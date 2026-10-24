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Azawakh: conheça esse antigo cão de caça que se destaca pela aparência magra e elegante 

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 24/10/26 11h06
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O físico magro do azawakh é uma das características mais marcantes da raça (Imagem: otsphoto | Shutterstock)

O azawakh é uma raça de origem africana, mais especificamente das regiões próximas às fronteiras do norte do Mali e do Níger e das encostas do Vale Azawakh. Segundo o padrão oficial da Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), trata-se de um lebrel descendente de cães representados há milhares de anos nas paredes do Saara Central. Com o avanço da aridez na região, povos pastores-caçadores, como Tuareg, Dahoussahaq e Peul, migraram, acompanhados de seus cachorros, para áreas mais favoráveis do Sahel, especialmente ao longo do vale seco do Azawakh. 

Ligado à cultura desses povos, o azawakh é conhecido como Oska na língua Tuareg. Tradicionalmente, era utilizado na caça de animais como gazelas, lebres e avestruzes. Conforme a CBKC, também ocupava um papel importante como companhia na vida familiar dos nômades. A raça começou a despertar o interesse de entusiastas europeus e teve suas primeiras linhagens exportadas para a Europa a partir de 1968. 

A seguir, conheça algumas das principais características do cachorro da raça azawakh! 

Corpo esbelto e aparência elegante 

O físico do azawakh é uma das características mais marcantes da raça. De acordo com a CBKC, ele apresenta uma aparência particularmente esbelta e elegante, com ossos e músculos perceptíveis sob a pele fina. Seu corpo é alto, estreito e de linhas alongadas, enquanto a cabeça é comprida, fina e bastante estreita. O pescoço também é longo e musculoso, e as pernas são compridas e esguias. 

O porte varia conforme o sexo. Segundo o padrão oficial, os machos medem entre 64 e 74 cm na cernelha e pesam de 20 a 25 kg, enquanto as fêmeas apresentam de 60 a 70 cm e pesam entre 15 e 20 kg. Os olhos são amendoados e podem ser pretos ou âmbar, enquanto as orelhas são finas, caídas e de formato triangular, com as pontas arredondadas. 

A pelagem, por sua vez, é curta, fina e pode ser escassa ou até ausente na região do abdômen. Conforme a CBKC, são admitidas tonalidades de fulvo, do sable-claro ao fulvo-escuro, com ou sem tigrado e com manchas brancas restritas às extremidades. 

Temperamento atento e reservado 

O azawakh costuma combinar atenção e rapidez com um comportamento mais reservado. Segundo a CBKC, o cachorro pode se mostrar distante e cauteloso diante de estranhos. Por outro lado, tende a ser gentil e afetuoso com a família e com as pessoas que aceita em seu círculo de convivência. 

Essa característica está relacionada à própria história da raça, que, durante muito tempo, esteve integrada à rotina dos povos nômades do Sahel, desempenhando funções de caça, proteção contra predadores e companhia. 

Fotografia de um cachorro da raça azawakh, magro e de pernas longas, com pelagem marrom-avermelhada e peito e patas brancos, em pé sobre um terreno de areia clara olhando para a câmera. Ele usa uma coleira vermelha com pingente prateado, e ao fundo há vegetação seca e desfocada.
A aparência naturalmente magra do azawakh não deve ser confundida com falta de saúde (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)

Alimentação e saúde exigem atenção do tutor 

A aparência naturalmente magra do azawakh não deve ser confundida com falta de saúde. O padrão da CBKC descreve a raça como muito esbelta, com musculatura e estrutura óssea visíveis sob a pele. Ao mesmo tempo, considera a magreza geral extrema uma falta desqualificante. Por isso, mudanças acentuadas de peso ou condição corporal devem ser avaliadas por um médico-veterinário. 

Nesse contexto, a alimentação deve ser definida conforme fatores individuais, como idade, peso, nível de atividade e condição de saúde, preferencialmente com orientação veterinária. 

Em relação à saúde, os azawakhs são geralmente cães saudáveis. Além dos cuidados preventivos comuns, como acompanhamento veterinário periódico, vacinação e controle de parasitas, é importante observar alterações físicas e comportamentais e buscar avaliação profissional quando necessário. 

Educação e socialização devem respeitar a personalidade da raça 

Como o azawakh pode ser reservado diante de desconhecidos, a socialização desde jovem ajuda o cachorro a se familiarizar de maneira positiva e gradual com diferentes pessoas, animais, ambientes e situações. Esse processo deve respeitar os limites do animal, sem obrigá-lo a interagir quando demonstrar desconforto. 

Na educação, vale priorizar sessões consistentes e estímulos positivos, criando uma rotina que favoreça a confiança e a boa convivência. Punições e abordagens intimidatórias devem ser evitadas. Também é importante considerar sua origem como lebrel de caça e proporcionar atividades físicas adequadas às condições individuais do cachorro, sempre com segurança. 

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