Ano Novo Astrológico 2026: rituais para renovar a energia

Todos os anos, por volta de 20 de março, o céu marca um momento simbólico importante: o Sol se despede de Peixes e ingressa em Áries, marcando o início do chamado Ano Novo Astrológico. Diferente da mudança de calendário celebrada em 1º de janeiro, esse momento está diretamente ligado aos ciclos naturais da Terra e ao movimento do Sol no Zodíaco.

De acordo com a taróloga do Astrolink, Antonella Aylen, a data ocorre próxima ao equinócio, quando dia e noite voltam a ter praticamente a mesma duração, simbolizando um ponto de equilíbrio na natureza e reforçando a ideia de que a vida se organiza em ciclos de encerramento e renovação.

Na Astrologia, Áries representa o primeiro impulso da vida, a energia que inaugura novos caminhos. É o signo associado à iniciativa, à coragem e à capacidade de transformar ideias em ação. Por isso, a chegada do Sol em Áries costuma ser interpretada como um período propício para começos, mudanças de direção e decisões importantes.

Um ciclo marcado pela energia de Marte

O Ano Novo Astrológico de 2026 traz ainda uma característica particular: simbolicamente, este ciclo será regido por Marte, planeta associado à ação, ao movimento e à determinação.

Quando Marte ganha destaque no céu, as energias tendem a se manifestar de forma mais dinâmica e intensa. Esse tipo de configuração costuma favorecer períodos de decisão, iniciativa e avanço em projetos que já vinham sendo planejados ou amadurecidos ao longo do tempo.

Mais do que representar conflito, a energia marciana está relacionada à capacidade de agir com coragem, assumir protagonismo e dar forma concreta a ideias que antes estavam apenas no campo da intenção.

Rituais de renovação no Ano Novo Astrológico

Em diversas tradições simbólicas, o período do Ano Novo Astrológico também é considerado especialmente favorável para a realização de rituais de intenção e renovação. A proposta desses rituais é simples: encerrar simbolicamente aquilo que já cumpriu sua função e direcionar energia e atenção para os novos caminhos que se deseja construir ao longo do ciclo que começa.

O ritual promove a liberação do que já não faz sentido, trazendo leveza emocional e abrindo espaço para novos ciclo (Imagem: agoi2 | Shutterstock)

1. Ritual de encerramento e liberação

Materiais

Lápis e papel

Uma vela violeta (ou branca)

Sal grosso

Um prato

Modo de fazer

Coloque o prato à sua frente e desenhe um círculo de sal grosso sobre ele. Em seguida, escreva no papel tudo aquilo que deseja deixar para trás: situações, emoções, padrões de pensamento ou relações que já não fazem mais sentido.

Depois de escrever, acenda a vela e coloque-a no centro do círculo de sal. Com cuidado, utilize a chama da vela para queimar o papel, usando um recipiente resistente ao calor para evitar acidentes. Deixe a vela queimar completamente. Ao final, descarte as cinzas do papel e os restos da vela no lixo, simbolizando que tudo aquilo foi deixado no passado.

2. Ritual do Ano Novo Astrológico para abrir novos caminhos

Materiais

Lápis e papel

Uma vela laranja

Sal grosso

Sementes (de qualquer tipo)

Mel

Um prato

Modo de fazer

Coloque o prato à sua frente e desenhe um círculo de sal grosso sobre ele. Sobre o círculo, faça um pequeno caminho utilizando sementes e finalize com um toque de mel, simbolizando crescimento, fertilidade e abundância.

No papel, escreva aquilo que deseja manifestar neste novo ciclo, sempre no tempo presente, como se a realidade já estivesse acontecendo. Exemplo: “Tenho meu novo trabalho” ou “Vivo um período de crescimento e realização”.

Coloque o papel embaixo do prato e acenda a vela laranja dentro do círculo de sal. Deixe que a vela derreta completamente. Depois disso, guarde o papel em um lugar especial ou enterre-o na terra junto com algumas sementes e um pouco de mel, simbolizando o crescimento das intenções plantadas. Por fim, descarte os restos da vela.

Por Manuella dos Santos Tavares