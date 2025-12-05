Variedades

Animal terrestre mais rápido do mundo: 7 curiosidades sobre o guepardo 

Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 05/12/25 11h06
Guepardos são felinos selvagens famosos por atingirem velocidades extraordinárias (Imagem: AB Photo Master | Shutterstock)

Os guepardos são felinos selvagens conhecidos pela velocidade impressionante e pela elegância ao se movimentar pelas savanas africanas. Com corpo leve, pernas longas e músculos adaptados para explosões rápidas, eles estão entre os animais mais admirados do mundo. Além disso, apresentam características físicas e comportamentais que despertam a curiosidade de especialistas, pesquisadores e amantes da vida selvagem. 

A seguir, conheça algumas curiosidades sobre os guepardos! 

1. São os animais terrestres mais rápidos do mundo 

Os guepardos chamam atenção por atingir até 110 km/h em corridas curtas, uma velocidade que nenhum outro animal terrestre alcança. Essa habilidade é resultado de adaptações anatômicas, como coluna flexível, narinas amplas e coração potente, capazes de bombear oxigênio rapidamente pelo corpo. Essa velocidade é importante para capturar presas ágeis, como gazelas e impalas. No entanto, eles mantêm esse ritmo apenas por alguns segundos, já que o esforço gera aquecimento extremo do corpo. 

2. Têm garras semirretráteis 

Diferentemente de outros felinos, os guepardos não retraem completamente as garras. Elas oferecem aderência ao solo durante a corrida. Essa estrutura aumenta a estabilidade dos movimentos e evita escorregões em terrenos irregulares. Essa adaptação é fundamental para garantir arrancadas rápidas e mudanças de direção durante a perseguição de presas. As garras também auxiliam no equilíbrio quando o animal faz curvas acentuadas. 

3. Possuem uma cauda longa que ajuda na direção em alta velocidade 

A cauda dos guepardos não é apenas comprida: ela é muscular e flexível, funcionando como um leme. Durante a corrida, o felino a move rapidamente para ajustar a direção sem perder estabilidade. Isso permite que ele desvie de obstáculos e acompanhe as mudanças bruscas de trajetória de suas presas. Essa habilidade é importante para aumentar o sucesso de caça, compensando o curto tempo em que consegue manter velocidade máxima. 

4. As listras escuras no rosto funcionam como “antirreflexo” natural 

Os guepardos têm marcas escuras que descem dos olhos até a boca, chamadas de “linhas de lágrima”. Elas reduzem o reflexo do sol, ajudando o animal a enxergar melhor durante o dia, período em que costuma caçar. Essa adaptação melhora a precisão visual e facilita a localização de presas a longas distâncias. Além disso, as marcas ajudam na comunicação entre indivíduos, funcionando como um diferencial de identificação. 

Guepardo deitado em uma pedra com um filhote em pé do seu lado
Os guepardos possuem visão altamente eficiente, capaz de captar movimentos distantes (Imagem: Henk Bogaard | Shutterstock)

5. Têm visão poderosa e enxergam com nitidez mesmo a longas distâncias 

A visão dos guepardos é tão apurada que permite identificar movimentos a longas distâncias. Isso acontece porque eles possuem olhos adaptados para a caça diurna, com campo de visão amplo e excelente percepção de profundidade. A boa visão é fundamental para localizar presas antes de iniciar a perseguição. Essa característica também ajuda a evitar conflitos com predadores maiores, como leões e hienas, que podem roubar suas caçadas. 

6. São felinos que raramente rugem, mas se comunicam de outras formas 

Ao contrário de leões e tigres, os guepardos não têm a estrutura laríngea necessária para rugir. Em vez disso, produzem sons como assobios, ronronados, miados e vocalizações agudas. Cada um deles tem um significado, usado para se comunicar com filhotes, avisar sobre perigo ou interagir com outros adultos. A comunicação sonora é particularmente importante para mães e filhotes, garantindo que permaneçam juntos em ambientes com muitos predadores. 

7. Os filhotes imitam a cor da pelagem de texugos para se proteger 

Os filhotes de guepardo têm uma pelagem mais clara e arrepiada, com uma faixa prateada no dorso. Essa característica lembra a aparência do texugo-do-mel, um animal respeitado e evitado por muitos predadores devido ao seu comportamento agressivo. A semelhança visual funciona como estratégia de proteção natural, reduzindo o risco de ataques. Essa camuflagem é fundamental nos primeiros meses de vida, período em que são mais vulneráveis. 

