro de um círculo rosa, sobre um fundo preto
O capricorniano deverá agir com maturidade e paciência (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta “A Torre” reforça a disciplina, a responsabilidade e o planejamento. Algumas decisões exigirão maturidade e paciência. No amor, será preciso tomar cuidado para não se isolar emocionalmente. No trabalho, a organização será a chave do sucesso.

Aquário

Ilustração do signo de aquário, dentro de um círculo rosa, sobre um fundo preto
O aquariano deverá confiar na sua criatividade e nos seus talentos (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta “A Estrela” traz esperança, inspiração e proteção espiritual. Você deverá confiar mais na sua criatividade e nos seus talentos. No amor, as relações tenderão a ficar mais sinceras e harmoniosas. No trabalho, novas ideias poderão se destacar.

Peixes

Ilustração do signo de peixes, dentro de um círculo rosa, sobre um fundo preto
O pisciano deverá ouvir a própria percepção e evitar agir pela emoção (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta “A Lua” intensifica a sensibilidade e a intuição. Você deverá ouvir sua percepção, mas evitar agir apenas pela emoção. No amor, demonstrações de carinho fortalecerão a relação. No trabalho, criatividade e empatia serão seus maiores diferenciais.

Carta conselho da semana

A carta “A Cegonha” anuncia renovação, movimento e novos começos. Mudanças que estavam sendo preparadas começarão a ganhar forma. Mesmo que algumas delas pareçam desconfortáveis no início, abrirão espaço para uma fase mais próspera. Esta será uma semana para confiar no fluxo da vida e permitir que o novo encontre seu lugar.

Por Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.

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