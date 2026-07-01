Anjo da guarda de Câncer: como é a proteção de Gabriel e como fazer ritual de conexão

O anjo da guarda é um ser celestial designado para proteger e guiar um indivíduo ao longo da vida. Essa figura de proteção transcende diversas culturas e religiões, sendo associada à presença constante de um espírito benevolente. A conexão com esse guia oferece conselhos, conforto e auxílio em momentos de necessidade.

Segundo Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, Gabriel é considerado o anjo de Câncer, envolvendo os nativos em sua luz acolhedora, trazendo consigo proteção emocional e intuição afiada. Por ser um guia celestial de acolhimento, ele abraça os cancerianos nos momentos mais delicados, oferecendo um refúgio para as emoções.

Esse anjo tem a energia essencial para quem busca compreender e lidar com as próprias emoções. A influência dele promove proteção emocional e aguça a intuição, guiando os nativos em suas jornadas emocionais.

O incenso de rosa desperta a sensibilidade e promove a paz do canceriano (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Dicas para conexão com o anjo de Câncer

A seguir, Emylian Kali lista algumas práticas para aumentar a conexão com Gabriel, anjo guardião dos nativos de Câncer. Confira!

Incenso: rosa, fragrância suave que desperta a sensibilidade e promove a paz;

rosa, fragrância suave que desperta a sensibilidade e promove a paz; Cores: tons prateados ou brancos, pois refletem a luminosidade lunar e pacífica de Câncer;

tons prateados ou brancos, pois refletem a luminosidade lunar e pacífica de Câncer; Ritual semanal: nas segundas-feiras, os cancerianos devem borrifar água de pétalas de rosas no ambiente. Isso ajuda a atrair paz e auxílio espiritual;

nas segundas-feiras, os cancerianos devem borrifar água de pétalas de rosas no ambiente. Isso ajuda a atrair paz e auxílio espiritual; Salmos e orações: os nativos devem ler o Salmo 34 no decorrer da semana. A leitura ajuda a sintonizar a alma com a compaixão e a intuição inspiradora de Gabriel.