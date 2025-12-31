Ano-Novo: veja como cada signo gosta de celebrar a virada

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Ano-Novo é um momento de renovação, celebração e reflexão para muitas pessoas. As tradições variam pelo mundo, com festas, rituais e resoluções que simbolizam um novo começo. Neste contexto, a astrologia pode trazer um toque especial para essas celebrações, influenciando a maneira como cada signo escolhe saudar o ano que chega. Há nativos que gostam de festas animadas, enquanto outros preferem momentos tranquilos de introspecção e rituais simbólicos.

Abaixo, Nanda Silveira, influenciadora e especialista em esoterismo, explica como cada signo aproveita a virada do ano. Confira!

Áries

Os arianos são a energia da festa de Ano-Novo (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Os arianos são a energia da festa e pura adrenalina. Antes mesmo da contagem regressiva, eles já estão animados, organizando a festa e puxando os amigos para celebrarem com intensidade. Eles adoram virar o ano com muita emoção.

Touro

Os taurinos buscam tranquilidade e uma boa refeição na virada do ano (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Conforto em primeiro lugar é o lema dos taurinos. No Ano-Novo, eles buscam tranquilidade e boa comida. É comum vê-los aproveitando a ceia no cantinho mais confortável da festa e se perguntando por que não podem fazer a contagem regressiva mais cedo.

Gêmeos

Os geminianos aproveitam a festa da virada de ano para fazer amizades (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Os geminianos fazem amizade com todo mundo da festa. Comunicativos, tiram muitas fotos e criam diversos planos para depois da virada.

Câncer

Os cancerianos vivem o Ano-Novo com emoção e intensidade (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

O canceriano é a própria emoção em pessoa. Ele vive o Ano-Novo com intensidade emocional. É aquele que abraça, agradece e até chora antes mesmo da meia-noite.

Leão

Os leoninos chegam na festa para ser o centro das atenções (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Os leoninos são o centro da atenção na festa de Ano-Novo. Chegam brilhando e prontos para ser o destaque da noite. Além disso, escolhem a trilha sonora e marcam presença.

Virgem

Os virginianos planejam cada etapa da festa da virada de ano (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Os virginianos são os organizadores da festa. Práticos e detalhistas, geralmente planejam tudo para sair do jeitinho perfeito que eles pensaram. Mesmo durante a celebração, estão ajustando as metas para o próximo ano.

Libra

Os librianos aproveitam para socializar e buscar um romance (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Esses socializam como ninguém! Os librianos aproveitam o clima social da festa, garantindo que todo mundo esteja bem, mas de olho em um brinde especial com o crush. Para eles, virada com romance é sempre melhor!

Escorpião

Os escorpianos refletem sobre metas e o que devem deixar para trás (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Os misteriosos do rolê. Os escorpianos são aqueles que ficam com o drink na mão observando tudo e refletindo sobre o que deixar para trás e o que conquistar no ano seguinte. Mas, claro, sempre no estilo.

Sagitário

Os sagitarianos contagiam a festa com sua animação (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Os sagitarianos contagiam a festa com seu entusiasmo, pulando as sete ondas, inventando um rolê de última hora e, de quebra, ainda dá um jeito de filosofar sobre como a vida é incrível. Além disso, sempre dá um abração em todo mundo e fica horas planejando a viagem em grupo para o ano seguinte.

Capricórnio

Os capricornianos definem metas claras para o próximo ano (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Os capricornianos são os que provavelmente trabalharam até as últimas horas, mas chegaram na festa com metas claras para 2026. Estão ali focados e reservados, mas sem perder o charme no brinde.

Aquário

Os aquarianos gostam de filosofar sobre o real significado do Ano-Novo (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Os aquarianos sempre estão tentando convencer a galera a fazer algo fora do comum ou filosofando sobre o que o Ano-Novo realmente significa. Provavelmente não irá para a festa de roupa branca clássica, mas, se for, dará um jeito de dar um toque de personalidade ao look.

Peixes

Os piscianos sonham alto e ficam emocionados com o Ano-Novo (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

O pisciano viverá a vibe mágica da virada, fazendo mil desejos e, se bobear, emocionado pensando em como tudo pode ser maravilhoso. Ele sempre sonha alto com o ano seguinte.

Por Lucas Siciliano