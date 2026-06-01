Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 01 a 07 de junho de 2026

A primeira semana de junho trará movimentos importantes no campo emocional e nas decisões pessoais. O baralho cigano indica um período de maior percepção, no qual situações antes indefinidas começarão a ganhar direção. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, ouvir a própria intuição com equilíbrio será essencial para evitar desgastes e fortalecer caminhos mais conscientes.
A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!
Áries
A carta “O Chicote” aponta intensidade emocional e necessidade de controlar impulsos. Evite discussões desnecessárias ou reações precipitadas. No amor, antigos conflitos poderão voltar à tona, pedindo maturidade. No trabalho, o excesso de pressão exigirá mais equilíbrio.
Touro
A carta “A Âncora” indica estabilidade e segurança nas decisões. A semana favorecerá a organização financeira e o fortalecimento de planos. No amor, relações ganharão mais confiança e profundidade. No trabalho, a persistência trará bons resultados.
Gêmeos
A carta “Os Pássaros” indica excesso de pensamentos e necessidade de desacelerar a mente. Conversas importantes poderão trazer esclarecimentos. No amor, evite interpretações precipitadas. No trabalho, a comunicação será essencial para evitar mal-entendidos.
Câncer
A carta “A Criança” revela renovação emocional e novos começos. A semana favorecerá leveza e abertura para experiências diferentes. No amor, gestos simples fortalecerão vínculos. No trabalho, a criatividade ajudará a encontrar soluções.
Leão
A carta “O Urso” fala de força pessoal e necessidade de impor limites. Evite assumir responsabilidades que não são suas. No amor, ciúmes ou controle excessivo poderão gerar desgaste. No trabalho, liderança e firmeza serão necessárias.
Virgem
A carta “As Estrelas” mostra clareza mental e direcionamento. A semana favorecerá decisões importantes e maior confiança no futuro. No amor, sentimentos ficarão mais transparentes. No trabalho, projetos começarão a ganhar definição.
Libra
A carta “A Raposa” pede atenção com falsas promessas e excesso de expectativa. Observe mais antes de confiar plenamente. No amor, prudência evitará frustrações. No trabalho, detalhes escondidos poderão exigir cautela.
Escorpião
A carta “A Cobra” revela situações delicadas e necessidade de inteligência emocional. Evite confrontos impulsivos ou disputas de poder. No amor, inseguranças precisarão ser trabalhadas com sinceridade. No trabalho, discrição será importante.
Sagitário
A carta “O Navio” indica mudanças, deslocamentos e abertura para novas possibilidades. A semana favorecerá decisões ligadas ao futuro. No amor, novas conexões poderão surgir inesperadamente. No trabalho, oportunidades chegarão por meio de contatos ou novidades.
Capricórnio
A carta “O Relógio” mostra necessidade de paciência e respeito ao tempo das situações. Evite ansiedade por respostas imediatas. No amor, maturidade será essencial para manter o equilíbrio. No trabalho, resultados virão de forma gradual.
Aquário
A carta “As Flores” indica harmonia, leveza e aproximações positivas. A semana favorecerá encontros agradáveis e momentos de bem-estar. No amor, demonstrações de carinho fortalecerão vínculos. No trabalho, o ambiente mais colaborativo ajudará nos resultados.
Peixes
A carta “A Cruz” indica encerramentos necessários e aprendizados importantes. Algumas situações exigirão aceitação e desapego. No amor, conversas sinceras ajudarão a aliviar tensões. No trabalho, responsabilidade e equilíbrio emocional serão fundamentais.
Sol Viana
Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.