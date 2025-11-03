Variedades

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 03 a 09 de novembro de 2025

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 03/11/25 07h06
A semana convidará os nativos à presença consciente (Imagem: Lidiia | Shutterstock)

As cartas do baralho cigano mostram que esta semana será marcada por escolhas cuidadosas e movimentos estratégicos. Segundo o Mestre Ravi Vidya, o universo convidará à presença consciente: será importante observar sinais, responder com intenção e não ceder à pressa. Quem souber ponderar colherá resultados sólidos.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Ilustração do signo de áries em dourado com detalhes na mesma cor ao redor. Fundo roxo-escuro
O ariano deverá usar a energia para abrir caminhos com planejamento (Imagem: Tartila | Shutterstock)

A carta “O Cavaleiro” indica que a semana começará com movimento: notícias, convites ou oportunidades de deslocamento exigirão rapidez. Porém, “O Cavaleiro” também pede que você não avance sem checar o terreno, pois decisões impulsivas poderão trazer desgaste. Use sua energia para abrir caminhos com planejamento e falar com clareza ao negociar propostas.

Touro

Ilustração do signo de touro em dourado com detalhes na mesma cor ao redor. Fundo roxo-escuro
Para o taurino, haverá chance de um acordo ou compromisso que trará segurança (Imagem: Tartila | Shutterstock)

A carta “A Chave” aponta soluções práticas batendo à porta. Um problema antigo começará a se destravar se você agir com cuidado e responsabilidade. No campo afetivo, haverá chance de um acordo ou compromisso que trará segurança; no financeiro, o momento será favorável para resolver pendências e consolidar ganhos.

Gêmeos

Ilustração do signo de gêmeos em dourado com detalhes na mesma cor ao redor. Fundo roxo-escuro
Conversas e trocas que poderão transformar a rotina do geminiano (Imagem: Tartila | Shutterstock)

A carta “Os Pássaros” destaca conversas e trocas que poderão transformar sua rotina. Mensagens ou encontros curtos trarão pistas importantes; será essencial atentar para ruídos e mal-entendidos, pois sua habilidade de explicar será vital. Se mantiver curiosidade e foco, sairá com ideias frescas e contatos úteis.

Câncer

Ilustração do signo de câncer em dourado com detalhes na mesma cor ao redor. Fundo roxo-escuro
Questões domésticas ou familiares poderão exigir a presença e o cuidado do canceriano (Imagem: Tartila | Shutterstock)

A carta “A Casa” relembra que o lar e as raízes pedem atenção. Questões domésticas ou familiares poderão exigir sua presença e cuidado. Esteja mais disponível para ouvir e criar segurança para quem ama; pequenas ações de carinho resolverão mais do que grandes gestos planejados.

Leão

Ilustração do signo de leão em dourado com detalhes na mesma cor ao redor. Fundo roxo-escuro
Será o momento de o leonino mostrar qualidades com generosidade (Imagem: Tartila | Shutterstock)

A carta “O Sol” iluminará oportunidades de reconhecimento. Projetos que você nutriu receberão elogios ou visibilidade. Será o momento de mostrar qualidades com generosidade, não com vaidade. No amor, a energia favorecerá gestos calorosos que atrairão apoio e cumplicidade.

Virgem

Ilustração do signo de virgem em dourado com detalhes na mesma cor ao redor. Fundo roxo-escuro
A análise minuciosa do virginiano fará a diferença entre um bom passo e um tropeço (Imagem: Tartila | Shutterstock)

A carta “A Raposa” recomenda prudência nos assuntos práticos. Nem tudo será o que parecerá: revise contratos, propostas e processos antes de confirmar. Sua análise minuciosa fará a diferença entre um bom passo e um tropeço. Use a inteligência para proteger sua posição.

Libra

Ilustração do signo de libra em dourado com detalhes na mesma cor ao redor. Fundo roxo-escuro
O libriano deverá manter equilíbrio entre dar e receber para não perder a autonomia (Imagem: Tartila | Shutterstock)

A carta “O Coração” trará suavidade e encontros afetivos. Relações tenderão a se aquecer com trocas sinceras; será um bom momento para declarações e gestos que aproximarão. Contudo, será importante manter equilíbrio entre dar e receber para não perder sua autonomia.

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião em dourado com detalhes na mesma cor ao redor. Fundo roxo-escuro
O escorpiano deverá confiar na intuição para perceber quando esperar e quando avançar (Imagem: Tartila | Shutterstock)

A carta “As Nuvens” adverte sobre dúvidas e incertezas passageiras. Poderá haver confusão antes da clareza; por isso, evite decisões definitivas enquanto não tiver todas as informações. Confie na sua intuição para perceber quando esperar e quando avançar.

Sagitário

Ilustração do signo de sagitário em dourado com detalhes na mesma cor ao redor. Fundo roxo-escuro
O sagitariano deverá cuidar da saúde e das rotinas que sustentam as próprias metas (Imagem: Tartila | Shutterstock)

A carta “A Árvore” sinaliza que o trabalho de cultivo começará a dar sinais de crescimento. Os resultados virão de forma lenta, porém sólida. Tente cuidar da saúde e das rotinas que sustentam suas metas. Uma ação constante agora produzirá frutos mais à frente.

Capricórnio

Ilustração do signo de capricórnio em dourado com detalhes na mesma cor ao redor. Fundo roxo-escuro
Aprender com a experiência alheia acelerará o avanço do capricorniano (Imagem: Tartila | Shutterstock)

A carta “A Montanha” indica obstáculos que exigirão paciência e estratégia. Não force atalhos: o progresso ocorrerá por etapas e por esforço firme. Busque apoio de quem já trilhou caminhos semelhantes. Aprender com a experiência alheia acelerará seu avanço.

Aquário

Ilustração do signo de aquário em dourado com detalhes na mesma cor ao redor. Fundo roxo-escuro
Para o aquariano, os projetos criativos receberão um sopro de esperança (Imagem: Tartila | Shutterstock)

A carta “A Estrela” trará inspiração e proteção. Projetos criativos receberão um sopro de esperança e um sinal de alinhamento com algo maior. Aproveite para planejar grandes ideias, sem perder contato com os passos práticos que as tornarão reais.

Peixes

Ilustração do signo de peixes em dourado com detalhes na mesma cor ao redor. Fundo roxo-escuro
Para o pisciano, as relações pessoais ganharão maturidade e compreensão (Imagem: Tartila | Shutterstock)

A carta “Os Lírios” favorecerá tranquilidade e reconciliação. Relações pessoais ganharão maturidade e compreensão. Tente priorizar o bem-estar emocional: rituais simples, silêncio curador e conversas francas trarão paz.

Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas. 

