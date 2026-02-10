Variedades

Babu está no paredão do BBB 26: astrologia explica o jogo do veterano

Sem papas na língua, Babu encara o paredão com olhar analítico, senso de justiça e postura firme (Imagem: Reprodução digital | Rede Globo)
Mais um paredão está formado no BBB 26 e, nele, três veteranos: Sol Vega, Sarah Andrade e Babu Santana. Com históricos diferentes em edições passadas, suas maneiras de se colocarem no jogo parece que permanecem. Vamos analisar, sob ponto de vista astrológico, o perfil e estilo de Babu Santana.

Babu e sua identidade astrológica

O ator é sagitariano, com ascendente em Libra e Lua em Virgem. Embora a faceta e identidade sejam de signos mais relacionais, a Lua ainda puxa o freio de mão e deixa Babu sempre em estado de alerta, analisando e contestando tudo quantas vezes forem necessárias. A presença da Lua em Virgem no ponto mais alto do seu Mapa Astral promove uma vertente analítica e observadora, capaz de pegar no mínimo detalhe qualquer deslize que possa comprometer seus planos. 

Sagitário e sua língua afiada

Sem papas na língua, Babu faz o que todo nativo de Sagitário gosta: fala sem pensar nas consequências. Tanto nesta edição como na de 2020, ele sempre se colocou de uma forma categórica, sem levar desaforo para casa. Essa é uma vertente deste signo que promove as sinceridades em forma de “sincerídio” — e, muitas vezes, pode ser mal interpretado. Sagitário, em si, é um signo boa praça — bonachão, sempre de bem com a galera —, até o momento que a justiça precisa ser colocada em prática.

Ilustração do signo de libra na cor azul claro num fundo azul escuro estrelado
Com ascendente em Libra, Babu foge da indecisão típica do signo e se posiciona em defesa dos seus amigos, mesmo que isso custe alianças no jogo (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)  

Indecisão libriana não faz parte do Mapa de Babu

Por falar em justiça, Babu possui ascendente em Libra — signo do equilíbrio, da balança e da diplomacia. Não à toa, ele é conhecido como o defensor de alguns outros participantes. Ele se manifesta e se posiciona, o que é algo a ser vencido por Libra, que geralmente prefere ficar em cima do muro a ter que defender seu ponto de vista.

Babu é extremamente decidido e prefere perder amigos do que deixar uma injustiça acontecer. Outra temática forte deste ascendente é a causa coletiva — Libra é um signo de Ar e rege as relações. Por isso, é e será muito comum ver o ator liderando discussões ou participando de debates que promovam o bem-estar de todos da casa.

Paredão no BBB 26

Apesar de ser um paredão forte, a participante Sol Vega está na disputa somente por estar: a briga mesmo é entre Sarah Andrade e Babu Santana. E, de acordo com os movimentos astrais e do tarot, o jogo acabará para Sarah Andrade — lembrando que, em se tratando de energia, tudo pode acontecer.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

