Arroz doce: 3 receitas cremosas e práticas para os dias frios

Quando as temperaturas caem, pratos quentes e cremosos ganham espaço à mesa, e o arroz doce é um dos grandes clássicos dessa temporada. Simples de preparar e cheio de sabor, ele traz aquela sensação de conforto a cada colherada e ainda desperta memórias afetivas. E o melhor: varia entre versões tradicionais e incrementadas sem perder o toque caseiro.
Abaixo, confira 3 receitas irresistíveis de arroz doce cremoso para você aproveitar nos dias frios!
1. Arroz doce com coco ralado
Ingredientes
- 600 ml de água leite
- 1 xícara de chá de leite condensado
- 1 xícara de chá de coco ralado sem açúcar
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de arroz branco
- 1 canela em pau
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o leite com o leite condensado até dissolver completamente. Transfira para uma panela, adicione o coco ralado e leve ao fogo médio por 1 minuto. Acrescente o açúcar e cozinhe por mais 2 minutos. Junte o arroz e a canela em pau e misture. Cozinhe por 30 minutos com a panela semitampada ou até o arroz ficar macio. Desligue o fogo e deixe descansar com a panela fechada por 5 minutos. Sirva em seguida.
2. Arroz doce com doce de leite
Ingredientes
- 1 xícara de chá de arroz branco
- 2 xícaras de chá de água
- 1 l de leite
- 300 g de doce de leite
- 250 g de creme de leite
- 1 canela em pau
- Canela em pó para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela em fogo médio, cozinhe o arroz com a água e a canela em pau até os grãos ficarem macios. Acrescente o leite, abaixe o fogo e cozinhe por mais 15 minutos. Adicione o doce de leite aos poucos, mexendo até dissolver completamente e formar um creme uniforme. Finalize com o creme de leite e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva com a canela em pó.
3. Arroz doce com amêndoas e creme de baunilha
Ingredientes
Arroz
- 200 g de arroz
- 300 ml de água
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 1 pitada de sal
- 2 colheres de chá de raspas de limão
- 1,2 l de leite integral
- 100 g de amêndoas sem pele e picadas
- Amêndoas e canela em pó para servir
Creme de baunilha
- 400 g de creme de leite fresco gelado
- 1/4 de xícara de chá de açúcar
- Essência de baunilha a gosto
Modo de preparo
Arroz
Em uma panela, cozinhe o arroz com água, açúcar, sal e raspas de limão em fogo médio até levantar fervura. Ferva por 3 minutos e acrescente o leite integral. Abaixe o fogo e cozinhe por mais 25 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo, adicione as amêndoas e mexa para incorporar. Reserve.
Creme de baunilha
Em uma batedeira, bata o creme de leite até ficar firme, mas sem deixar virar manteiga. Junte o açúcar e a essência de baunilha e bata rapidamente para incorporar. Misture o arroz doce com o creme de baunilha e sirva com canela em pó e amêndoas.