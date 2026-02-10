Babu está no paredão do BBB 26: astrologia explica o jogo do veterano

Mais um paredão está formado no BBB 26 e, nele, três veteranos: Sol Vega, Sarah Andrade e Babu Santana. Com históricos diferentes em edições passadas, suas maneiras de se colocarem no jogo parece que permanecem. Vamos analisar, sob ponto de vista astrológico, o perfil e estilo de Babu Santana.

Babu e sua identidade astrológica

O ator é sagitariano, com ascendente em Libra e Lua em Virgem. Embora a faceta e identidade sejam de signos mais relacionais, a Lua ainda puxa o freio de mão e deixa Babu sempre em estado de alerta, analisando e contestando tudo quantas vezes forem necessárias. A presença da Lua em Virgem no ponto mais alto do seu Mapa Astral promove uma vertente analítica e observadora, capaz de pegar no mínimo detalhe qualquer deslize que possa comprometer seus planos.

Sagitário e sua língua afiada

Sem papas na língua, Babu faz o que todo nativo de Sagitário gosta: fala sem pensar nas consequências. Tanto nesta edição como na de 2020, ele sempre se colocou de uma forma categórica, sem levar desaforo para casa. Essa é uma vertente deste signo que promove as sinceridades em forma de “sincerídio” — e, muitas vezes, pode ser mal interpretado. Sagitário, em si, é um signo boa praça — bonachão, sempre de bem com a galera —, até o momento que a justiça precisa ser colocada em prática.

Com ascendente em Libra, Babu foge da indecisão típica do signo e se posiciona em defesa dos seus amigos, mesmo que isso custe alianças no jogo (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Indecisão libriana não faz parte do Mapa de Babu

Por falar em justiça, Babu possui ascendente em Libra — signo do equilíbrio, da balança e da diplomacia. Não à toa, ele é conhecido como o defensor de alguns outros participantes. Ele se manifesta e se posiciona, o que é algo a ser vencido por Libra, que geralmente prefere ficar em cima do muro a ter que defender seu ponto de vista.

Babu é extremamente decidido e prefere perder amigos do que deixar uma injustiça acontecer. Outra temática forte deste ascendente é a causa coletiva — Libra é um signo de Ar e rege as relações. Por isso, é e será muito comum ver o ator liderando discussões ou participando de debates que promovam o bem-estar de todos da casa.

Paredão no BBB 26

Apesar de ser um paredão forte, a participante Sol Vega está na disputa somente por estar: a briga mesmo é entre Sarah Andrade e Babu Santana. E, de acordo com os movimentos astrais e do tarot, o jogo acabará para Sarah Andrade — lembrando que, em se tratando de energia, tudo pode acontecer.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.