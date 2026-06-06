Aprenda a se conectar com a energia do planeta regente de cada dia da semana

Alguns dias podem parecer mais produtivos, enquanto outros favorecem o descanso, os relacionamentos ou a introspecção. Na astrologia, cada dia da semana é associado a um planeta específico, e conectar-se com essa energia pode ajudar a aproveitar melhor as oportunidades e os desafios que surgem ao longo da rotina.

A seguir, conheça o planeta regente de cada dia e descubra formas simples de entrar em sintonia com sua influência!

Segunda-feira: Lua

A Lua é ligada às emoções, à intuição, à família e ao mundo interior (Imagem: MSK1992 | Shutterstock)

A segunda-feira é regida pela Lua, astro ligado às emoções, à intuição, à família e ao mundo interior. Este é um bom dia para cuidar da casa, fortalecer vínculos afetivos e prestar atenção aos sentimentos.

Como se conectar: reserve alguns minutos para refletir sobre suas emoções, escreva em um diário ou faça algo que traga conforto e acolhimento.

Terça-feira: Marte

A energia de Marte favorece decisões, desafios e atividades que exigem determinação (Imagem: Dima Zel | Shutterstock)

Marte é o planeta da ação, da coragem e da iniciativa. Sua energia favorece decisões, desafios e atividades que exigem determinação.

Como se conectar: pratique exercícios físicos, resolva pendências importantes e dê início àquele projeto que está esperando uma oportunidade para sair do papel.

Quarta-feira: Mercúrio

Mercúrio rege a comunicação, os estudos, as negociações e as trocas de informação (Imagem: 24K-Production | Shutterstock)

Mercúrio rege a comunicação, os estudos, as negociações e as trocas de informação. É um excelente dia para reuniões, conversas importantes e aprendizado.

Como se conectar: leia um livro, faça um curso, escreva, compartilhe ideias e mantenha a mente aberta para novos conhecimentos.

Quinta-feira: Júpiter

Júpiter está associado à expansão, à prosperidade, à sabedoria e à confiança (Imagem: Think_About_Life | Shutterstock)

Júpiter está associado à expansão, à prosperidade, à sabedoria e à confiança. Sua energia favorece planos de longo prazo e o desenvolvimento pessoal.

Como se conectar: pratique a gratidão, faça planejamentos, estude temas que ampliem sua visão de mundo e reflita sobre seus objetivos.

Sexta-feira: Vênus

Vênus é o planeta do amor, da beleza, dos prazeres e dos relacionamentos (Imagem: Vladi333 | Shutterstock)

A sexta-feira é regida por Vênus, planeta do amor, da beleza, dos prazeres e dos relacionamentos. É um dia ideal para cuidar da autoestima e da vida afetiva.

Como se conectar: invista em autocuidado, passe tempo com quem você ama, aprecie a arte, a música ou qualquer atividade que desperte prazer e bem-estar.

Sábado: Saturno

Saturno simboliza responsabilidade, disciplina, maturidade e construção (Imagem: Beyond Space | Shutterstock)

Saturno simboliza responsabilidade, disciplina, maturidade e construção. Sua energia ajuda a colocar a vida em ordem e assumir compromissos importantes.

Como se conectar: organize tarefas, revise metas, cuide das finanças e dedique-se a atividades que exijam foco e comprometimento.

Domingo: Sol

O Sol está ligado à vitalidade, à criatividade e à expressão da identidade (Imagem: Nazarii_Neshcherenskyi | Shutterstock)

O domingo é regido pelo Sol, astro ligado à vitalidade, à criatividade e à expressão da identidade. É um dia para recarregar as energias e celebrar quem você é.

Como se conectar: faça algo que traga alegria, passe tempo com pessoas queridas, desenvolva seus talentos e permita-se brilhar sem medo de mostrar sua essência.

Um ritual simples para todos os dias

Uma forma prática de trabalhar a energia planetária é começar o dia dedicando alguns minutos à intenção relacionada ao planeta regente. Você pode acender uma vela, fazer uma oração, meditar ou simplesmente refletir sobre as qualidades que deseja desenvolver naquele dia. Ao alinhar suas ações com os ciclos simbólicos da astrologia, você pode trazer mais consciência para a rotina e transformar atividades simples em momentos de conexão e autoconhecimento.