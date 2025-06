Aprenda a preparar o vinho quente perfeito para a sua festa junina

Com as celebrações juninas tomando conta das noites frias, é hora de resgatar tradições que aquecem o corpo. Em meio às danças e sabores típicos, uma bebida se destaca por seu aroma envolvente e gosto acolhedor: o vinho quente. Preparado com frutas e especiarias, ele é presença garantida nas festas. No entanto, a escolha do vinho faz toda a diferença no resultado.

Muito utilizados nas festas juninas, os vinhos de garrafão, ou aqueles “de mesa”, são bebidas alcoólicas mistas ou feitas com uvas que não são próprias para a produção de vinhos, como a espécie Vitis labrusca. Além disso, podem favorecer a ressaca no dia seguinte.

Vinhos acessíveis e de boa qualidade para o vinho quente

Segundo Kruver Batista, sommelier com mais de 15 anos de experiência na área, há no mercado vinhos coloniais de pequenos produtores e de mesa de melhor qualidade, com preços acessíveis e que fazem toda a diferença na receita.

“Não é preciso gastar muito para ter um vinho quente gostoso e sem ressaca no dia seguinte. O ideal é escolher vinhos feitos 100% de uva, sem misturas de outras frutas ou açúcar adicionado”, explica.

As uvas Cabernet Sauvignon, Merlot e Tempranillo são as mais recomendadas para o preparo. Ambas conferem corpo, aroma e sabor ao vinho quente, resistindo bem ao calor e harmonizando com as especiarias.

Outra dica para evitar a ressaca no dia seguinte é não esquecer de se hidratar e beber com moderação.

Vinho quente (Imagem: AtlasStudio | Shutterstock)

Receita de vinho quente

A seguir, confira uma receita clássica de vinho quente com o toque do sommelier, que faz questão de incluir especiarias frescas e casca de laranja para equilibrar o sabor:

Ingredientes

1 garrafa de vinho tinto (Uvas Cabernet ou Merlot)

(Uvas Cabernet ou Merlot) 100 ml de água

1 pedaço pequeno de gengibre cortado em fatias

4 canelas em pau

6 cravos-da-índia

4 colheres de sopa de açúcar (ajuste a gosto)

1 maçã cortada em cubos

Casca de 1 laranja (sem a parte branca)

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o gengibre, as canelas, os cravos-da-índia e a casca de laranja. Leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione o açúcar e mexa até dissolver. Acrescente o vinho tinto e a maçã. Aqueça sem deixar ferver para não evaporar o álcool. Desligue o fogo e sirva ainda quente.

Com essa receita dá para manter a tradição junina, mas com um toque de sofisticação e qualidade no copo. “Mesmo em receitas populares, a escolha do vinho certo faz toda a diferença”, reforça Kruver Batista.

Por Rodrigo Almeida