Aquário: descubra a regência e co-regência do signo 

Na astrologia, o planeta regente governa a energia principal de um signo, expressando seus valores e motivações. Por sua vez, o co-regente complementa essa influência, aprofundando e equilibrando a forma como o nativo se expressa. No caso de Aquário, seu regente é Urano, enquanto o co-regente é Saturno.

Conforme a astróloga Thaís Mariano, na astrologia tradicional, Saturno é o regente de Aquário, pois o planeta Urano não era conhecido no início dos estudos astrológicos. Na moderna, Saturno se tornou co-regente, porque os seus arquétipos seguem fazendo sentido para o signo.

Urano (regente moderno)

Urano traz para Aquário a energia transformadora que impulsiona mudanças e rompe com o convencional (Imagem: Buradaki | Shutterstock)

Urano representa a inovação, a liberdade, o futuro e consciência coletiva. Ele confere ao aquariano um caráter visionário e progressista, impulsionando a quebra de padrões, o questionamento e a necessidade de evolução.

Segundo a astróloga, essa influência faz com que o signo de Aquário busque mudanças que tenham coerência com o avanço da humanidade. “Por isso, está ligado à ciência, tecnologia, redes, grupos e causas humanitárias”, complementa.

No plano psicológico, a influência de Urano reforça a autenticidade, a independência e os desapego de padrões emocionais rígidos. Entretanto, Thaís Mariano alerta que isso pode trazer desafios para os aquarianos, como imprevisibilidade e distanciamento social.

Saturno (regente tradicional/co-regente)

A influência de Saturno traz senso crítico e racionalidade para as ideias progressistas de Aquário (Imagem: George Toubalis | Shutterstock)

Saturno oferece estrutura aos impulsos de Urano, impulsionando a seriedade, o senso crítico e a postura racional de Aquário. Isso explica o motivo do signo analisar as estruturas sociais antes de propor mudanças. “Saturno representa o tempo, a disciplina, a responsabilidade e os limites necessários para que as ideias inovadoras de Aquário se tornem concretas e sustentáveis”, pontua a astróloga.

Em relação ao plano psicológico, Saturno ensina para Aquário que a liberdade não é a ausência de limites, mas, sim, a consciência deles, o que fortalece o compromisso ético e coletivo do signo.

A união entre os planetas permite que Aquário combine inovação com responsabilidade, promovendo transformações profundas e duradouras.