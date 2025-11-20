Arroz de forno: 7 receitas simples e deliciosas para o jantar

O arroz é um ingrediente que está sempre presente na vida dos brasileiros. Além disso, é um carboidrato rico em vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do corpo. Muito versátil, pode ser combinado com outros alimentos e preparado de maneira simples e rápida. Pensando nisso, selecionamos 7 receitas deliciosas de arroz de forno para você preparar. Confira!

Arroz de forno com camarão

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 xícara de chá de milho-verde

Floretes de 1 maço de brócolis

1/2 xícara de chá de azeitona picada

2 xícaras de chá de muçarela ralada

500 g de camarão limpo

1 dente de alho descascado e picado

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o camarão, tempere com sal e refogue até ficar rosado. Junte a ervilha, o milho-verde, a azeitona e o brócolis e deixe apurar. Desligue o fogo e reserve. Em uma assadeira, coloque o arroz e a mistura com camarão e misture. Polvilhe com muçarela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.

Arroz de forno com salmão

Ingredientes

4 xícaras de chá de arroz cozido

2 xícaras de chá de salmão cozido e desfiado

1 tomate sem sementes e picado

Raspas de 1 limão-siciliano

4 colheres de sopa de castanhas-de-caju picada

de castanhas-de-caju picada 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1 pitada de pimenta-do-reino moída

50 g de creme de leite

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um refratário, coloque todos os ingredientes e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Arroz de forno com frango

Ingredientes

3 xícaras de chá de arroz cozido

1 peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de batata-palha

2 colheres de sopa de molho de tomate

395 g de milho-verde

2 tomates sem sementes e picados

160 g de requeijão

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1 colher de sopa de óleo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o arroz e o milho-verde e misture bem. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o tomate, o peito de frango e o molho de tomate e refogue por 4 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Em um refratário, coloque metade do arroz, cubra com o requeijão e distribua o frango sobre ele. Repita o processo até preencher todo o recipiente e finalize com o arroz. Polvilhe com batata-palha e queijo muçarela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.

Arroz de forno com linguiça (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Arroz de forno com linguiça

Ingredientes

1 linguiça defumada cortada em rodelas

1/2 xícara de chá de molho de tomate

2 colheres de sopa de óleo

1 cebola descascada e picada

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos

vermelho sem sementes e cortado em cubos 3 xícaras de chá de arroz cozido

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

2 xícaras de chá de queijo muçarela ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e a linguiça e doure. Acrescente o molho de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reduza o fogo e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, junte o arroz, o pimentão e o cheiro-verde e misture bem. Após, transfira a mistura para um refratário untado com manteiga e cubra com o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.

Arroz de forno com presunto e queijo

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

1 cebola descascada e picada

1 cenoura descascada e ralada

descascada e ralada 150 g de queijo muçarela cortado em cubos

200 g de presunto cortado em cubos

1 xícara de chá de ervilha

1/5 de xícara de chá de cheiro-verde picado

2 xícaras de chá de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o arroz, a cebola, a cenoura, o queijo muçarela, a ervilha, o cheiro-verde e o presunto e misture bem. Transfira para um refratário, polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido em temperatura média até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Arroz de forno com cogumelo (Imagem: Alex_Karlsson | Shutterstock)

Arroz de forno com cogumelo

Ingredientes

3 xícaras de chá de arroz cozido

1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado

fatiado 1 xícara de chá de milho-verde

1 pimentão vermelho picado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de páprica doce

Salsinha para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e aqueça em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e refogue até começar a dourar. Coloque o cogumelo e misture até ficar levemente dourado. Adicione o pimentão vermelho e o milho-verde e misture por alguns minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica doce. Acrescente o arroz cozido e misture bem para incorporar todos os ingredientes. Transfira a mistura para um refratário e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire do forno e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

Arroz de forno com carne-seca

Ingredientes

3 xícaras de chá de arroz cozido

400 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada

dessalgada, cozida e desfiada 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pimentão verde picado

1 tomate picado

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de salsinha picada

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e aqueça em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e refogue até dourar levemente. Coloque a carne-seca e misture por alguns minutos. Adicione o pimentão verde e o tomate e misture bem. Tempere com sal e com pimenta-do-reino. Acrescente o arroz cozido e misture até tudo ficar bem incorporado. Desligue o fogo e adicione a salsinha. Transfira a mistura para um refratário, cubra com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.