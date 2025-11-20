Variedades

Arroz de forno: 7 receitas simples e deliciosas para o jantar

20/11/25
Arroz de forno com camarão (Imagem: yuda chen | Shutterstock)

O arroz é um ingrediente que está sempre presente na vida dos brasileiros. Além disso, é um carboidrato rico em vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do corpo. Muito versátil, pode ser combinado com outros alimentos e preparado de maneira simples e rápida. Pensando nisso, selecionamos 7 receitas deliciosas de arroz de forno para você preparar. Confira!

Arroz de forno com camarão

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de arroz cozido
  • 1/2 xícara de chá de ervilha
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • Floretes de 1 maço de brócolis
  • 1/2 xícara de chá de azeitona picada
  • 2 xícaras de chá de muçarela ralada
  • 500 g de camarão limpo
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o camarão, tempere com sal e refogue até ficar rosado. Junte a ervilha, o milho-verde, a azeitona e o brócolis e deixe apurar. Desligue o fogo e reserve. Em uma assadeira, coloque o arroz e a mistura com camarão e misture. Polvilhe com muçarela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.

Arroz de forno com salmão

Ingredientes

  • 4 xícaras de chá de arroz cozido
  • 2 xícaras de chá de salmão cozido e desfiado
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • Raspas de 1 limão-siciliano
  • 4 colheres de sopa de castanhas-de-caju picada
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída
  • 50 g de creme de leite
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em um refratário, coloque todos os ingredientes e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Arroz de forno com frango

Ingredientes

  • 3 xícaras de chá de arroz cozido
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1/2 xícara de chá de batata-palha
  • 2 colheres de sopa de molho de tomate
  • 395 g de milho-verde
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 160 g de requeijão
  • 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • 1 colher de sopa de óleo
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o arroz e o milho-verde e misture bem. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o tomate, o peito de frango e o molho de tomate e refogue por 4 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Em um refratário, coloque metade do arroz, cubra com o requeijão e distribua o frango sobre ele. Repita o processo até preencher todo o recipiente e finalize com o arroz. Polvilhe com batata-palha e queijo muçarela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.

Travessa branca com arroz de forno coberto com queijo em cima de tábua
Arroz de forno com linguiça (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Arroz de forno com linguiça

Ingredientes

  • 1 linguiça defumada cortada em rodelas
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos
  • 3 xícaras de chá de arroz cozido
  • 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado
  • 2 xícaras de chá de queijo muçarela ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e a linguiça e doure. Acrescente o molho de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reduza o fogo e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, junte o arroz, o pimentão e o cheiro-verde e misture bem. Após, transfira a mistura para um refratário untado com manteiga e cubra com o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.

Arroz de forno com presunto e queijo

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de arroz cozido
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 150 g de queijo muçarela cortado em cubos
  • 200 g de presunto cortado em cubos
  • 1 xícara de chá de ervilha
  • 1/5 de xícara de chá de cheiro-verde picado
  • 2 xícaras de chá de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o arroz, a cebola, a cenoura, o queijo muçarela, a ervilha, o cheiro-verde e o presunto e misture bem. Transfira para um refratário, polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido em temperatura média até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Arroz de forno com cogumelo servido em travessa branca de cerâmica em cima de mesa de madeira
Arroz de forno com cogumelo (Imagem: Alex_Karlsson | Shutterstock)

Arroz de forno com cogumelo

Ingredientes

  • 3 xícaras de chá de arroz cozido
  • 1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado
  • 1 xícara de chá de milho-verde
  • 1 pimentão vermelho picado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • Salsinha para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e aqueça em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e refogue até começar a dourar. Coloque o cogumelo e misture até ficar levemente dourado. Adicione o pimentão vermelho e o milho-verde e misture por alguns minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica doce. Acrescente o arroz cozido e misture bem para incorporar todos os ingredientes. Transfira a mistura para um refratário e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire do forno e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

Arroz de forno com carne-seca

Ingredientes

  • 3 xícaras de chá de arroz cozido
  • 400 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 pimentão verde picado
  • 1 tomate picado
  • 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e aqueça em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e refogue até dourar levemente. Coloque a carne-seca e misture por alguns minutos. Adicione o pimentão verde e o tomate e misture bem. Tempere com sal e com pimenta-do-reino. Acrescente o arroz cozido e misture até tudo ficar bem incorporado. Desligue o fogo e adicione a salsinha. Transfira a mistura para um refratário, cubra com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

