Ano-Novo: veja como cada signo gosta de celebrar a virada

Cada nativo comemora o Ano-Novo de um jeito diferente (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
O Ano-Novo é um momento de renovação, celebração e reflexão para muitas pessoas. As tradições variam pelo mundo, com festas, rituais e resoluções que simbolizam um novo começo. Neste contexto, a astrologia pode trazer um toque especial para essas celebrações, influenciando a maneira como cada signo escolhe saudar o ano que chega. Há nativos que gostam de festas animadas, enquanto outros preferem momentos tranquilos de introspecção e rituais simbólicos. 

Abaixo, Nanda Silveira, influenciadora e especialista em esoterismo, explica como cada signo aproveita a virada do ano. Confira!

Áries

Ilustração em vermelho neon do signo de Áries em um fundo preto
Os arianos são a energia da festa de Ano-Novo (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Os arianos são a energia da festa e pura adrenalina. Antes mesmo da contagem regressiva, eles já estão animados, organizando a festa e puxando os amigos para celebrarem com intensidade. Eles adoram virar o ano com muita emoção.

Touro

Ilustração em vermelho neon do signo de Touro em um fundo preto
Os taurinos buscam tranquilidade e uma boa refeição na virada do ano (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Conforto em primeiro lugar é o lema dos taurinos. No Ano-Novo, eles buscam tranquilidade e boa comida. É comum vê-los aproveitando a ceia no cantinho mais confortável da festa e se perguntando por que não podem fazer a contagem regressiva mais cedo.

Gêmeos

Ilustração em vermelho neon do signo de Gêmeos em um fundo preto
Os geminianos aproveitam a festa da virada de ano para fazer amizades (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Os geminianos fazem amizade com todo mundo da festa. Comunicativos, tiram muitas fotos e criam diversos planos para depois da virada.

Câncer

Ilustração em vermelho neon do signo de Câncer
Os cancerianos vivem o Ano-Novo com emoção e intensidade (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

O canceriano é a própria emoção em pessoa. Ele vive o Ano-Novo com intensidade emocional. É aquele que abraça, agradece e até chora antes mesmo da meia-noite.

Leão

Ilustração em vermelho neon do signo de Leão em um fundo preto
Os leoninos chegam na festa para ser o centro das atenções (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Os leoninos são o centro da atenção na festa de Ano-Novo. Chegam brilhando e prontos para ser o destaque da noite. Além disso, escolhem a trilha sonora e marcam presença.

Virgem

Ilustração em vermelho neon do signo de Virgem em um fundo preto
Os virginianos planejam cada etapa da festa da virada de ano (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Os virginianos são os organizadores da festa. Práticos e detalhistas, geralmente planejam tudo para sair do jeitinho perfeito que eles pensaram. Mesmo durante a celebração, estão ajustando as metas para o próximo ano.

Libra

Ilustração em vermelho neon do signo de Libra em um fundo preto
Os librianos aproveitam para socializar e buscar um romance (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Esses socializam como ninguém! Os librianos aproveitam o clima social da festa, garantindo que todo mundo esteja bem, mas de olho em um brinde especial com o crush. Para eles, virada com romance é sempre melhor!

Escorpião

Ilustração em vermelho neon do signo de Escorpião em um fundo preto
Os escorpianos refletem sobre metas e o que devem deixar para trás (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Os misteriosos do rolê. Os escorpianos são aqueles que ficam com o drink na mão observando tudo e refletindo sobre o que deixar para trás e o que conquistar no ano seguinte. Mas, claro, sempre no estilo.

Sagitário

Ilustração em vermelho neon do signo de Sagitário em um fundo preto
Os sagitarianos contagiam a festa com sua animação (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Os sagitarianos contagiam a festa com seu entusiasmo, pulando as sete ondas, inventando um rolê de última hora e, de quebra, ainda dá um jeito de filosofar sobre como a vida é incrível. Além disso, sempre dá um abração em todo mundo e fica horas planejando a viagem em grupo para o ano seguinte.

Capricórnio

Ilustração em vermelho neon do signo de Capricórnio em um fundo preto
Os capricornianos definem metas claras para o próximo ano (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Os capricornianos são os que provavelmente trabalharam até as últimas horas, mas chegaram na festa com metas claras para 2026. Estão ali focados e reservados, mas sem perder o charme no brinde.

Aquário

Ilustração em vermelho neon do signo de Aquário em um fundo preto
Os aquarianos gostam de filosofar sobre o real significado do Ano-Novo (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Os aquarianos sempre estão tentando convencer a galera a fazer algo fora do comum ou filosofando sobre o que o Ano-Novo realmente significa. Provavelmente não irá para a festa de roupa branca clássica, mas, se for, dará um jeito de dar um toque de personalidade ao look.

Peixes

Ilustração em vermelho neon do signo de Peixes
Os piscianos sonham alto e ficam emocionados com o Ano-Novo (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

O pisciano viverá a vibe mágica da virada, fazendo mil desejos e, se bobear, emocionado pensando em como tudo pode ser maravilhoso. Ele sempre sonha alto com o ano seguinte.

Por Lucas Siciliano

