Arroz de forno: 7 receitas simples e deliciosas para o jantar

O arroz é um ingrediente que está sempre presente na vida dos brasileiros. Além disso, é um carboidrato rico em vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do corpo. Muito versátil, pode ser combinado com outros alimentos e preparado de maneira simples e rápida. Pensando nisso, selecionamos 7 receitas deliciosas de arroz de forno para você preparar. Confira!
Arroz de forno com camarão
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de arroz cozido
- 1/2 xícara de chá de ervilha
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- Floretes de 1 maço de brócolis
- 1/2 xícara de chá de azeitona picada
- 2 xícaras de chá de muçarela ralada
- 500 g de camarão limpo
- 1 dente de alho descascado e picado
- Sal e azeite a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o camarão, tempere com sal e refogue até ficar rosado. Junte a ervilha, o milho-verde, a azeitona e o brócolis e deixe apurar. Desligue o fogo e reserve. Em uma assadeira, coloque o arroz e a mistura com camarão e misture. Polvilhe com muçarela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.
Arroz de forno com salmão
Ingredientes
- 4 xícaras de chá de arroz cozido
- 2 xícaras de chá de salmão cozido e desfiado
- 1 tomate sem sementes e picado
- Raspas de 1 limão-siciliano
- 4 colheres de sopa de castanhas-de-caju picada
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída
- 50 g de creme de leite
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em um refratário, coloque todos os ingredientes e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.
Arroz de forno com frango
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de arroz cozido
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- 1 cebola descascada e picada
- 1/2 xícara de chá de batata-palha
- 2 colheres de sopa de molho de tomate
- 395 g de milho-verde
- 2 tomates sem sementes e picados
- 160 g de requeijão
- 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 1 colher de sopa de óleo
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o arroz e o milho-verde e misture bem. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o tomate, o peito de frango e o molho de tomate e refogue por 4 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Em um refratário, coloque metade do arroz, cubra com o requeijão e distribua o frango sobre ele. Repita o processo até preencher todo o recipiente e finalize com o arroz. Polvilhe com batata-palha e queijo muçarela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.
Arroz de forno com linguiça
Ingredientes
- 1 linguiça defumada cortada em rodelas
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 cebola descascada e picada
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos
- 3 xícaras de chá de arroz cozido
- 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado
- 2 xícaras de chá de queijo muçarela ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Manteiga para untar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e a linguiça e doure. Acrescente o molho de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reduza o fogo e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, junte o arroz, o pimentão e o cheiro-verde e misture bem. Após, transfira a mistura para um refratário untado com manteiga e cubra com o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.
Arroz de forno com presunto e queijo
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de arroz cozido
- 1 cebola descascada e picada
- 1 cenoura descascada e ralada
- 150 g de queijo muçarela cortado em cubos
- 200 g de presunto cortado em cubos
- 1 xícara de chá de ervilha
- 1/5 de xícara de chá de cheiro-verde picado
- 2 xícaras de chá de queijo parmesão ralado
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o arroz, a cebola, a cenoura, o queijo muçarela, a ervilha, o cheiro-verde e o presunto e misture bem. Transfira para um refratário, polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido em temperatura média até o queijo derreter. Sirva em seguida.
Arroz de forno com cogumelo
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de arroz cozido
- 1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado
- 1 xícara de chá de milho-verde
- 1 pimentão vermelho picado
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de páprica doce
- Salsinha para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e aqueça em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e refogue até começar a dourar. Coloque o cogumelo e misture até ficar levemente dourado. Adicione o pimentão vermelho e o milho-verde e misture por alguns minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica doce. Acrescente o arroz cozido e misture bem para incorporar todos os ingredientes. Transfira a mistura para um refratário e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire do forno e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.
Arroz de forno com carne-seca
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de arroz cozido
- 400 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 pimentão verde picado
- 1 tomate picado
- 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e aqueça em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e refogue até dourar levemente. Coloque a carne-seca e misture por alguns minutos. Adicione o pimentão verde e o tomate e misture bem. Tempere com sal e com pimenta-do-reino. Acrescente o arroz cozido e misture até tudo ficar bem incorporado. Desligue o fogo e adicione a salsinha. Transfira a mistura para um refratário, cubra com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.