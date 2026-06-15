Quando a comida não cai bem e surgem sintomas como sensação de estômago pesado, estufamento, azia ou desconforto abdominal, os chás caseiros podem ser grandes aliados para aliviar a indigestão. Isso porque as ervas utilizadas nessas bebidas contêm compostos naturais que ajudam a estimular a digestão, reduzir a formação de gases e promover o relaxamento do trato gastrointestinal.
Abaixo, aprenda 3 receitas de chá caseiro para melhorar a indigestão!
1. Chá de hortelã, gengibre, limão e mel para melhorar a indigestão
Ingredientes
- 500 ml de água
- 10 folhas de hortelã
- 2 cm de gengibre fatiado
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo
Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre e deixe cozinhar por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo e acrescente as folhas de hortelã. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe a bebida, adicione o suco de limão e misture bem. Adoce com mel e sirva morno.
2. Chá de boldo, alecrim e hortelã
Ingredientes
- 500 ml de água
- 5 folhas de boldo
- 1 colher de chá de folhas de alecrim
- 10 folhas de hortelã
Modo de preparo
Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o boldo, o alecrim e a hortelã. Tampe e deixe os ingredientes em infusão por cerca de 10 minutos. Coe e sirva morno logo após o preparo.
3. Chá de capim-limão, camomila e erva-doce
Ingredientes
- 500 ml de água
- 1 colher de sopa de capim-limão picado
- 1 colher de sopa de flores secas de camomila
- 1 colher de chá de sementes de erva-doce
Modo de preparo
Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o capim-limão, a camomila e a erva-doce. Tampe e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe o chá e sirva morno.