Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 03 a 09 de agosto de 2026

A primeira semana de agosto trará movimento, reorganização e oportunidades para quem estiver disposto a agir com maturidade. O baralho cigano mostra que antigas dúvidas começarão a perder força, enquanto novos caminhos se apresentarão de forma mais clara.

Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, nem toda mudança acontece de maneira repentina, mas toda transformação começa quando confiarmos na própria intuição e seguirmos em frente sem medo. Dessa maneira, será um período favorável para colocar planos em prática, fortalecer relacionamentos e enxergar soluções onde antes havia apenas incertezas. Mantenha o coração aberto para as novidades e permita que a vida conduza você a experiências enriquecedoras.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Para o ariano, um momento leve fortalecerá a relação e aproximará quem parecia distante (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

A carta “O Trevo” anuncia oportunidades inesperadas e pequenas conquistas que poderão fazer grande diferença. No amor, um momento leve fortalecerá a relação e aproximará quem parecia distante. No trabalho, aproveite rapidamente as chances que surgirem, pois elas poderão abrir portas importantes para o futuro. A sorte estará ao seu lado caso aja com confiança e não desperdice boas oportunidades.

Touro

A constância será a maior aliada do taurino e mostrará que grandes conquistas são resultado da perseverança (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

A carta “A Árvore” favorece crescimento, equilíbrio e estabilidade. Continue investindo no que vem construindo, mesmo que os resultados ainda pareçam discretos. No amor, relações sólidas ganharão ainda mais força por meio do diálogo e da confiança. No trabalho, a constância será sua maior aliada e mostrará que grandes conquistas são resultado da perseverança.

Gêmeos

Para o geminiano, algo aguardado tenderá a chegar e poderá mudar a forma enxergar determinada situação (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

A carta “A Carta” revela notícias importantes e conversas esclarecedoras. Algo aguardado tenderá a chegar e poderá mudar sua forma de enxergar determinada situação. No amor, o diálogo aproximará e fortalecerá os sentimentos. No trabalho, negociações avançarão positivamente, e novos contatos poderão abrir caminhos promissores.

Câncer

Boas relações facilitarão os objetivos do canceriano e criarão um ambiente mais harmonioso (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

A carta “O Coração” fortalece os sentimentos verdadeiros e os laços familiares. Demonstre carinho sem receio e valorize as pessoas que caminham ao seu lado. No amor, crescerão a cumplicidade e a confiança entre o casal. No trabalho, boas relações facilitarão seus objetivos e criarão um ambiente mais harmonioso.

Leão

Questões antigas começarão a encontrar respostas, trazendo mais tranquilidade para o leonino seguir em frente (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

A carta “A Chave” indica abertura de caminhos e soluções para situações que pareciam travadas. Assim, questões antigas começarão a encontrar respostas, trazendo mais tranquilidade para seguir em frente. No amor, um esclarecimento fortalecerá a confiança. No trabalho, portas importantes começarão a se abrir caso esteja preparado(a).

Virgem

Revisar tudo antes de decidir evitará pequenos problemas e garantirá mais segurança ao virginiano no trabalho (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

A carta “A Raposa” aconselha atenção aos detalhes. Evite agir por impulso ou confiar apenas nas aparências, principalmente diante de promessas muito fáceis. No amor, converse antes de tirar conclusões precipitadas. No trabalho, revisar tudo antes de decidir evitará pequenos problemas e garantirá mais segurança.

Libra

Pessoas interessantes poderão cruzar o caminho do libriano e contribuir para novos projetos (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

A carta “O Jardim” amplia a vida social e favorece novas conexões. Assim, pessoas interessantes poderão cruzar seu caminho e contribuir para novos projetos. No amor, encontros e momentos agradáveis fortalecerão a relação e renovarão o entusiasmo. No trabalho, o networking será essencial para abrir oportunidades futuras.

Escorpião

Gestos sinceros fortalecerão os vínculos e aumentarão a confiança do escorpiano (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

A carta “A Lua” intensifica a sensibilidade e a criatividade. Confie na sua percepção, mas mantenha os pés no chão para não alimentar inseguranças desnecessárias. No amor, gestos sinceros fortalecerão os vínculos e aumentarão a confiança. No trabalho, boas ideias ganharão destaque e poderão render reconhecimento.

Sagitário

A semana favorecerá viagens, contatos e novas oportunidades ao sagitariano (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

A carta “O Cavaleiro” anuncia novidades, convites e movimentação. A semana favorecerá viagens, contatos e novas oportunidades que poderão surgir de maneira inesperada. No amor, alguém poderá surpreender positivamente com uma atitude importante. No trabalho, seja rápido(a) para aproveitar as oportunidades que aparecerem.

Capricórnio

A responsabilidade do capricorniano no trabalho será reconhecida por pessoas importantes (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

A carta “A Torre” reforça disciplina e planejamento. Algumas conquistas dependerão de paciência e organização, mas os resultados compensarão o esforço. No amor, evite o excesso de racionalidade e demonstre mais seus sentimentos. No trabalho, sua responsabilidade será reconhecida por pessoas importantes.

Aquário

Sonhos compartilhados fortalecerão a união e renovarão a confiança do aquariano (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

A carta “As Estrelas” ilumina seus projetos com esperança e proteção espiritual. Confie mais na sua criatividade e permita que novas ideias ganhem espaço. No amor, sonhos compartilhados fortalecerão a união e renovarão a confiança. No trabalho, sua originalidade poderá abrir caminhos muito positivos.

Peixes

O período será positivo para o pisciano organizar melhor os recursos e aproveitar oportunidades ligadas aos ganhos materiais (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

A carta “Os Peixes” favorece prosperidade e crescimento financeiro. O período será positivo para organizar melhor os recursos e aproveitar oportunidades ligadas aos ganhos materiais. No amor, a generosidade e a compreensão aproximarão ainda mais as pessoas. No trabalho, boas oportunidades financeiras poderão surgir por meio de novos projetos.

Carta conselho da semana

A carta “O Sol” anuncia uma fase de clareza, vitalidade e reconhecimento. Mesmo que alguns desafios apareçam, haverá força suficiente para superá-los com confiança e determinação. Aproveite esse período para acreditar mais em si e valorizar tudo o que já conquistou. Quando agimos com entusiasmo e gratidão, atraímos ainda mais oportunidades para nossa caminhada e iluminamos o caminho daqueles que estão ao nosso redor.

Por Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.