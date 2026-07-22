Atividade física: 5 benefícios do yoga e da dança para a saúde

A atividade física é considerada um dos principais fatores de proteção para a saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), adultos devem praticar entre 150 e 300 minutos semanais de atividade física moderada, ou entre 75 e 150 minutos de atividade intensa, além de realizar exercícios de fortalecimento muscular pelo menos duas vezes por semana.

No entanto, o sedentarismo ainda faz parte da rotina de muitos brasileiros e continua sendo um dos principais fatores de risco para doenças crônicas. Além disso, dar o primeiro passo para o início da prática de atividade física ainda é um desafio para muitas pessoas.

De acordo com Carlos Eduardo Suaide Silva, cardiologista do Delboni, marca da Dasa em São Paulo, um dos principais equívocos de quem deseja iniciar uma rotina de exercícios é acreditar que é preciso começar com atividades intensas.

“O benefício da atividade física está na constância, não na intensidade. Muitas pessoas deixam de começar porque imaginam que precisam correr vários quilômetros ou frequentar a academia todos os dias. Modalidades como yoga e dança mostram justamente o contrário: é possível cuidar da saúde com atividades prazerosas, adaptáveis e que respeitam o ritmo de cada pessoa”, afirma.

Embora qualquer movimento seja melhor do que permanecer sedentário, algumas modalidades costumam ser mais indicadas conforme o perfil, os objetivos e as condições de saúde. Segundo o cardiologista, o exercício ideal é aquele que a pessoa consegue manter de forma consistente ao longo do tempo. Entre as opções que podem facilitar a criação desse hábito, estão o yoga e a dança. Abaixo, confira motivos para apostar nessas modalidades!

1. São atividades acessíveis para quem está começando

O yoga e a dança são modalidades que podem ser praticadas por pessoas de diferentes idades e níveis de condicionamento físico, com intensidade e desafios adaptados às necessidades e ao ritmo de cada indivíduo.

“O yoga reúne modalidades com características distintas, desde práticas mais suaves, focadas em respiração, equilíbrio e flexibilidade, até estilos mais dinâmicos. O mesmo ocorre com a dança, que pode incluir desde ritmos recreativos até aulas com maior intensidade cardiovascular. O primeiro passo é criar o hábito. A intensidade vem depois”, explica Carlos Eduardo Suaide Silva.

2. Ajudam a prevenir doenças crônicas

A prática regular de atividade física reduz o risco de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes tipo 2 e obesidade, além de contribuir para o controle da pressão arterial e dos níveis de colesterol e glicemia.

Fortalecimento muscular, mobilidade e equilíbrio são alguns dos benefícios que yoga e dança podem proporcionar (Imagem: BearFotos | Shutterstock)

3. Melhoram o equilíbrio, a força e a flexibilidade

Além do condicionamento físico, essas modalidades fortalecem a musculatura, aumentam a mobilidade e contribuem para a prevenção de quedas e lesões, especialmente com o avanço da idade.

4. Fazem bem para a saúde mental

Movimentar o corpo também ajuda a reduzir o estresse, controlar a ansiedade e melhorar a qualidade do sono. “Os benefícios da atividade física vão muito além da parte cardiovascular. Ela influencia diretamente o bem-estar e a disposição para as atividades do dia a dia”, afirma o médico.

5. Facilitam a criação de um hábito saudável

Escolher uma atividade que gere prazer aumenta as chances de continuidade. “Quando a atividade é agradável, ela deixa de ser uma obrigação e passa a fazer parte da rotina”, diz o cardiologista.

Cuidados antes de iniciar a prática

A atividade física promove diversos benefícios para a saúde, mas é importante sempre respeitar os limites e as características de cada pessoa. “Antes de iniciar uma nova modalidade, especialmente para quem está sedentário ou possui algum fator de risco cardiovascular, a orientação médica é importante para avaliar as condições de saúde e indicar a prática mais adequada. O exercício deve promover saúde, e não gerar lesões ou sobrecarga. O segredo está em começar no seu ritmo, respeitar o próprio corpo e transformar o movimento em um hábito para a vida toda”, conclui Carlos Eduardo Suaide Silva.

Por Bárbara Cheffer