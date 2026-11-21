Em 21 de novembro, a Igreja Católica celebra a Apresentação de Nossa Senhora ao Templo, uma data que recorda um importante acontecimento da infância da Virgem Maria. Segundo a tradição cristã, relatada no Protoevangelho de Tiago, texto apócrifo, Maria ainda era criança quando foi levada por seus pais, São Joaquim e Santa Ana, ao Templo de Jerusalém, onde teria sido educada na fé e na dedicação a Deus.

“[…] Quando completou três anos, Joaquim disse: ‘Chame as meninas hebreias, virgens, e que, duas a duas, tomem uma lâmpada acesa para que a menina [Maria] não olhe para trás e seu coração se prenda por algo fora do Templo de Deus’. E assim foi feito e subiram ao Templo do Senhor. Então o sacerdote a recebeu, a beijou e abençoou-a. E disse [à Maria]: ‘O Senhor engrandeceu o teu nome diante de todas as gerações. No final dos tempos, manifestará em ti Sua redenção aos filhos de Israel’. Então fez [Maria] sentar-se no terceiro degrau do altar, e o Senhor derramou Sua graça sobre ela. Ela dançou e cativou toda a casa de Israel”, diz o Protoevangelho de Tiago.

A celebração tem suas origens no século VI, associada à dedicação da Igreja de Santa Maria Nova, em Jerusalém, por volta do ano 543. Desde então, a festividade passou a ser celebrada no Oriente cristão, como uma forma de homenagear a Virgem Maria por sua entrega a Deus e sua importância na história da salvação, exaltando Jesus Cristo por meio daquela que dedicou sua vida a servi-lo.

Abaixo, confira orações para celebrar a Apresentação de Nossa Senhora ao Templo!

1. Oração para Nossa Senhora da Apresentação

Ó, Maria, assim como foste consagrada a Deus, faça de nós, homens e mulheres, consagrados da mesma forma. Não queremos nos consagrar só a Deus, mas também a ti, porque reconhecemos que tu és um caminho perfeito para Cristo Jesus. Amém.

Orações celebram a Apresentação de Nossa Senhora ao Templo (Imagem: Doidam 10 | Shutterstock)

2. Oração para glorificar a Apresentação de Nossa Senhora

Maria, Nossa Senhora da Apresentação,

que, ainda criança, subistes ao Templo

para vos consagrar inteiramente a Deus,

praticando assim o ato do amor-entrega,

o mais agradável ao Senhor;

Seja-vos também agradável a nossa homenagem,

a nossa entrega ao vosso coração de Mãe.

Consagrastes ao Senhor, ó, Rainha do Céu,

o vosso espírito e o vosso coração,

o vosso corpo e todo o vosso ser pelo sacrifício total,

o mais generoso e desinteressado,

pela mais solene imolação.

Nós, aqui na terra, nos unimos aos anjos

que assistiram à vossa oferta de amor.

que é como um sinal da entrega

que todos devemos fazer ao Senhor.

Por isso, cantamos as glórias da vossa apresentação.

Amém.

3. Oração para proteção

Santíssima Infância de Maria, diante da qual os Anjos se prostram tomados de admiração, repetindo num transporte de amor: “Reinai, reinai eternamente sobre nós, bem como o vosso Divino Filho”, em consideração dos testemunhos de submissão e homenagem dos bem-aventurados espíritos que rodearam o vosso berço, reconhecendo em vós a sua futura soberana, dignai-vos obter-me do Altíssimo a graça que eu desejo com tanto ardor. Amém.

4. Oração para intercessão de Nossa Senhora da Apresentação

Ó, Santíssima Virgem Maria, que fostes apresentada no Templo, iluminando o caminho com vossa dedicação e pureza desde a mais tenra idade, nós vos invocamos com reverência e amor. Sob o título de Nossa Senhora da Apresentação, recordamos vosso sacrifício jubiloso e a entrega total à vontade divina, que são faróis de inspiração para todos nós que buscamos viver uma vida de consagração a Deus.

Imploramos, ó, Mãe Santíssima, que intercedais por nós perante vosso Filho, para que possamos, com a vossa ajuda, dedicar nossas vidas ao serviço do Senhor com um coração puro e uma vontade inabalável. Que a memória de vossa apresentação nos inspire a renovar nossos próprios votos de fé, esperança e caridade.

Concedei-nos, por vossa poderosa intercessão, a graça de uma fé profunda e ativa, que nos mova a oferecer nossos dons e talentos em prol do Reino dos Céus. Inspirai-nos a seguir vossos passos, aceitando alegremente as responsabilidades que nos são confiadas e enfrentando com coragem e confiança os desafios que surgem em nosso caminho.

Ó, Virgem da Apresentação, guiai nossas ações e decisões, para que tudo o que fazemos possa ser um reflexo de vossa obediência e amor ao Pai. Ajudai-nos a ser instrumentos de Deus, levando luz onde há trevas, e amor onde reina o desamor.

Por vossa materna intercessão, que possamos alcançar a santidade, vivendo cada dia mais perto de Cristo e irradiando a sua paz e alegria a todos ao nosso redor. Que nossa vida seja uma contínua oferta a Deus, marcada pelo serviço fiel e pelo testemunho de uma fé viva.

Amém.