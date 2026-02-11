Baralho cigano e tarot: entenda quais são as diferenças entre eles

Quem começa a se interessar por oráculos logo se depara com uma dúvida comum: baralho cigano e tarot são a mesma coisa? Apesar de ambos serem usados para orientação e autoconhecimento, eles têm origens, estruturas e formas de leitura bem diferentes. Entender essas diferenças ajuda a escolher o oráculo que mais combina com o momento de vida de cada pessoa.

Origem e história

O baralho cigano, também conhecido como lenormand, surgiu na Europa no século XIX e ficou popular por meio da cartomante francesa Marie Anne Lenormand. Ele ganhou fama por sua leitura direta, objetiva e ligada ao cotidiano. O tarot, por sua vez, tem origem mais antiga, remontando à Idade Média. Ao longo do tempo, passou a ser associado a estudos simbólicos, psicológicos e espirituais, tornando-se um dos oráculos mais conhecidos do mundo.

Estrutura das cartas

O baralho cigano é composto por 36 cartas, cada uma com símbolos simples e concretos, ligados ao nosso cotidiano, como Casa, Coração, Caminhos, Âncora e Sol. As imagens falam por si e se conectam facilmente à vida prática.

O tarot, por sua vez, possui 78 cartas, divididas em: 22 arcanos maiores, que representam grandes temas da vida e processos profundos, e 56 arcanos menores, ligados ao dia a dia, emoções, desafios e ações. Essa estrutura faz com que o tarot tenha uma leitura mais ampla e simbólica, voltada completamente aos nossos processos do inconsciente e arquetípicos.

O baralho cigano e o tarot têm formas de leitura diferentes (Imagem: Wild Muse | Shutterstock)

Formas de leitura do baralho cigano e do tarot

A leitura do baralho cigano costuma ser mais literal e objetiva. Ele responde perguntas claras e aponta situações concretas: trabalho, dinheiro, amor, decisões e caminhos possíveis. Por isso, é muito usado para previsões e orientações práticas.

O tarot trabalha de forma mais reflexiva e subjetiva, explorando emoções, padrões de comportamento, aprendizados e processos internos. Ele não apenas responde “o que vai acontecer”, mas ajuda a entender por que algo está acontecendo.

Linguagem e interpretação

No baralho cigano, a leitura é feita pela combinação das cartas — uma reforça, suaviza ou transforma o significado da outra, criando uma narrativa direta e fácil de compreender. No tarot, a interpretação envolve arquétipos, simbolismos profundos e diferentes camadas de significado. A leitura costuma ser mais interpretativa e intuitiva, exigindo maior aprofundamento simbólico.

Escolhendo entre baralho cigano e tarot

Não existe um oráculo melhor que o outro — existe aquele mais adequado para cada pessoa e momento. O baralho cigano, por exemplo, é ideal para quem busca clareza, objetividade e respostas práticas. O tarot é indicado para quem deseja autoconhecimento profundo, reflexões emocionais e compreensão de ciclos da vida. Muitos profissionais, inclusive, utilizam os dois de forma complementar, unindo clareza prática e profundidade emocional.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.