Anjo da guarda de Sagitário: descubra o protetor espiritual do signo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O anjo da guarda é uma figura presente em diversas tradições espirituais e religiosas, simbolizando proteção, cuidado e um caminho divino. Para muitos, ele é visto como um guardião pessoal, designado para acompanhar cada indivíduo ao longo da vida, ajudando a enfrentar desafios e a tomar decisões.

A crença nesses seres não apenas traz conforto, mas também fortalece a conexão com a espiritualidade, proporcionando esperança em momentos difíceis e reforçando a ideia de que ninguém está sozinho em sua jornada.

Segundo Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, Saquiel é o anjo inspirador de Sagitário, sempre trazendo consigo a energia de aventura, de expansão de consciência e de orientação espiritual. Ele oferece sabedoria nas jornadas além dos horizontes, sendo crucial para os sagitarianos que buscam inspiração e expansão em suas vidas. É um grande aliado nas buscas espirituais, proporcionando um caminho iluminado para o crescimento pessoal.

O incenso de sândalo é um estimulante espiritual para Sagitário (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Dicas para conexão com o anjo de Sagitário

A seguir, Emylian Kali lista algumas práticas para aumentar a conexão com Saquiel, anjo guardião dos nativos de Sagitário. Confira!

Incenso: sândalo, uma fragrância conhecida como o bálsamo do perdão, estimulante espiritual e incenso sagrado;

sândalo, uma fragrância conhecida como o bálsamo do perdão, estimulante espiritual e incenso sagrado; Cristal: labradorita, pois protege a aura e intensifica a intuição e a sabedoria espiritual;

labradorita, pois protege a aura e intensifica a intuição e a sabedoria espiritual; Cores: os sagitarianos devem se vestir com tons de azul, que representam o mundo espiritual e suas conexõe;

os sagitarianos devem se vestir com tons de azul, que representam o mundo espiritual e suas conexõe; Ritual semanal: às quintas-feiras, os nativos de Sagitário devem procurar um lugar silencioso e meditar por 10 minutos, mentalizando paz interior;

às quintas-feiras, os devem procurar um lugar silencioso e meditar por 10 minutos, mentalizando paz interior; Salmos e orações: após a meditação, os sagitarianos devem ler o Salmo 143, que invoca a orientação e a inspiração espiritual de Saquiel.