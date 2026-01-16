Atividade física em família: 5 dicas para fortalecer vínculos e sair do sedentarismo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Transformar o exercício em um momento de conexão é uma das formas mais eficazes de cuidar da saúde enquanto fortalece os relacionamentos. A atividade física em família vai muito além dos benefícios individuais para o corpo, tornando-se uma oportunidade valiosa para criar memórias afetivas e cultivar hábitos saudáveis que podem durar toda a vida.

Quando pais, filhos e demais membros da família se exercitam juntos, estabelecem uma rotina de cumplicidade que impacta positivamente tanto o bem-estar físico quanto emocional de todos os envolvidos.

“Além de melhorar o condicionamento e a saúde cardiovascular, a prática conjunta reduz o estresse, melhora o humor, fortalece os laços familiares, cria momentos de convivência e diálogo”, explica o coordenador do curso de Educação Física do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR), Geovani Rodrigues da Silva.

Pensando nisso, o profissional lista cinco dicas práticas para você começar a incorporar a atividade física em família na sua rotina e aproveitar todos esses benefícios. Confira!

1) Escolha atividades físicas que incluam todas as idades

O primeiro passo é optar por exercícios que possam ser adaptados às diferentes faixas etárias da família. Caminhadas, passeios de bicicleta, jogos recreativos, danças e brincadeiras ao ar livre costumam funcionar bem, justamente por permitirem ajustes de intensidade.

Para crianças pequenas, o ideal é priorizar atividades lúdicas, em forma de brincadeira. Já adolescentes tendem a se engajar mais em desafios, esportes ou circuitos. Quando há idosos, exercícios de baixo impacto, como caminhadas e alongamentos, são os mais indicados.

2) Transforme o exercício em um momento divertido

Para manter todos motivados, especialmente crianças e adolescentes, a atividade física não deve ser encarada como obrigação. Variar as práticas, criar desafios simples e propor metas coletivas ajudam a aumentar o engajamento.

Quando o exercício vira brincadeira ou competição saudável, a adesão é muito maior. Permitir que cada membro da família participe das escolhas também contribui para o sentimento de pertencimento e compromisso.

Praticar alongamento é essencial para uma prática segura (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)

3) Comece devagar e respeite os limites individuais

Outro cuidado essencial é respeitar as particularidades de cada pessoa. Iniciar de forma progressiva, evitar exageros e observar sinais de cansaço excessivo, dor ou desconforto são atitudes fundamentais para prevenir lesões.

Alongamento, hidratação e o uso de roupas e calçados adequados também fazem parte da prática segura. Pessoas sedentárias, idosos ou pessoas que possuem doenças crônicas devem buscar orientação profissional antes de iniciar atividades físicas.

4) Adapte a atividade física à rotina da família

Falta de tempo não precisa ser sinônimo de sedentarismo. Sessões de 20 a 30 minutos já são suficientes para gerar benefícios à saúde, pois o mais importante é a regularidade e o compromisso coletivo, e não necessariamente a duração do exercício.

5) Use a casa e os espaços públicos a seu favor

Não é preciso investir em equipamentos ou academias para se movimentar. Praças, parques, ruas tranquilas e até a sala de casa podem se transformar em ambientes para a prática.

Caminhadas, corridas leves, pega-pega, pular corda, dançar, subir escadas e fazer exercícios com o peso do próprio corpo são exemplos de atividades fáceis de incluir no dia a dia. O essencial é criar o hábito e aproveitar o tempo juntos.

Para Geovani Rodrigues da Silva, a principal dica é mudar o olhar sobre o exercício. “Quando a atividade física é encarada como um momento de convivência, cuidado mútuo e diversão, ela acontece de forma natural”, afirma.

Por João Alécio Mem