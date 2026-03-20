Ano Novo Astrológico: período abre poderoso portal de renovação e ação consciente

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O início do Ano Novo Astrológico, que ocorre no equinócio de outono de 2026 no Hemisfério Sul, em 20 de março, às 11h45, vai além da simples mudança de estação: marca a abertura de um poderoso portal energético, trazendo uma atmosfera propícia para novos começos, redefinições de rumo e atitudes mais direcionadas ao que se deseja construir ao longo do novo ciclo.

Neste momento, o Sol ingressa no grau zero de Áries, dando início a um novo ciclo astrológico. Regido simbolicamente por Marte, esse período traz à tona o arquétipo do guerreiro, associado à ação, coragem, direção e força para iniciar caminhos inéditos.

Início de um novo ciclo energético

Sob a ótica da tradição cabalística, Marte está ligado à esfera de Geburah, na Árvore da Vida, que representa atributos como disciplina, justiça, limites, foco e precisão. Trata-se de uma energia que organiza, corta excessos e direciona a vontade para ações mais conscientes e alinhadas.

Além disso, Marte também simboliza iniciativa, assertividade, impulso e vitalidade, despertando no indivíduo a capacidade de agir, decidir e conquistar novos espaços. Dentro desse contexto, Áries representa o começo, o impulso inicial, enquanto Escorpião, também regido pelo mesmo planeta, está ligado à transformação profunda e ao poder de regeneração.

Esse período convida a um movimento interno importante: assumir a própria força, estabelecer limites saudáveis e agir com clareza, coragem e responsabilidade sobre o próprio caminho.

A Lua Nova fortalece intenções e abre espaço para mudanças (Imagem: SN VFX | Shutterstock)

Lua Nova potencializa novos começos

Outro ponto de destaque é a Lua Nova em Áries, que ocorreu em 18 de março, intensificando ainda mais a energia de início, manifestação e coragem. Esse alinhamento potencializa a capacidade de plantar novas intenções e dar os primeiros passos em direção a mudanças concretas.

Força espiritual por trás do novo ciclo

Dentro da visão cabalística, o momento também é regido por forças simbólicas representadas por letras sagradas. A letra Hei (ה), associada à constelação de Áries, amplia a percepção espiritual, despertando a consciência e expandindo a visão sobre aquilo que se deseja manifestar. A letra Dalet (ד), ligada a Marte, representa uma porta de acesso, um portal que permite estruturar, semear e materializar projetos, utilizando de forma consciente os recursos disponíveis.

A combinação dessas forças transforma este período em um verdadeiro portal energético de criação, onde a expansão da consciência encontra a ação prática, permitindo que ideias ganhem forma, direção e realização.

A mensagem central deste ciclo é clara: é tempo de plantar intenções com clareza, agir com coragem e transformar ideias em realidade, utilizando a força disponível de forma consciente e direcionada.

Por Kathya Milice

Psicanalista acadêmica, sacerdotisa e mestra do Comando Santa Esmeralda. Atua como diretora do conselho administrativo do Consciência Suprema Una, onde desenvolve cursos, palestras e métodos voltados ao autoconhecimento e à expansão da consciência.