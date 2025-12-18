Ano de Marte: veja como o planeta influenciará 2026

O ano de 2026 será marcado pela influência de Marte, planeta que simboliza movimento, coragem, impulso e ação direta. Essa regência aponta para um período de intensidade, no qual decisões não poderão mais ser adiadas e a estagnação poderá dar lugar à iniciativa e ao protagonismo.
Segundo a bruxa e pesquisadora de tradições antigas Tânia Gori, essa regência marcará um período de aceleração global, no qual tanto indivíduos quanto instituições serão convocados a tomar decisões firmes e assumir protagonismo em suas trajetórias. “Marte não pede licença, ele abre caminhos”, afirma a especialista, que acrescenta: “E 2026 será exatamente isso: um ano em que a humanidade será movida pela urgência da transformação”.
Um ciclo de movimento, clareza e autoconfiança
No campo energético e simbólico, Marte despertará uma força que exigirá posicionamento. A regência de 2026 trará uma vibração marcada por atitude, assertividade e desejo de mudança. Projetos represados ganharão impulso, decisões adiadas finalmente encontrarão resolução e padrões estagnados tenderão a se romper.
Entre os efeitos mais comuns previstos para esse ciclo, estarão:
- Fortalecimento da coragem pessoal;
- Intensificação da autoconfiança;
- Menor tolerância a situações confusas ou indefinidas;
- Assertividade em negociações;
- Maior necessidade de liberdade e autenticidade.
Ao mesmo tempo, Marte também poderá trazer impaciência, conflitos e desgaste por excesso de ação, exigindo equilíbrio emocional e práticas regulares de autocuidado.
Áreas favorecidas em 2026
Segundo Tânia Gori, será um ano especialmente propício para iniciativas que dependem de movimento, estratégia e liderança. Crescerá em relevância atividades ligadas a:
- Empreendedorismo;
- Liderança e gestão de equipes;
- Esportes e artes marciais;
- Espiritualidade prática e cura energética;
- Sexualidade sagrada;
- Viagens e experiências de autonomia;
- Projetos que envolvam proteção, força e superação.
Em um cenário mais amplo, a regência marciana favorecerá sociedades que valorizem a transparência, a rapidez de decisão e a objetividade.
Impacto espiritual da regência de Marte
No campo espiritual, Tânia Gori explica que 2026 deverá ampliar a percepção sobre propósito e força pessoal. Portais de coragem e proteção se tornarão mais acessíveis, rituais ganharão maior potência e práticas de autoconhecimento tenderão a ser aceleradas.
Entre as experiências espirituais estimuladas pelo ciclo, estarão:
- Despertar da energia guerreira interna;
- Fortalecimento de rituais de proteção;
- Reconexão com os elementais Fogo e Ar;
- Cortes energéticos e encerramento de ciclos;
- Busca por um propósito real, livre de ilusões.
“Será um ano em que nada morno sobreviverá. O que é verdadeiro se fortalece; o que está frágil, inevitavelmente se transforma”, destaca a especialista.
Riscos e formas de equilíbrio
Por ser um planeta de impulso e ação direta, Marte poderá gerar tensões quando essa energia não for aplicada com consciência. Entre as sombras do ciclo, estarão:
- Impulsividade;
- Conflitos desnecessários;
- Desgaste físico e mental;
- Excesso de autocobrança.
Para equilibrar essa vibração, a bruxa recomenda práticas frequentes de pausa, respiração consciente, banhos energéticos, rituais de limpeza e o uso de elementos ligados à água e às ervas calmantes.
Ritual de abertura de caminhos para 2026
Para alinhar-se à força marciana de forma harmoniosa, Tânia Gori apresenta um ritual simples e seguro, inspirado nas tradições da bruxaria natural, com o objetivo de ativar o fogo interno, fortalecer decisões e impulsionar projetos. Confira!
Materiais
- Vela vermelha
- Vela dourada
- Pimenta rosa
- Cristal (granada, jaspe vermelho ou olho de tigre)
- Folha de louro
- Incenso de sândalo ou canela-da-china
- Sal grosso
- Água
- Papel
- Lápis
Modo de fazer
- Preparação do ambiente: organize os elementos (Terra, Água, Fogo, Ar e Éter). Respire, acenda o incenso e abra o campo energético.
- Acenda a chama de Marte: acenda as velas. A vermelha desperta a coragem; a dourada ilumina as decisões.
- Escrita das intenções: registre no papel com o lápis três metas essenciais, três atitudes para guiar o novo ciclo e um medo a ser deixado para trás.
- Integração com os elementais: utilize a pimenta rosa, o louro e o cristal para selar a força do ritual e incorporar a energia da Terra ao fogo marciano.
- Bênção final: passe as mãos pelo calor da chama das velas. Toque a água na testa e no peito e entregue o sopro do Ar para movimentar o que está em processo.
O cristal deve ser guardado como talismã pessoal de 2026; o louro levado na carteira; a pimenta rosa mantida em local especial. O papel pode ser descartado no dia seguinte, fora de casa, como forma de agradecer o ciclo que se inicia.
Mensagem de 2026
Para Tânia Gori, o ponto central da regência de Marte estará no chamado ao protagonismo: “assuma seu lugar no mundo com coragem, verdade e ação. Onde você coloca energia, a vida floresce”.
Com a força marciana guiando este novo ciclo, 2026 se apresentará como um ano decisivo, um período de escolhas firmes, rupturas necessárias e avanços significativos para quem estiver disposto a agir.
Por Tânia Gori
CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, Numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.