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Banhos energéticos: 4 opções para melhorar sua saúde e bem-estar

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 22/06/26 15h36
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Banhos com ervas podem ajudar a aliviar a tensão do dia (Imagem: Olga Pylypenko | Shutterstock)

Os banhos energéticos fazem parte de diversas tradições espirituais e populares como uma forma de promover relaxamento, renovar as energias e criar momentos de autocuidado. Além do simbolismo, o próprio ato de preparar um banho especial pode ajudar a desacelerar a rotina, trazer mais presença e fortalecer a conexão consigo.

A seguir, confira algumas opções para incluir no seu ritual de bem-estar!

1. Banho de alecrim para renovar as energias

O alecrim é uma erva tradicionalmente associada à vitalidade, clareza e renovação. Para o banho, prepare uma infusão com alguns ramos da planta, deixe descansar e, após o banho habitual, despeje do pescoço para baixo. Aproveite o momento para mentalizar mais disposição, equilíbrio e força para enfrentar os desafios.

2. Banho de lavanda para relaxamento e tranquilidade

A lavanda é muito utilizada em práticas de bem-estar por seu aroma suave e sensação de acolhimento. Um banho com essa erva pode ser um convite para desacelerar, aliviar a tensão do dia e criar um momento de calma antes de dormir ou após uma rotina intensa.

Uma banheira branca cheia de água de aspecto leitoso, com diversas flores de camomila flutuando na superfície. Ao fundo, os pés de uma pessoa de pele clara aparecem submersos na água. Em primeiro plano, uma tábua de madeira clara atravessa a largura da banheira, servindo de suporte para uma xícara de vidro transparente cheia de chá com flores de camomila frescas dentro. Ao lado da xícara, há um sabonete branco e um pequeno ramo da erva
O banho de camomila tem propriedades que favorecem o equilíbrio emocional (Imagem: Julija Ogrodowski | Shutterstock)

3. Banho de camomila para equilíbrio emocional

A camomila é conhecida pelo seu uso tradicional em momentos de relaxamento. Preparar um banho com essa erva pode ajudar a criar uma atmosfera mais serena, favorecendo a sensação de conforto e acolhimento emocional.

4. Banho de manjericão para limpeza energética

O manjericão é uma erva presente em diversas tradições de limpeza e proteção energética. O banho pode ser feito como um ritual simbólico para deixar para trás o cansaço, renovar as intenções e trazer uma sensação de recomeço.

Um complemento ideal para a rotina

Os banhos de ervas podem ser momentos especiais de autocuidado e conexão pessoal. É importante lembrar que eles não substituem cuidados médicos ou tratamentos de saúde, mas podem complementar uma rotina de relaxamento e bem-estar.

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